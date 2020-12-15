Dondurmanız sulu olursa buzluktan çıkartıp karıştırın ve içine bisküvi kırın, ayrıca tarçın ve hindistan ceviziyle, hatta badem, fıstık, ceviz gibi alternatif kuruyemişlerle besleyin ve buzluğa geri koyun. Birkaç saatte bir kontrol edin, kıvamını aldığını görene kadar arada bir karıştırın. Buzlanmış bir dondurmayı kurtardınız. Tebrikler!