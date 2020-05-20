Lahagetti: Pestolu lahana makarna

Lahanadan pestolu makarna, yani pestolu lahagetti...

MALZEMELER

½ kg lahana, uzunlamasına doğranmış

1 su bardağı su

½ su bardağı kuru domates

2 tatlı kaşığı toz sarımsak

Tuz

Pesto

Krema

Parmesan veya kaşar peyniri

Pesto icin;

Feslegen

Sarımsak

Zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Kuru domatesleri doğrayıp, yumuşaması için üzerine kaynar su dökerek başlıyoruz.

Yıkayıp, spagetti veya erişte gibi uzunlamasına doğradığımız lahanaları 1 bardak su ile haşlayıp yumuşamalarını sağlıyoruz.

Haşlamadan önce içine tuz ve iki tatlı kaşığı sarımsak tozu ekliyoruz. Genelde taze sarımsak kullanırım ancak lahananın haşlanırken bünyesine bu güzel lezzeti çekmesini istiyorum.

Lahanalar haşlanırken fesleğen, sarımsak, tuz ve zeytinyağı rondodan geçirerek basit bir pesto hazırlıyoruz.

Evet, bütün malzemelerimiz biraraya gelebilmek için hazır.

Lahanaları süzgece alıp süzülmesini beklerken, lahanaları haşladığımız tencereye pestoyu alıp ısıtmaya başlıyoruz. Hemen ardından süzülen lahanaları ekleyip karıştırıyoruz. Krema ve sıcak suda yumuşamış minik domates kurularını da ekledikten sonra karıştırıp kapağını kapatıyor ve 5 dakika kadar lezzetler birbirine kaynaşana kadar daha pişiriyoruz.

Servis tabağına alıp üzerine biraz parmesan veya kaşar rendeleyip afiyetle yiyoruz...

NOT: Lahana cok büyük bir sebze olduğu icin hepsini bir anda tüketemiyoruz. Birazıyla kapuska, birazıyla dolma, birazıyla turşu yapsak bile elimizde hala bir miktar lahana kalabiliyor. Lahanaları uzun uzun doğradıktan sonra haşlayıp, iyice süzdükten sonra buzlukta saklayabilirsiniz. Böylece elinizin altınd, isteğiniz zaman çözdürüp, dilediğiniz bir makarna sosunu üzerine döküp yiyebileceğiniz yemeğiniz hazır olur.