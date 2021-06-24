Konforlu bir karavan kampı

Sarıçam ormanları içinde kurulu özel karavan kamp alanında, her karavana özel elektrik ve su tesisatı bulunuyor. Karavanseverler, tesisin restoran ve diğer hizmetlerinden de yararlanarak güvenli ve konforlu bir kampın tadını çıkarıyor.

Türkiye’nin yerleşik düzendeki ilk açıkhava spor, tatil ve aktivite merkezi olan Bolu Aladağlar’daki MounTRain Outdoor Club, sağlıklı, güvenli ve eğlenceli bir doğa tatili için kısa süre önce karavancılara kapılarını açtı.

1400 metrenin üzerindeki rakımı ve bütünüyle doğa dostu yaklaşımıyla Bolu Aladağlar’da zümrüt yeşili sarıçam ormanları arasında kurulu olan Mountrain Outdoor Club, içinde doğal bir göl ve ormanların bulunduğu, 300 dönümlük alana sahip. Kent yaşamından kaçışı doğanın kucağında spor ve eğlence ile buluşturan tesis, çadır ve karavan kampları ile gerçek bir doğa tatili sunuyor.

Mountrain Outdoor Club’ın çam ormanları içine kurulu karavan alanında, elektrik, su ve gri su tesisatı her bir karavan için ayrı ayrı tasarlanmış. Böylelikle her karavan, bu hizmetlere sürekli ve sağlıklı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca karavancılar için büyük önemi olan bulaşık alanı, küçük bir market de tesisin içinde mevcut. Karavancılar, araçta yemek pişirmek istemediklerinde, tesisin restoranından, ayrıca duş ve tuvaletlerinden de yararlanabiliyor. Tesiste wi-fi da bulunuyor. .

Yüksek rakımda bilinçli doğa tatilinin ve kampçılığın özgün adresi ve doğaseverlerin buluşma noktası olan Mountrain Outdoor Club, yeşile doyacağınız, izole, güvenli ve hareketli bir bir tatil yaparken, doğada yaşamının tadını çıkaracağınız adres.

4 Soruda Karavan Kampı

Karavan tatili yapmak isteyenlerin en çok sorduğu dört soruyu, Mountrain Karavan Kampı Yöneticisi Ali Tümay’a sorduk.

Nasıl karavan kampı yapabiliriz?

Karavan kampı temelde 2 model üzerinde uygulanır. İlki, “freecamping” denilen kampçıları daha özgür ve bağımsız kılan modeldir. İzin verilen bölgelerde herhangi bir alt yapı olmadan yapılan, tamamen doğal kamp modelidir. İkincisi ise kamp alanlarında yapılan kamplardır. Kamp alanlarında alt yapı hizmetleri, güvenlik ve tesiste bulunan diğer imkanlar ile kampçıların konfor alanlarının arttırılması amaçlanmıştır.

En güzel karavan kamp yerleri nasıl seçilir?

Kamp yerinin seçimi, kişilerin tercih ve zevklerine göre değişir. Örneğin kar ve kış kampı seven biri buna yönelik bir kamp yeri seçerken, dağları ve yeşili sevenler buna uygun ormanlık alandaki kamp yerlerini tercih etmelidir.

Karavan kamp için Bolu neden avantajlıdır?

Bolu doğası bakımından Türkiye’nin sayılı coğrafyalarından bir tanesidir.Coğrafi konumu gereği Ankara ve İstanbul’a çok yakın olması, bu büyük şehirlerde yaşayan doğa sever kampçıların kolaylıkla ulaşabileceği bir bölge olarak tercih edilmesini sağlar. Dolayısıyla bir çok kampçı karavan rotaları arasında Bolu’yu ve yemyeşil doğası ile Aladağlar’ı farklı bir yere koymaktadır.

Karavan kampı yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Bir kampın en önemli evresi, en baştaki planlama ve hazırlık safhasıdır. Hangi şartlarda, hangi coğrafyada, hangi mevsim koşullarında, kaç gün, kaç kişi ve nasıl bir rota takip edileceği sorularının iyi irdelenmesi ve buna göre hazırlık yapılması gerekir. Bu hazırlıkların başında karavan bakımı, rutin kontroller ve kullanılacak malzemelerin gözden geçirilmesi gelir. Tüm hazırlık aşamaları tamamladıktan sonra, yapılan plan dahilinde yolculuğa çıkılmalıdır.