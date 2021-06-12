Mendoza'da gastronomi turu

Türkiye, Romanya ve Avurturalya'dan gelen 3 tango tutkunu olarak Arjantin'in Mendoza bölgesi ve Şili'yi görüp Güney Amerika'nın diğer ucuna gidecektik. Pasifik Okyanus'na selam verecektik.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten çıktığımız 14 saatlik 5 yıldızlı otobüs yolculuğu sona ermiş ve Mendoza'ya varmıştık. Yolculuğu önceki yazımda anlatmıştım. Bu yazıda ise Mendoza ve gastronomi turunu yazdım.

MACERAPEREST TURİSTLER VE GASTRONOMİ TUTKUNLARI

Buenos Aires ve Şili'nin başkenti Santiago arasındaki ana yol olan Ruta Nacional 7, Mendoza'dan geçiyor. Mendoza maceraperest turistler ve gastronomi tutkunları için çok ilgi çekici bir şehir. Mendoza'da dağcılık, binicilik, rafting gibi doğa sporlarıyla ilgilenen gezginler için çok sayıda tur ve aktivite bulunuyor. Şehir, Güney Yarımküre'nin en yüksek dağı

Aconcagua'ya giden dağcılar için bir mola yeri. Kışın, kayakçılar And Dağları'na kolay erişim için şehre geliyorlar.

KALACAK YER BULABİLECEK MİYDİK?

Biz oranın yazında Mendoza'daydık. Amacımız Mendoza'da 2 gün geçirmekti. Bu tarz yolculuklarda önceden planlama yapmak doğru olsa da bazen macera için akışa bırakmak ve beklentileri çok yüksekte tutmamakta fayda var. Mendoza'da kalacağımız yeri yolda internet üzerinden seçip karar verecektik.

Mendoza şehir merkezinde çeşitli bed and breakfastlar bakmıştık. Ancak internet üzerinden konaklamayı satın almadık. Öncesinde kalacağımız yeri gözümüzle görüp ondan sonra karar verecektik. İnternet üzerinden bulduğumuz yere gittik. İlki tam anlamıyla bir öğrenci hosteliydi. Kalacak yer vardı ancak hostel fazla hareketli ve dağınıktı. Arjantin para birimine göre taksi pek pahalı değil. Daha temiz bir yer bulacağımızı düşünerek bir kaç hostel daha baktık. Ancak onlar da içimize sinmedi. En sonunda şehir merkezinde 3 yıldızlı temiz iyi bir otel bulduk ve oraya yerleştik. Mendoza şehir olarak çok farklı bir şehir değil. Ancak şehir dışı büyüleyici dağlar, nehirler, bağlarıyla macera tutkunları için bir çekim merkezi.

INKA KÖPRÜSÜ DOĞAL ANIT NİTELİĞİNDE

İlk gün İnka Köprüsü'nü göreceğimiz bir tura katılacaktık. İkinci gün ise dünya Malbec üretiminin merkezinde gastronomi turuna katılacaktık. Bu turları oteldeki broşürlerden bulup harekete geçtik.

Puente del Inca (İnka Köprüsü),Mendoza Nehri'nin bir kolu olan Las Cuevas Nehri üzerinde bir köprü oluşturan doğal bir anıt.

Arjantin'deki en ünlü kaplıca merkezlerinden biri. Andes sıradağlarında, deniz seviyesinden 2720 metre yükseklikte yer alıyor.

Doğal Anıt ilan edilen eşsiz jeolojik köprü, maden suyunun etkisiyle oluşmuş. Geçmişte burada kaplıca oteli varmış ancak çığ

felaketi sonrası tahrip olmuş. Artık otel yok ancak koruma bölgesi ilan ediliyor. Turistik olarak ziyaret edilebiliyor.

TAŞLAŞMIŞ SAVAŞÇILAR

İnka Köprüsü'nün adı İspanyol kolonizasyonundan yıllar önce önemli bir soylu olduğunu söyleyen bir efsaneden geliyor. İnka adlı soylunun felç geçirmiş bir oğlu varmış, her türlü şifa tekniğini denedikten sonra hiçbir olumlu sonuç alamamış, Güney topraklarında şifalı suların acılarına son verebileceği bir yer olduğunu duymuş ve harekete geçmiş. İnka en iyi savaşçılarıyla birlikte bu yere doğru yöneliyor.

