Maskesiz yaza merhaba

Yaz; çalışanlar için bütün yıl bekledikleri izin vakti, okullu minikler için büyük bir teneffüs, yazlıkçılar için de eğlence, neşe, okey, komşuculuk, mangal demek!.. Pandeminin hayatımızdan çıkardığı bu beklentiler, alışkanlıklar coşkuyla geri dönüyor artık.

Soğuk havaların, yoğun çalışma saatlerinin, yağmurun ve karın hepimizde yarattığı yorgunluk bünyelerimizi terk etmeye başladı. Artık yavaş yavaş eski alışkanlıklarımıza dönerken soğuk günlerin bulutlarını, umutsuzluğunu üzerimizden atıp güneşin ve yazın tadını çıkaralım…

Fedon plajlarda göründü, karpuz kabuğu da denize düştüyse, yaz gelmiştir. Pandemiden alnının akıyla çıkmış bütün yorgun savaşçılar hazırmısınız;

Yeni, sıcak hatıralar oluşturmak, pandeminin de tedirginliğini üzerimizden atmak için planlar, hesaplar kitaplar yapılsın, bütçeler zar zor da olsa ayarlansın. Denizin o tuzlu rüzgarları herkese mutlaka bir şeyleri hatırlatır. Kısacası, herkes bir “yaz ruhu” içerisinde hayallerini gerçekleştirsin sonuçta hava bedava, su bedava…

Sokağa çıkarken artık daha rahat, daha da mutluyuz… Yazlık kışlık dolaplar kombineler üç yıldır unuttuğumuz giysiler topuklu ayakkabılar hepsi neşemize neşe katar… Spor ayakkabılar eşofmanlar derhal gözden uzak bir yerlere kaldırılsın, maskeden takamadığımız güneş gözlükleri haftanın günlerine göre sıraya sokulsun, adeta kaybettiğimiz gardoraplarımızı tekrar bulmanın seviciyle sokaklar podyuma çevrilsin… Düğünler dernekler en eğlencelisinden kol kola halaylısından olsun.

Ve yaz mevsiminde bizlere yazı hissettirecek işte tam olarak “Yaz budur!” dedirtecek bir tarifle yaza giriş yapılsın

FESLEĞEN ŞERBETİ

MALZEMELER

1 bağ fesleğen

3 limon

2 buçuk litre su

1 su bardağı şeker

NASIL YAPILIR?

Fesleğeni yıkıyoruz.

Üzerine limonları ince ince dilimleyip atıyoruz.

Üzerine şekeri koyuyoruz.

3 su bardağına yakın sıcak su ekleyip. 15 dk bekletiyoruz.

Ağzı kapalı şekilde.

Bekledikten sonra elimizle iyice yoğurup suyunu çıkartıyoruz.

Daha sonra posasını atıp üzerine soğuk su ekliyoruz. Afiyet Olsun.

Sıcak havaların vazgeçilmezi: Piknik

Hepimizin çocukluğunda, renkleriyle ve lezzetiyle anımsadığı birer piknik anısı mutlaka vardır. Annemizin el emeği limonatası, babamızın harladığı mangalı ve kahkahası bol, o açık hava sofraları... Nostaljik olsa da asla eskimeyen alışkanlıklardandır piknikler. Ferahlatıcı içeceklerle ve taptaze yaz lezzetleriyle hazırlıklara başlamanın tam zamanı! Elbette, sonrasında çöpümüzü toplamayı ve ateşimizi söndürmeyi ihmal etmeden!

Daha ekonomik, daha ekolojik: Çadır Tatili

Bir zamanlar yalnızca, doğa sporcularının mecburiyeti ya da gençlerin "çılgınlığı" olarak görülen kamp etkinliği, artık pek çok kişinin tercihi olarak öne çıkıyor. Ülkemizin neredeyse her bölgesinde, her cebe ve tercihe hitap eden kamp alanları mevcut. Ailesinden, öğrencisine; lüks arayanından, minimalistine kadar herkes için bir seçenek var. Temiz havada uyumanın ve doğanın içine uyanmanın keyfini bir hayal edin... Eğer hala bir yerde rezervasyonunuz yoksa, bu yaz, böylesi bir deneyime kucak açabilirsiniz.

En çok özlediklerimizden: Konserler

Müzik her anımıza, her duygumuza eşlik eden ve duyguları benzersiz şekilde aktaran ve yaşatan evrensel bir dildir aynı zamanda. Pandemi boyunca yine, bizlerle birlikte duvarların ardına kapanan ezgiler, nihayet büyük salonlarda ve arenalarda yankı bulacaklar. Bu yaz ülkemizde sahne alacak pek çok farklı sanatçıdan, size hitap edenleri seçerek hepimizin hasret kaldığı, kalabalıklar içinde müziği duyumsama keyfine varabilirsiniz.

Pandemide alınan kilolara çözüm: Açık Hava Sporları

Yatağımızdan, çalışma odamıza uzanan ve sonrasında mutfakla salon arasında geçen günler, hepimizde hep fiziksel, hem de psikolojik etkiler oluşturdu elbette. Ancak bu günlere beraberimizde getirdiğimiz en belirgin yan etkisi de artan kilolarımız ve hareketsizliğin verdiği esneklik kaybı. Kışın, sıkışık ev ortamında ya da kapalı spor salonlarında spor yapmak pek çekici gelmese de artık bahanelerimizin tükendiği aylardayız. O yüzden şimdi, bir çift spor ayakkabı ve güzel bir müzik listesi ile kendimizi kapı dışarı atmanın tam zamanı. Sahil kenarında bir bisiklet turu, sırt çantanızla çıkacağınız bir dağ yürüyüşü ve açık denizde bol bol yüzmek de listeye eklenebilecek seçenekler arasında.

Hiç geçmeyecek sandığımız o günler geçti ve yeni, ışıl ışıl bir yaz artık kapımızda! Güneşin sıcak enerjisi sokakları sararken, size bir de güzel bir şarkı bırakarak bu yazıyı sonlandırıyoruz. İyi dinlemeler, iyi keyifler...

Sertab Erener - Kumsalda