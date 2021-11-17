Koronavirüs’e kırmızı pancar, formda kalmak için yumurta

Hem fit hem de bağışıklığı güçlü bir bedene sahip olmak mümkün. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, mevsimsel grip, koronavirüs ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmekten kalori sayımı yapmadan zayıflamaya kadar beş altın öneri sıralıyor.
Fit bir görünme sahip olurken bağışıklığın da güçlendirilebileceğini söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, kişileri en sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için de kalori hesabı tutmaya gerek olmadığını belirten Demirkaya, kişilerin diyet yaparken direkt olarak herhangi besinden mahrum kalmasının yanlışlığına dikkat çekiyor.
Demirkaya, hem doğru beslenme tedavisinin uygulanması hem de mevsimsel grip ile koronavirüs gibi hastalıklara yönelik olarak bağışıklığın güçlendirilmesi için beş öneride bulunuyor.
Yumurta formda tutar
Kişinin tüketebileceği gıdalar yapılacak testler ve incelemelerden sonra belirlenmeli. Bu aşamada mikrobiyom analizi önemli. Ayrıca Glukoz, Laktoz ve Lektin yine dikkat edilmesi mühim noktalar arasında yer alıyor. Ama özellikle bir gıda var ki, genel gıda tüketimine dahil edilebiliyor. Bu, yumurtadır. Yumurta doyurucu ve formu korumaya yardımcı sağlıklı bir besin.
Akdeniz Diyeti
Formda kalmak veya zayıflamak için bedeni değil, yağ hücrelerini aç bırakmak gerekiyor. Hücrelerin aç kalması, kişinin aç kalması ile aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle kalori sınırlaması yüksek olan diyetlerden uzak durmak fayda sağlıyor. Aç bırakmayacak fakat formda da kalınabilecek sağlıklı yöntemler mevcut. Akdeniz Diyeti bunların başında geliyor.
Mantar kas kültesini artırır
Kalori kısıtlamalarının yüksek olduğu diyetler sürdürülebilir değil, süreç terk edildiğinde kısa sürede verilen kilolar geri dönüyor. Bu doğrultuda insanların kendi bedenlerini tanımalarını sağlamak lazım. Kas kütlesini artırmak isteyenlerin mantar yemesi gerektiği gibi Tip 2 Diyabet’i olanlar öncelikle fazla kilolarını vermeli. Yani doğru sonuç için doğru beslenme programı şart.
Salata ve sebze çorbası
Yemek masasına aç oturanlar, masada bulunan her şeyi yiyecekmiş ve doymayacakmış gibi hissediyor. Ancak bu doğru değil. Yemek yemeye masada bulunan yüksek kalorili gıdalarla başlamak yerine daha hafif gıdaları tercih etmek, ağır gıdaları daha az tüketmeyi sağlıyor. Bu nedenle öğüne salata veya sebze çorbasıyla başlanabilir.
Bağışıklık için kırmızı pancar
Yeteri kadar uyumamak kilo alımına davetiye çıkarırken bağışıklık sistemini de düşürüyor. İyi bir uyku ayrıca mevsimsel grip, soğuk algınlığı ve koronavirüs benzeri hastalıklara karşı da önemli. Bağışıklık sistemi böylece güçleniyor. Takviye olarak da kırmızı pancar tüketmek veya suyunu içmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
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