MICHELIN Rehberi İstanbul’a Geliyor

Mart ayında ve Nisan başında açıklanan Dubai ve Estonya'dan sonra MICHELIN Rehberi'nin mercek altına aldığı 38. destinasyon İstanbul oldu. Michelin, seçilen ilk restoranları 11 Ekim 2022'de açıklayacak olan MICHELIN Rehberi İstanbul’u duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul’da seçilen ilk restoranlar 11 Ekim 2022'de açıklanacak.

Böylece İstanbul, MICHELIN Rehberi müfettişleri tarafından gastronomisi ön plana çıkarılan 38. uluslararası destinasyon olacak.

MICHELIN Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, konuyla ilgili olarak, “İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor. Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul, MICHELIN Rehberi’nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. Benzersiz bir yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yeteneklerden beslenen İstanbul mutfağı, ekibimizi hayranlık içinde bıraktı” dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “MICHELIN Rehberi’nin İstanbul yeme – içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin gastronomi turizminde ön sıralarda olduğunun göstergesidir. MICHELIN Rehberi’nin yaptığı seçimlerin; özgünlüğü, çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığıyla ön plana çıkan işletmelerimizi yepyeni bir perspektifle global sahneye taşıyacağına ve İstanbul’u bir “Gastrocity” olarak konumlandırma çalışmalarımıza destek olacağına canı gönülden inanıyorum. Her bir bölgesinde farklı iklimlerin hüküm sürdüğü topraklarında taptaze ürünleri tarladan sofraya taşıyan Türk mutfağı, içinde kültürel aktarımı da barındıran aynı zamanda atıksız bir mutfak olarak tarih boyunca yeme içme trendlerine öncülük etmiştir. Dünya metropolü İstanbul sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfaklarının da en seçkin lezzetlerini tatma olanağı sunan, tüm lezzet arayışlarına cevap verebilecek potansiyele sahip bir gastronomi başkentidir” dedi.

İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir şekilde kültürlerin birlikteliğine ev sahipliği yapıyor. Bu stratejik konumun en önemli sonuçlarından biri olarak, İstanbul’un gastronomisi zengin çeşitliliğe sahip mutfak geleneğine dayanıyor, yüzyıllar boyunca durmadan gelişiyor ve hassas değişimler sahneliyor. Şehrin yemek kültürünün standart taşıyıcıları arasında muhteşem dolmalar, mezeler ve salatalar gibi bitki bazlı tarifler yer alırken, taze ve kuru meyvelerin ön planda olduğu sayısız tatlının yanında, balık ve en kaliteli etlerle yapılan yemeklerinin tarifleri de şehri onurlandırıyor. Klasik Türk yemekleri ise muazzam çeşitlilik ve mutfak teknikleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış durumda.

İstanbul, halen canlılığını koruyan mutfak mirasına sadık kalmanın yanı sıra, gurmelere daha cesur, yenilikçi ve yetenekli yerli ve yabancı şeflerin oluşturduğu yaratıcılıkla dolu füzyon tarifleri de sunuyor. Sultanahmet ve Pera'nın kendine has sokaklarında veya hareketli Karaköy, Moda ve Cihangir semtlerinde yemek severlerin tadabileceği bu varyasyonlar, yemek yemenin İstanbul'un her zaman gerçek bir yaşam biçimine dönüştürdüğünün birer hatırlatıcısı konumunda.

İstanbul’daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişleri tarafından neredeyse yüz yıldır uygulanan köklü ve evrensel MICHELIN Rehberi yöntemine göre yapılacak. Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız olarak çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.

MICHELIN Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi, 11 Ekim 2022'den itibaren MICHELIN Rehberi web sitesinde (guide.michelin.com), iOS ve Android sürümlü cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcıların aramalarını, konuma, mutfak türüne ve sunulan özel hizmetlere göre filtreleyebilecekleri uygulamada online olarak sunulacak.

MICHELIN Rehberi şimdi 38 destinasyonu kapsıyor. MICHELIN Rehberi’nde yer alan bir destinasyon, müfettişlerimizin yıllık seçimlerini yapmadan önce yerel restoranları değerlendirmek için düzenli olarak ziyaret ettiği bir şehir, bölge veya ülke olabilir.