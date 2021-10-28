MSA kasım etkinlikleri

MSA, ekmek ve hamur işlerinin bütün inceliklerini kapsayan workshop’lara kasım ayında da devam ediyor. Ekmeğe, hamur işlemeye ve pişirmeye dair her şeyi öğrenebileceğiniz, öğrendiklerinizi eğitmen şeflerle birlikte uygulayabileceğiniz bu workshop’larda glütensiz ekmekten el açması böreğe, artizan ekmekten pizzaya, el yapımı makarnadan kruvasana, pasta-börek-çörek reçetelerinden ekşi mayaya pek çok konuda eğitim alabilirsiniz.

Günün Ekmeği / 01 Kasım Pazartesi // 10.00 – 15. 00

Bu eğitime katılanlar Günün Ekmeği eğitimi sayesinde farklı unu çeşitlerini tanıyacak, hamur mayalama, yoğurma, katlama, pişirme tekniklerini ve muhafaza yöntemlerini öğrenecek, MSA reçetelerini kendi mutfağına taşıyacak. Daha da önemlisi farklı içeriklerle hazırlanan birbirinden lezzetli ekmekleri kendi elleriyle yapacak...

Glütensiz Ekmekler / 04 Kasım Perşembe // 10.00 – 15.00

Glüteni hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini öğrendiğiniz zaman hayata küstüyseniz MSA’daki Glütensiz Ekmekler eğitimini deneyebilirsiniz. MSA’nın mutfağında 5 saat boyunca lezzetli ekmekleri glütensiz uyarlamalarıyla baştan yaratacaksınız. Eğitimin sonunda, glütenin ekmek hamuruna etkileri hakkında bilgi sahibi olurken, glüten içeren un yerine kullanabileceğiniz alternatifleri görüp kendi glütensiz ekmeğinizi yapacaksınız.

El Açması Börek / 05 Kasım Cuma // 10:00 - 17:00

MSA eğitimlerine katılabilmeniz için herhangi bir tecrübeye sahip olmanız gerekmiyor olabilir ama El Açması Börek eğitimine başlamadan önce birkaç kol açma hareketi yapabilirseniz iyi olur! Çünkü adından da anlayacağınız gibi, bu eğitimde elleriniz her şeyiniz olacak. Kendi evinde ya da işletmesinde el açması börek hazırlamak isteyen geleneksel mutfak meraklılarını elinin hamuruyla mutfağa girip yoğurmadan pişirme tekniklerine kadar tüm detayları öğrenmeye davet ediyoruz.

Kruvasan / 09 Kasım Salı // 10.00 – 16.00

Yapması yemesinden daha zor olan bir şey varsa, o da bu eğitimin başrol oyuncusu kruvasandan başkası değil! Hem gevrek hem de lezzetli bir kruvasan yapmak her mutfak yiğidinin harcı da değil! MSA bu eğitimle kruvasanın inceliklerini ve pişirmesini öğretiyor. Böylece dünyaca ünlü kruvasan, MSA aracılığıyla mutfağınıza giriyor. Şimdiden afiyet olsun!

Artizan Ekmek / 15 - 19 Kasım // 10.00 – 16.00

Un ve maya çeşitlerini öğrenmek veya dolgulu ve aromalı ekmeklerin yapımını deneyimlemek için bir fırın ekmek yemenize gerek yok! Bunun için 5 gün boyunca MSA’nın Artizan Ekmek eğitimine gelmeniz yeterli. Bu eğitim sonrasında evinizde katkı maddesi içermeyen doğal ekmekler yapmaya başlayacaksınız ve oyunuzu doğallıktan yana kullanmanın tadını çıkaracaksınız.

Artizan Ekmek 2 / 06 - 21 Kasım // 10.00 – 16.00

El birliğiyle zoru başarmak, MSA Workshop mutfağında sandığınızdan daha kolay! Kolları sıvayın, mutfağa geçin, ekmeğe saygı duruşu niteliğindeki Artizan Ekmek 2 için bu ay profesyonel şeflerle bir araya gelin ve ekmeğe dair her şey için kulak verin! Bu eğitimle doğal yöntemlerle ekmeğin raf ömrünü uzatma metotlarını öğrenecek, mısır unundan karabuğday ununa farklı içeriklerle hazırlanan lezzetli ekmek reçetelerini deneyimleyecek, glüten içermeyen tahıllarla ekmek yapımına hakim olacaksınız.

Pasta, Börek, Çörek / 26 Kasım Cuma // 10.00 – 14.00

Kuşkusuz herkes misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak ister ama herkes bu eğitimdeki gibi incelik isteyen lezzetleri yapmaya cesaret edemez! Misafirlerine her defasında aynı ikramları hazırlamaktan ya da hazır almaktan sıkılanlar için Pasta-Börek-Çörek eğitiminde birbirinden özel tarifleri uygulayarak pastalar, börekler, çörekler hazırlayacaksınız. Kendi el lezzetini katarak yapacağı ikramlarla misafirlerini şaşırtmak isteyenleri MSA mutfağına bekliyoruz.

%100 Ekşi Maya / 26 - 28 Kasım // 10.00 – 16.00

“%100 Ekşi Maya eğitiminden çıktığınızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Bu eğitimde, ekşi maya ve nohut mayasının oluşturulması, mayalama ve katlama teknikleri, maya çeşitlerinin arasındaki farklar gibi ekşi mayaya dair her şeyi öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayıp yoğurma ve pişirme tekniklerini deneyimleyecek, böylece pratiğinizi de geliştireceksiniz. Sadece ekşi maya kullanarak yapılan ekmek çeşitlerinin yanı sıra köy ekmeği ve francala gibi birçok ekmeği de ekşi mayayla nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Ekşi maya konusunda tecrübe edinmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencilerinin, işletme sahiplerinin, mutfak personellerinin ve tabii ki ekşi mayalı ekmek tutkunlarının katılımı için tasarlanan bu özel eğitim MSA mutfağında MSA farkıyla...

Pizzalar ve Salatalar / 27 Kasım Cumartesi // 16.00 – 19.00

Bu eğitimle İtalyan mutfağının olmazsa olmazı pizzanın hamurunun hazırlanması ve üzerini süsleyen sosları ile zengin malzemelerini öğreniyor, bir diğer olmazsa olmazı salatanın da bulunduğu özel bir menüyle buluşuyorsunuz. İnce pizza hamuru açmaktan mayalamaya, doğru salata için doğru malzemeden sos seçimine olmazsa olmazların bir araya geleceği MSA mutfağında siz de olmazsanız olmaz!

MSA, kasım ayında yetişkinler, çocuklar ve gençler için farklı workshop seçenekleri de sunuyor. 14-17 yaş aralığına hitap eden Genç Gurme’den Pastacılık’a, Anadolu’dan Hatay’a kadar yaklaşık 50 lezzetli ve eğitici workshop barındıran MSA kasım mutfağının detaylarını https://msa.com.tr/workshop-takvim-liste adresinden görebilirsiniz.