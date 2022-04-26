MSA’nın mayıs ayı workshoplarında vegan lezzetler

Tereyağsız, sütsüz, yumurtasız pasta, glütensiz pizza, makarna ve tatlı, sütsüz peynir yapımı bu workshoplarda yerini aldı. Siz de standardın dışına çıkmak, hayatınızdan bazı ürünleri çıkarmak isteyenlerdeniz bu workshoplarda yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz.





25.04.2022

Yumurtasız pasta, sütsüz peynir, glütensiz pizza olur mu diyenlere Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) şeflerinin yanıtı hazır: Evet! Yaklaşık 18 yıldır yiyecek-içecek eğitimi konusunda faaliyet gösteren MSA, süt, tereyağı, yumurta ve glüteni hayatından çıkaran ya da çıkarmak isteyen mutfak severler için workshoplar hazırladı. Mayıs ayında düzenlenecek olan bu workshoplarda, süt, yumurta ve tereyağı kullanmadan kekler, kurabiyeler yapılabilecek, süt olmadan peynir, glüten olmadan pizza, makarna ve tatlı hazırlanabilecek. Yepyeni tarifler ve özel tekniklerin öğretileceği workshoplarda bu ürünlerin muhafaza koşullarını ve dikkat edilmesi gerekenleri de öğreneceksiniz. Yaz öncesi özel beslenme seçeneklerine yönelik zengin içeriklerin yer aldığı mayıs ayı workshoplarının biletleri satışa çıktı. Renkli ve birbirinden güzel tariflerin yer aldığı MSA’nın mayıs ayı workshoplarından bazıları şöyle:





Vegan Peynir // 18 Mayıs, 10.00-14.00

İçinde süt olmadan da peynir yapmak ister misiniz? Siz de süt ve süt ürünlerini kullanmadığınız için alternatif ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu workshopta yemişlerden nasıl peynir yapıldığını ve bunların fermantasyonunu ayrıca ürünleri nasıl kullanacağınıza dair bilgileri tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Evinizde kendi vegan peynirinizi hazırlamayabilirsiniz. Mayalar, peynir yapımında kullanılan katkı maddeleri, yemiş peynirlerinin aromalandırılması, ekipman kullanımı ve püf noktaları, muhafaza koşulları ve dikkat edilmesi gerekenler de ‘Vegan Peynir’ workshopunda öğrenecekleriniz arasında.



Vegan Pastacılık // 25 Mayıs, 10.00-14.00

İçinde yumurta, süt ve tereyağı olmadan da pasta hazırlamak mümkün. Bu üçlüyü hayatından çıkaranlar için MSA şefleri de bu üçlü olmadan yapılabilecek ‘Vegan Pastacılık’ workshopunu hazırladı. En sevilen pastacılık ürünlerinin vegan hali bu eğitimde öğrenilecek. Workshop menüsünde vişne ve cevizli vegan brownie, keten tohumlu ve yer fıstığı ezmeli vegan kurabiye, baharatlı vegan tuzlu krakerler, kuru üzüm ve cevizli vegan cinnamon roll ve vegan katı yağ yapımı yer alıyor. Tatlı sever veganlar bu workshop tam size göre!





Glütensiz Tatlılar // 26 Mayıs, 10.00-14.00

Glütensiz de tatlı olur diyenlerdenseniz bu lezzetleri siz de yapabilirsiniz. Bu workshop reçetelerinde buğday, arpa, çavdar türevleri (un ve nişasta) kullanılmıyor. ‘Glütensiz Tatlılar’ workshopuna katılarak beslenme tercihlerinizden vazgeçmeden de lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Mutfak becerilerinizi yepyeni tarifler ve özel teknikler öğrenerek geliştirebileceğiniz bu workshop, adeta tatlıya bakış açınızı değiştirecek. Glütensiz choux hamuru, vanilyalı pastacı kreması, bitter çikolata ganaj ile eclair, limon soslu vanilyalı panna cotta ve iki çikolatalı glütensiz tart hazırlayabilirsiniz.



Her Şey Glütensiz // 29 Mayıs, 16.00-20.00

Bu workshopta adında olduğu gibi her şey glütensiz. Evet, makarna ve pizza da! Sevilen yemeklerin glütensiz tariflerini öğreneceğiniz ‘Her Şey Glütensiz’ MSA workshop mutfağında. Mutfakseverler bu workshopta taze kekikli domates sos ve parmesan peyniri ile mantarlı ve jambonlu pizza, renkli domates, fesleğen ve mozzarella peynirli fettuccine, çikolatalı ve vişneli kek yapımını öğrenecek.