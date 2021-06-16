MSA ile yaz bahçeleri lezzet dolu olacak!

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA),yazı taçlandıran lezzetleri öğrenebileceğiniz, bahçelerde ya da açık havada dostlarınızla birlikte keyifle tüketilebileceğiniz birbirinden nefis menüleri içeren workshop’larda mutfak meraklılarına yepyeni içerikler sunuyor. Piknik menüsünden barbeküye, dondurmadan mezeye, kokteyller ve eşlikçilerinden burgers & fries’a kadar pek çok seçenek yaz boyunca workshop mutfaklarında…

Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek-içecek eğitim merkezi olan MSA, sabırsızlıkla beklediğimiz yaz ayları gelmişken “MSA’da öğrenmenin tam zamanı” diyor! Hazır havalar ısınmışken, bahçe ve açık hava sezonu açılmışken, damaklar farklı lezzetlerle yazın tadına varmayı özlemişken MSA’nın yazı taçlandıran lezzetleri öğrenebileceğiniz, bahçelerde ailenizle ya da dostlarınızla keyifle tüketilebileceğiniz birbirinden nefis menüleri içeren workshop’larında arz-ı endam etmeye ne dersiniz?

Partile // 11 Haziran Cuma, 17.00 – 20.00 / 09 Temmuz Cuma, 19.00 – 22.00

Bu eğitimin ardından sipariş̧ ettiğiniz kokteyli beğenmek artık zor olacak; çünkü Partilen workshop’u ile çıta yükseliyor ve birçok malzeme bir araya getirilerek kokteyllerin sınırsız dünyasının kapısı aralanıyor. Bu workshop’la bir yandan dengeli ve leziz karışımlar yaratacak, bir yandan da bu karışımlara eşlik edecek özel atıştırmalıklar hazırlayacaksınız. Gelecekte vereceğiniz partilerin temelini oluşturacağınız workshop sayesinde, şimdi parti zamanı!

Meze // 18 Haziran Cuma, 17.00 – 20.00

Çilingir sofrasının baş tacı, MSA mutfağına konuk oluyor… Bu eğitimle bir yandan bakla fava yaparken, bir yandan da ızgara kokorecin kokusuna kapılıp gideceksiniz. MSA şeflerinden hem soğuk hem de sıcak lezzetlerin inceliklerini öğreneceğiniz Meze workshop’u sonrasında, dostlarınızı kurduğunuz çilingir sofralarındaki kendi elinizden çıkan mezelerle dibini sıyırmaya davet edebileceksiniz!

Tatlı Yaz // 18 Haziran Cuma, 10.00 - 14.00 / 10 Temmuz Cumartesi, 10.00 – 14.00

Bu yaz serinlemek için klimanın altında oturmak yerine MSA’nın Tatlı Yaz eğitimine gelin, hem tatlı yapın hem de serinleyin. Rengârenk ve leziz mi leziz meyveler eşliğinde birçok tatlının yapımını öğreneceğiniz, sizi ve misafirlerinizi yaz boyunca serinletecek bu eğitimi kaçırmayın!

Artizan Dondurma // 24 - 26 Haziran, 10.00 – 16.00 / 30 Tem - 01 Ağustos, 10.00 – 16.00

Evinde dondurma yapmak isteyen dondurma meraklılarının ve paket dondurmadan vazgeçmek isteyen işletmecilerin içini eritecek “Artizan Dondurma” MSA’da. Hem geleneksel hem de modern metotlarla dondurma yapımına girişeceğiniz bu eğitimde, taze meyveli sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına, farklı reçeteler ve özel tekniklerle dondurma sanatının tüm inceliklerini öğreneceksiniz!

Yunan Mezeleri // 02 Temmuz Cuma, 19.00 – 22.00

Şimdi mutfağa kulak verin. Birazdan sizi olduğunuz yerden alıp götürecek sirtaki ezgilerini duymaya başlayacaksınız. Sesleri takip edin; çünkü sonunda o meşhur “Yunan Mezeleri”ni bulacaksınız. Bu workshop’la birbirinden lezzetli mezelerin yapımını öğrenip, mutfağınızı yeni bir dünyaya açacaksınız. Yunan ezgileri eşliğinde yeni lezzetlerin keşfi için MSA mutfağındaki yeriniz hazır!

Burgers & Fries // 03 Temmuz Cumartesi, 16.00 – 19.00 / 26 Temmuz Pazartesi, 19.00 – 22.00

Bugüne kadar asla hayır diyemediğiniz bir ikili; çünkü bu ikili, muhteşem bir ikili… Bugüne dek, en iyisini bulmak için sokak sokak gezdiğiniz, usanmadan siparişini verdiğiniz “Burgers & Fries” MSA workshop mutfağında. Ama tek bir farkla. Bu eğitimde, şef de misafir de sizsiniz. Önce kendi ellerinizle parça etten bıçak kıyması hazırlayacaksınız. Sonra hamburger köftesinden patates kızartmasına, soğan halkasından ev yapımı mayoneze, bu mucizevi eserlerin hakkını vereceksiniz. Afiyetle tadına varacağınız bu eğitimin kapıları sizin için ardına kadar açık!

Piknik // 10 Temmuz Cumartesi, 10.00 – 14.00

Pöti kareli örtülerinizi ve hasır sepetlerinizi hazırlayın çünkü piknik mevsimi geldi. Yaz döneminde açık havada yapılacak en güzel aktivitelerden biri olan piknikler için herkesin çok sevip keyifle yiyebileceği lezzetleri hazırlamayı bu workshop’ta öğrenecek, sevdiklerinizle gideceğiniz pikniklerde nefis sofralara imza atacaksınız. Kendi ellerinizle yapacağınız Ciabatta ekmeği ile Füme Kaburga Sandviç hazırlayacağınız, Taze Meyveli Kinoa Salatası ve İncirli Galette yapımını öğreneceğiniz “Piknik”, MSA’da1

BBQ Partisi // 10 Temmuz Cumartesi, 16.00 – 20.00

Barbekünüze duyurulur, onun şerefine büyük bir parti var! Barbekü partisi. Bu partide köfteler, tavuk kanatlar ve közlenmeyi bekleyen patlıcanlar barbekü üzerinde adeta dans edecek. Barbekü pişirme tekniklerini öğrenip alışılagelmiş mangal lezzetlerinden sıyrılmak istiyorsanız, Barbekünün tüm inceliklerinin farklı reçetelerle sunulduğu bu eğitim için MSA mutfağında yerinizi alın!

MSA’nın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam uyumla gerçekleştirdiği workshoplar’ın tümüne web adresinden ulaşabilirsiniz.