Mindful beslenme mindfulness kavramından geliyor. Nefesimiz, vücudumuz, hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat içindeki davranışlarımızın farkında olmak.

Kahvaltı yaparken, dışarı çıkarken, sohbet ederken, aileyle vakit geçirirken her şeyi anda kalarak yapmak…

Kısacası hayattan tat almak…

Mindful beslenmenin özünde ise sağlıklı ve doğru beslenme yatıyor.

Ne yediğimizin farkında olmak için yemeğin; renk, koku, tat, sıcaklık gibi özelliklerini derinden deneyimlememizi öneriyor.

Böylece bizleri sadece karın doyurmak için yapılan bir eylemden öteye taşıyor; besinlerin eşsiz özelliklerini de keşfe çıkarıyor.

Bedenimiz sadece bizim kontrolümüzde olan tek alan. Ne yaparsak bize onu verir, ne yaparsak o oluruz...

O zaman hadi yemeye 5 duyu organımızı katalım; yeni mottumuza doğru adım adım yola çıkalım.

Yediklerinin farkında olarak beslen, çünkü:

Hepimiz çoğu zaman otomatik bir modda yemek yiyoruz. Mindful beslenme vücudumuzun ne zaman doyduğunun farkına varıp bize söylemesini sağlıyor.

Sindirimi iyileştiriyor ve vücudumuzu beslemeye yardımcı oluyor… Çünkü yavaş ve farkında yemek vücudumuza yiyecekleri sindirme şansı veriyor.

Daha az yememize ve kilo vermemize yardımcı oluyor. Hızlı yemek yiyen pek çok insan, midesi beyne tok olduğuna dair bir mesaj gönderme şansı vermediği için genellikle daha fazla yemek yiyor.

Yediklerimizden daha çok tatmin oluyoruz.

Kendimizi daha sakin ve kontrollü hissetmemizi sağlıyor.

Mindful beslenme deneyimi ile tanışalım. Günde bir öğün bile bu adımlara uymaya çalışmak, hepimize iyi gelecek…

Mindful beslenme nedir?

Alışveriş listemizi düzenlemekle başlayalım

Alışveriş listenize eklediğiniz besinlerin içeriklerini ve sağlığa etkilerini hatırlayalım. Bizim için yararlı olmayacak besinleri listemize eklemeyelim… Ayrıca markette gördüğümüz sağlıksız olan yiyecekleri alma dürtümüzü engellemek için alışveriş listemize sadık kalalım.

Vücudumuzu dinleyelim

Açlık sinyallerini doğru alalım. Gerçekten aç olduğumuz için mi yemek yiyoruz yoksa duygusal sinyaller mi alıyoruz? Duygu ve düşünce durumumuzun yeme alışkanlıklarımızı olumsuz tetiklemesi durumunda, farkındalık yolu ile daha doğru ve bilinçli bir beslenme biçimine hazırlık yapalım.

Ne yediğimizin farkında olalım

Yemeğinizi yiyip bitirmeye değil, ondan tat almaya odaklanalım. Besinleri; renklerini, kokularını, aromalarını, dokularını ve tatlarını farkında olarak yiyelim. Dikkatimizi yediğiniz yemeğe ve onun özelliklerine verelim. Tabağın sofraya gelme sürecinizi düşünelim ve o sürece emek veren, yemeği hazırlayan, ürünü eken insanlara yoğunlaşalım.

Sağlıklı yemek yeme ortamı hazırlayalım

Yemeği hızlı yemek; lezzetini küçük görmek, cazibesini göz ardı etmek demek. Vücudumuzu dinlemediğimizde neye ihtiyaç duyduğunu kaçırıyoruz. Hem yemek yemek hem de başka bir işle meşgul olmak her iki işte de verimsiz olmamıza neden oluyor. Yemeği daha sessiz ortamlarda yemeye çalışalım. Televizyonu kapatalım, telefonumuzu sessize alalım. Bizi verimli bir yemek yeme deneyiminden hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermeyelim.

Yavaş yemek yiyelim

Yemek yemek bir yarış değildir, bunu unutmayalım… Lokmaları ağzınızda daha uzun süre tutalım ve “yemeğin tadını hissediyorum” bilinciyle yemek yiyelim. Bütün duyularımızı masaya taşıyalım, anda kalalım ve yemeğinin bütünüyle farkına varalım.

Şükredelim

Yemeğe başlamadan önce yaklaşık iki dakika kadar bekleyip ve yediğimiz yemek için şükredelim…