Topraktan akan ünlü kaplıcaları görüyor ama ortada, girişi engelleyen, yoğun bir nehir vardı. İnka'nın savaşçıları hiç tereddüt etmeden birbirlerine sarılarak insan köprüsü oluşturdular, böylece nehrin diğer tarafına ulaşabildiler. Böylece İnka, oğlunu kucağına alarak savaşçıların sırtından geçerek, aradığı şifayı bulduğu kaplıcalara ulaştı. Savaşçılarına teşekkür etmek için geriye baktığında, zaten taşlaşmışlardı ve bugün "Puente del Inca" olarak bildiğimiz köprüyü oluşturdular.

GASTRONOMİ TURU

Mendoza'nın uçsuz bucaksız vadilerindeki gastronomi turları özellikle Avrupa ve Kuzey Amerikalı turistler için ciddi bir çekim merkezi. Biz de buraya gelmişken bu eşşiz deneyimi yaşamak için Lujan du Cujo'daki Bodegas Melipal adlı restoranda öğlen yemeğine katıldık. Dünyanın en önemli Malbec üretim merkezlerinden olan Mendoza'daki üretim tesislerini ziyaret ettik. Aynı zamanda bölgedeki zeytinyağı tesislerini gördük. Arjantin dünyanın belkide en iyi kırmızı etlerini yiyebileceğiniz yer. Ana yemekte dana bonfile ızgara Andler'den bebek patates ile humus ve üzümlerle süslenmişti.

ARJANTİN-ŞİLİ SINIRINI OTOBÜSLE GEÇMEYİN

Mendoza'dan sonra hedefimiz Arjantin Şili sınırını geçip Şili'nin başkenti Santiago'ya gitmekti. Mendoza'dan kalkan otobüse bindik. Ancak yollar Buenos Aires -Mendoza arası gibi düz ve konforlu değildi. Mendoza ile Santiago arası 358,92 km.

Mendoza'dan Santiago yakın gibi gözükse de And Sıradağları aşacağımız için yolculuk virajlarla doluydu. Sonunda sınıra geldik. Sınırda ciddi anlamda kuyruk vardı.

Sınırda kontrol için otobüsten indirildik.

Pek de dostane davranılmayan bir ortamdı. Otobüsten inince köpeklerle arama yapıldı. Doğrusu ürtütücüydü. Sonra genellikle farklı ülkelerden turist olmamıza karşın sıraya dizildik. Dışarıda bekletildik uzun zaman. Sonra pasaport kontrol için içerideki ofislere alındık.

İşlemler bitince otobüslere binip tekrar yola koyulduk. Yolculuk en az 7 saat sürüyor. Sınırda ne kadar bekleyeceğinize bağlı. Bu deneyimden sonra Arjantin Şili sınırını arabayla ya da otobüsle geçmeyi hiç tavsiye etmiyorum. Mendoza'dan Santiago'ya uçakla gitmek bir turist için daha güvenli ve huzurlu olacaktır.

Sınırı geçtiğinizde Şili'ye vardığımızda dağları aştıktan sonra yemyeşil tarlalarla karşılaştık. Şili'nin başkenti Santiago ise Buenos Aires ile karşılaştırıldığında tarihi binalar olsa da daha çok yeni ve modern yapılar vardı. Lüks yapılar dikkat çekiyordu. Bu sefer kalacağımız yeri internetten önceden ayarlamıştık.

SANTIAGO'DA GÖKDELEN DENEYİMİ

Kalacağımız yer merkezdeydi. Taksiyle ulaştığımızda karşımızda bir gökdelen çıktı. Kalacağımız yer çok katlı yeni residansta bir stüdyo daireydi. Santiago'da günlük stüdyo daire kiralamak otelde kalmaktan daha konforluydu. Gecelik fiyatı da konfora göre çok uygundu. Santiago'ya özellikle gece yüksekten görmek de çok hoş bir deneyimdi. Santiago yeni ile eski yapıları yer aldığı çok estetik bir şehir.

Her yer çok temiz ve düzenli. Yeni apartmanların balkonları ve terasları yeşil ve bitkilerle dolu. Burada bir kaç gün kalacaktık. Amacımız Şili'nin sahillere yani Pasifik Okyanusu'na gitmekti.

Tabii ünlü şair Pablo Neruda'nın izindeydik. Santiago'dan sonra yolumuz Valparaiso olacaktı. Neruda, “Valparaíso'yu seviyorum” diye yazıyor. "Tüm dünya kıyılarının kraliçesi, Dalgaların ve gemilerin gerçek merkezi,... Suçlu geçitlerinizi seviyorum."

Bir sonraki yazıda Şili'nin Pasifik kıyılarını yazacağım.

Görüşmek üzere...