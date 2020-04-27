Koramaz Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyülüyor

Koramaz Vadisi'nin en az Kayseri tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"İçindeki yaşamla beraber değerlendirirsek hemen vadinin çıkışındaki Asurlara ait Kültepe'nin olması da vadinin yaşayan halkının o kadar eski olduğunu ve buradaki kültürün o kadar derin olduğunu göstermektedir. Burada yaşayan 7 mahallemiz var. Bunlar vadiyle iç içe yaşayan mahalleler. Dolayısıyla emsalleriyle kıyasladığımız zaman son derece ilginç ve yaşayan bir doku aslında."