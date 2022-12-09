Kuzey Işıkları büyüledi

Kuzey Işıklarını fotoğraflamak heyecan verici bir deneyimdir. Aurora Borealis adı verilen bu büyüleyici gökyüzü hareketlerini izlemek kadar etkileyici çok az şey vardır. Bu seçki sizi Kuzey Kutbu'nun ıssız kuzey ormanlarında muhteşem göllere, dağlara ve kumsallara götürecek.

İzlanda, Rusya, ABD, Norveç, Yeni Zelanda, Danimarka gibi ülkelerde çektikleri görüntülerle yarışmaya katılan fotoğrafçıların çektiği 25 muhteşem fotoğraftan bazıları...