Koku iyileştirir

Kokular, hepimizin hafızasında bir yerlerde o anı bekler. Gün gelir mutfaktan gelen mis gibi yemek kokusu bizi çocukluğumuza götürür, aldığımız bir parfüm kokusu geçmişte kalan sevgiliyi hatırlatır, yöresel bir lezzet memleket kokusunu burnumuza getirir. Tıpkı bebeklerin annelerinin kokusunu memelerinden tanıdıkları gibi… Yine gül suyu kokusu mevlitlerde kullandığı için bize hüznü anımsatır, yasemin çiçeği yazı, portakal çiçeği baharı, mis gibi kestanenin kavruk kokusu kışı, iyot kokusu denizi, toprak kokusu yağmuru, limon kolonyası ise bir yıl öncesine kadar bize evlerimize gelen misafirleri karşılamayı hatırlatırdı. Artık limon kolonyası hafızalarımızda bize hep pandemiyi hatırlatacak.

Hayatımıza şifa ve huzur katan yağların, özlerin, bitkilerin, çiçeklerin, mis gibi kokularının hem bedenimize hem ruhumuza nasıl şifa kattığını Eczacı Aromaterapist Pınar Kır ile konuştuk;

1. Aromaterapi nedir?

Aromaterapi; bitkilerin özünün kullanıldığı Fitoterapi ile iyileştirmenin bir koludur. Bitki kökenli uçucu yağların, bireyin fiziksel, duygusal ve mental olarak güçlendirilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Uçucu yağların koklanması veya düşük konsantrasyonda deriye tatbiki ile kortekste meydana gelen cevaplardan yararlanarak daha çok rahatlama ve günlük rahatsızlıkları gidermek için kullanılır.

2. Aromaterapi ne zaman, nasıl hayatımıza girmiştir?

Uçucu yağların şifa gücünden, tarihin ilk dönemlerinden beri yararlanılmaktadır. İlkel insanlar duman, koku ve aromaların onları farklı bir şekilde etkilediğini keşfetmişler. Modern Aromaterapinin doğuşu; 1910 yılında sonradan tıp eğitimini tamamlayan Fransız Kimya Mühendisi Rene-Maurice Gattefosse’nin laboratuvarında çalışırken elinin yanması ve elini lavanta yağı ile tedavi etmesi ile başlamış. Bunun üzerine Rene araştırmalarını diğer uçucu yağları kapsayacak şekilde genişletmiş.

3. Holistik Aromaterapi ve Klinik Aromaterapi nedir?

Holistik aramoterapi; kişiyi ruhsal, zihinsel yönleriyle ele alır ve değerlendirir. Klinik aromaterapi; bir klinik semptomu hedefler ve terapi sonrası çıktıları ölçümler. Doktorlar ve Eczacılar tarafından uygulanabilir.

4. Uçucu yağların özellikleri nelerdir?

Uçucu yağlar bitkilerin, bitki yağ bezesi içinde veya bitki dokusu üzerinde oluşabilen en küçük yağ damlacıklarıdır. Bunlar çiçeklerde, tohumlarda, meyve kabuklarında, yapraklarda, köklerde, reçinelerde, kabuklarda ve ağaçta bulunur. Uçucu yağlar, bitkilerden böceklerini çekmek veya uzaklaştırmak bitkiyi korumak ve savunmak için kendi bünyesinde oluşturduğu tamamen uçucu sıvılardır. Bitkilerden distilasyon yöntemi ve sıkma yöntemi ile elde edilir.

5. Uçucu yağların etki seviyeleri nedir?

Doğadaki her titreşir ve frekans yayar. Uçucu yağlarında frekansları vardır. 78 Mhz üzerinde olanlar duygusal ve ruhsal dengeyi yükseltirler.

Gül 320 Mhz,

Ölmez çiçek 181 Mhz

Lavanta 118 Mhz,

Günlük 147 Mhz,

Nane 78 Mhz

Sağlıklı insan bedeni 62 – 68 Mhz,

Soğuk algınlığında 58 Mhz,

Kanserli hastalarda 42 Mhz,

Ölüm başlangıcında 25 Mhz’dir.

6. Kokuyla, uçucu yağlarla insan iyileşir mi?

Hem fiziksel, hem ruhsal şikâyetlerin uçucu yağlarla tedavisinde olumlu sonuçlar alsak da, her şey uçucu yağlarla tedavi edilemez. Zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda bütüncül bir tedavi seçeneği olarak destek sağlar.

