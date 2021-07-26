Liverpool UNESCO Dünya Mirası listesinden çıkarıldı

Rıhtımları, Beatles’ı, dünyaca ünlü iki büyük futbol kulübüyle biline Liverpool şehri, bu aralar ne yazık ki şanına yakışmayan bir süreçle anılıyor. İngiltere’deki bu liman şehri, global bir komite tarafından şehirdeki yeni gelişmelerin kentin tarihi dokusuna çok fazla hasar verdiğine kanaat getirilmesi sonucunda, UNESCO Dünya Mirası listesinden çıkarıldı.

Karar, Çin’in Fuzhou kentinde toplantı halinde olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından alındı.

Liverpool şehri, bir süredir, yetkililere risk altındaki miras bölgelerini korumaya yönelik global çözümler bulmalarını salık veren UNESCO'nun "Tehlike Altındaki Dünya Mirası" listesindeki 53 alandan biriydi.

Şehir, Peru’daki Machu Picchu, Mısır’daki Giza Piramitleri ve Yunanistan’daki Akropolis gibi önemli turistik merkezlerin yer aldığı Dünya Mirası listesine 2004 yılında alınmıştı; ancak 2012 yılından beri risk listesinde bulunuyordu.

UNESCO tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir, “bölgenin olağanüstü evrensel değerini aksettiren özelliklerin geri dönülemez ölçüde kaybedilmiş olmasından ötürü” listeden silindi.

Özellikle şehrin ünlü limanlarını yenilemeye yönelik planlanan Liverpool Waters projesinin “bölgenin otantikliğine ve bütünlüğüne oldukça zarar verdiği” belirtildi.

Dahilinde apartmanlar, ofisler, mağazalar ve oteller barındıran bu proje teklifi, Liverpool’un 2012 yılında tehlike altındakiler listesine girmesine sebep olmuştu.

Ancak yerel halka göre, bu proje, lokal istihdam fırsatları açısından son derece elzem.

Everton futbol takımı için Bramley-Moore limanında yapılacak yeni stadyum da UNESCO tarafından şehri listeden silinmeye götüren faktörlerden biri olarak gösterildi.

“Üzüntülerini” dile getiren komite, “muhatap hükümetin Komite’nin defalarca tekrarlanan taleplerine riayet etmediğini” de ekledi.

Liverpool Valisi Joanne Anderson ise verilen bu karar neticesinde “büyük hayal kırıklığına uğradıklarını ve endişeli olduklarını”, UNESCO’nun şehri “on yıllık süre boyunca” tam anlamıyla değerlendirmediğini ve kararın “tamamen yanlış” olduğunu söyledi.

“Dünya Mirası bölgemiz, belirtilen düzinelerce bina ve kamusal alan boyunca yayılan milyonluk yatırımlar sonucu hiç olmadığı kadar iyi bir durumdadır. Temyize gidip gitmemek konusunda Hükümetle ortak çalışacağız, ancak ne olursa olsun, Liverpool bir Dünya Mirası şehri olarak kalacaktır. Biz, müthiş bir su kıyısına ve birçok şehrin özenerek izlediği mimari bir mirasa sahibiz. Binalarımızı korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlılığımız her zaman olduğu gibi şehrimize ziyaretçi çekmekte kullanacağımız en önemli özelliklerimizden biri olmaya devam edecek. UNESCO’nun, Bramley Moore Limanı’nın şehrin ve şehirde yaşayanların geleceğine olumlu yönde katkı sağlaması yerine harabe halinde kalmasını tercih edişini pek anlamlandıramıyoruz.”

Liverpool Şehir Bölgesi valisi Steve Rotheram da kararı, “sahada yaşananların gerçekliğini yansıtmayan gerici bir adım” olarak tanımlayarak kınadı.

“Liverpool gibi yerler, miras statüsünü koruma ve geri kalmış toplulukları yepyeni iş fırsatlarıyla kalkındırma gibi iki seçenek arasında seçim yapmak zorunluluğunda bırakılmamalıdır. Evet, birtakım yeni gelişmeler yaşandı; ancak tehlike çanlarının çalmasına sebep olan gökdelen ormanları projesi gerçekleşmiş değil. UNESCO, şehir merkezindeki kalkınma hareketlerinin ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak bunun Büyük Britanya planlama kanunlarıyla uyuşmadığı yanıtını aldılar. 2011 yılından beri UNESCO’nun görev ziyaretlerine ev sahipliği yapamıyoruz. Halbuki bu açmazdan çıkabilmek adına son on yıldır defalarca davette bulunduk.”

UNESCO ise Avrupa ve Kuzey Amerika Dünya Mirası Merkezi başkanı Isabelle Anatole Gabrielle’in 2015 yılında şehri ziyaret ettiğini, ayrıca 2017 yılında şehir konseyi temsilcileriyle görüştüğünü belirtiyor; ancak Liverpool, bu ziyaretlerin “tam anlamıyla” ziyaret sayılmadığı konusunda ısrarcı.

Liverpool, Dresden, Almanya’daki Elbe Vadisi ve Umman’daki Arap Oryz Mabedinden sonra Dünya Mirası listesinden silinen üçüncü şehir oldu.

UNESCO tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Mirası Listesi’nden silinen her bölge, uluslararası toplum ve Dünya Mirası Geleneği altındaki evrensel olarak paylaşılan değerler ve bağlılıklar açısından büyük bir kayıptır,” dedi.

Komite, Venedik ve Büyük Bariyer Resifi gibi global ikonların da Tehlike Altında listesine alınıp alınmayacağı üzerine değerlendirmeler yapmayı da planlıyor.