Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki evinin bahçesinde bulunan küçük fırında günlük 50 ekşi mayalı köy ekmeği pişirmeye başlayan Cevat Turan, üretimi yetmeyince köyde bir fırını devralarak taleplere yetişmeye çalışıyor. Turan, Pazaryeri, Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Eskişehir ve Bursa’daki müşterilerinin evine kadar köy ekmeği götürdüğü anlatarak, "Artık köylerde bile vatandaşlar ekmek yapmadığı için böyle bir işletmeye ihtiyaç vardı. Ben de evimin bahçesinde başladığım bu işte talebe yetişemediğim için bu çalışmayan fırını devraldım. Şimdi başta Pazaryeri ilçemiz olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki müşterilerimin taleplerine yetişebiliyorum" dedi.
"Köy ekmeğini tamamen katkı olmadan ekşi maya ile yapıyorum"
Başta köy halkı ve şehirdeki vatandaşların köy ekmeğine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Turan, "Kınık köyündeki çömlek atölyelerini gezmeye gelen turistlerde ekşi mayalı köy ekmeğinin yanı sıra fırında yöreye ait yapılan macır, dızmanaya da büyük ilgi gösteriyor. Köy ekmeğinin tamamen katkı olmadan ekşi maya ile yapıyorum. Ürettiğimiz köy ekmeğinde katkı maddesi içermediği için uzun süre dayanıyor, eşsiz lezzeti ile herkesin damak tadına hitap ediyor” dedi.
“Şehirlerdeki müşterilerimizin kapısında teslim ediyoruz”
"Ürettiğimiz taze günlük ekşi mayalı köy ekmeğini bizlere talepte bulunan müşterilerimize periyodik aralıklarla evlerinin kapısına kadar götürüyoruz" diyen Turan, “Başta Pazaryeri ilçesi olmak üzere Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Eskişehir ve Bursa'daki müşterilerimize evlerine kadar Köy ekmeğimizi götürmekteyiz. Bu hizmet müşterilerimiz memnun ediyor ve arkadaşlarına da bizleri tavsiye ediyorlar. Her geçen gün Allah'a şükür müşteri sayımız artıyor. Bizler de müşterilerimiz memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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