7. Kokuların hafızamız üzerindeki etkisi nedir?

Hafızamız, koku duyumuzla direk ilişkilidir. Burnumuza gelen bir koku ile o kokuya ait yaşadığımız anı ve o andaki duygularımızı hemen hatırlayabiliriz. Yani kokular, hafızanın geri çağrılması olarak düşünüldüğünde bize katkılar sağlar.

Bir konuda bir örnek vermemiz gerekirse, Sınavlara hazırlanırken biberiye uçucu yağı veya bergamot, nioli, nane karışımı uçucu yağları kullanır isek; sınav sırasında da koklandığında o anda edindiğimiz bilginin hatırlanmasını sağlar.

8. Kokular duygu durumumuz nasıl etkiler?

Uçucu yağ buharları, koklama sinirleri tarafından absorbe edilirler. Beyin merkezinde bulunan Limbik sistem yoluyla da duygu durumumuz etkilerler. Limbik sistem beynin kalp hızı, kan basıncı, solunum, bellek, stres düzenleyici ve hormon dengesini denetleyen bölümleriyle doğrudan bağlantılıdır.

9. Aromaterapi kimlere uygulanmaz?

Bebeklerde, hamilelerde, astım, epilepsi ve kanser hastalarında doktor kontrolünde, tavsiye edildiği şekliyle kullanılabilir. Alerjik kişilerde, duyarlılık oluşabileceğinden dikkat edilmelidir.

10. İlaçların kana karışması en az yarım saat ya da 1 saat aralığındandır. Uçucu yağların kana karışması ne kadar sürer?

Cilt ve mukoza yoluyla; yağda çözülebilir özellikleri sebebiyle kan yoluyla hızlı bir şekilde dokulara ve oradan da organlara ulaşırlar. Tüm organizmayı etkilerler ve vücuda yayılışı birkaç dakika içinde olur.

Koku duyusu yoluyla; burun, tüm duygusal heyecanlarımızı idare eden limbik sisteme bağlıdır. Koku duyumuz, beynin merkezi ile direk etkili ve çok güçlüdür. Koku uyaranına göre belli maddeler açığa çıkar ve açığa çıkan maddeler bizim ağrı algımızı yönlendirir. Aynı zamanda duygularımız üzerinde de etkili olur. İnhalasyon uçucu yağların en hızlı absorbe edildiği yöntemdir. Hem akciğere hem de beyne gider.

11. Aromaterapinin en yaygın olarak kullandığı ülke neresidir?

Aromaterapinin en yaygın olarak kullanıldığı ülke Fransa, Almanya ve İngiltere’dir. Amerika’da da giderek kullanımı yaygınlaşıyor.

12. Satın almak istediğimiz bir uçucu yağın gerçek bir yağ olup olmadığını nasıl anlarız?

Saf bir uçucu yağ, belirli bir botanik kaynaktan üretilmiş olmalıdır.

Tağşiş sırasında,

- Uçucu yağın hacmini artmak için alkol veya bitkisel yağ eklenebilmektedir. Bunlar gerçek uçucu yağlar değildir.

Herhangi bir uçucu yağ alırken;

- Mutlaka koyu renk olmasına,

- Cam şişede olmasına,

- Bitkinin isminin Latince olarak; cins ve tür belirtilerek yazılmış olmasına,

Şişenin üzerinde;

- Dolum tarihi, seri numarası gibi ibarelerinden birinin yazılı olmasına dikkat edilmelidir.

Lavandula cins olarak ifade edilirken, Angustifolia türü olarak ifade edilmesi bu duruma örnek

verilebilir.

13. Hangi çiçeğin özü yağı neye iyi gelir?

Gül (Rosa Damascena): Kalpleri açar, mutluluk ve huzur seviyesini artırır. Papatya (Metricana Recutita): Rahatlatıcı, teskin edici etkiye sahiptir.

Tıbbi Lavanta (Lavanduala Angustifolai): Mental yorgunlukta, uyku bozukluklarında, sedatif durumlarda kullanılır.

Biberiye (Rosmarnius Officinalis): Zayıf hafıza, yorgunluk için iyi gelir.

Misk Adaçayı (Salvia Sclarea): Hormanal sıkıntılar, menopoz gibi durumlarda etkilidir.

Ölmez Çiçek (Helichrysum Italicum): Mental huzursuzluk, eski duygusal yaralar, anksiyete gibi durumlarda kullanılabilir.

Tıbbi Nane (Mentha Piperita): Özgüven zayıflığı, yorgunluk, zihin arındırıcı, moral verici, baş ağrısı ve migren gibi durumlara birebirdir.

Melisa Yağı (Melissa Officinalis): Uyuzlukta, uçukta, teskin edici olarak ve demans hastalarında kullanılır.