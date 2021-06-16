Beslenme ve Diyet Uzmanı Ecem Ocak, normalleşmeyle yemek yeme alışkanlarımızı değiştirebileceğimizi belirterek yaz aylarında kilo vermeye yardımcı olacak beslenme ipuçlarını paylaştı.

Pandemi kısıtlamalarının hafiflediği sosyal yaşama daha çok karışmaya başladığımız bu yaz döneminde hızla kilo vererek formda bir görüntüye kavuşmak hepimizin isteği.

Evlerimizde geçirdiğimiz 1 buçuk yıllık sürecin ardından normalleşme sürecinin iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Ocak, yaz aylarında kilo vermeye yardımcı olacak beslenme ipuçlarını paylaştı.

“YAŞAM TARZINIZA UYGUN BESLENİN, ŞOK DİYETLERDEN UZAK DURUN”

“Diyet yaparken çoğumuzun motivasyonu düşüyor veya sürdüremiyoruz” diyen Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Alınan kiloları hızlı bir şekilde vermek gibi yanlış uygulamalarda bulunuluyor. Kendinizi aç bırakmak, öğünlerin yerine tüketilen sıvı içecekler gibi kısa süren bu tür diyet uygulamaları yapmak zorunda değilsiniz. Doğru diyet; size ve yaşam tarzınıza uygun hazırlanmış, yeterli su tüketimini gerçekleştiriyor olmanız, aynı zamanda fiziksel aktivite ile bütünleşmiş bir diyet uygulaması yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“KALICI KİLO VEREBİLMEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYET”

Kalıcı kilo verebilmek için uygulanan diyetin sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Kalıcı kilo verebilmek için diyetinizin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu zamanda sık yapılan şok diyetlerle kilo verebilirsiniz. Fakat verdiğiniz kiloları hızlıca geri alıyor olursunuz veya size uzun vadede sağlık problemleri olarak geri döneceğini unutmamanız gerekiyor” şeklinde konuştu.



Uzman Diyetisyen Ecem Ocak yaz aylarında kilo vermemize yardımcı olacak beslenme ipuçlarını şu şekilde sıraladı:



• Öğün alışkanlıklarınızı gözden geçirin

3 ana öğün ve tercihe göre en az 1 ara öğün şeklinde yeme düzeni oluşturun. Yiyeceklerinizi bölmek hem bir sonraki öğünde çok yeme arzunuzu önler, hem de vücut metabolizmanızın daha düzenli çalışmasına yardımcı olur, yağ yakımını arttırır.

* Ana yemek öncesinde bol miktarda salata tüketin

Yemek sırasında tüketeceğiniz mevsiminde hazırlanmış bol salata daha sonra yiyeceğiniz az porsiyondaki ana yemek sizin doyum sağlamanıza yetecektir. Salatalarınıza ekstra soslar eklemeyin. Limon, uygun miktarda zeytinyağı, sirke ve baharatlar yeterli olacaktır.

* Yemek masasında daha uzun vakit geçirin

Yemek yeme eylemini hızlıca gerçekleştirmeyin. Yavaş ve çiğneyerek yemeye özen gösterin. Aldığınız her lokmadan sonra çatal, bıçağı tekrar masaya bırakın. Böylece daha iyi çiğnemeye ve yavaş yemeye olanak tanımış olursunuz. Sofradakilerle sohbet edin. Hem aile içi iletişiminize hem de kendinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz.



* İkramların hepsini yemek zorunda değilsin!

Sosyal yaşamın yeniden hareketlenmeye başladığı şu günlerde gittiğiniz davetlerde ikram edilen albenisi yüksek bol kalorili yiyecekleri yemek ya da tamamını bitirmek zorunda olmadığınızı aklınızdan çıkarmayın.Tadına bakabilirsiniz ancak hepsini yemek zorunda değilsiniz. Size ikram edilen yiyeceklerin yarısını yiyin veya yanınızdaki arkadaşınız, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Kontrolü elden bırakmamak kendinizi daha da iyi hissettirecektir.



* Bol sıvı tüketin, susuz kalmayın!

Sadece yaza formda girmek için değil, sağlıklı yaşamın anahtarı yeterli miktarda su tüketiyor olmaktır. Su içme alışkanlığını kazanmak çok önemli.

Peki, su tüketmek neden bu kadar önemli? Kendinizi daha zinde ve enerjik hissedersiniz. Metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Düzenli su tüketimi, organ ve dokuların korunması, kabızlığın önlenmesi, baş ağrılarının azalması gibi birçok sağlık sorununu engeller. Enfeksiyonlarla savaşır ve vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlar.

Su içmek konusunda pek çok insanın zorlandığını belirten Uzman Diyetisyen Ecem Ocak su içme alışkanlığı kazanmak için, “Yapılması gereken şey su şişesini veya bardağınızı gözünüzün önünde tutuyor olmanız. İçmekte zorlanıyorsanız suyunuzun içerisine elma, limon dilimleri, kabuk tarçın, salatalık, çilek gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Su tüketiminiz 2 ila 2 buçuk litrenin altına düşmemelidir” tavsiyelerini verdi.

* Abur-cuburlardan uzak durun

Vazgeçemediğiniz abur cuburların yerine aynı lezzette sağlıklı evde hazırladığınız atıştırmalıkları koyun. Patates kızartmasından vazgeçmeyen biriyseniz örneğin; elma ve parmak dilim patatesleri isteğinize göre sadece ya da baharatlayarak sıcak fırında kızarana kadar fırınlayın. Cipsten çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.



* Yürüyün ve egzersiz yapın!

Günlük fiziksel aktivitenizi bir süreliğine arttırın günlük egzersiz ve yürüyüşlerinize 15 -20 dakikalık ilave ile metabolizmanız hızlanacak ve yağ yakımınız daha fazla gerçekleşecektir.