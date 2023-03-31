Bu aksilikler için çözüm önerilerimiz var. Bazı tüyoları hemen hemen hepimiz biliyoruz ama her gün yeni bir şey de öğreniyoruz. Mutfak tüyoları listesinin ilkine buyurun o zaman…
- Kalamarı kızartmadan önce süte batırmayı deneyin, daha yumuşak olacak.
- “Balığı aldığım gün yerim,” diye ısrarcı değilseniz, buzluğa koymadan önce bir de balıkları tuzlamayı deneyin; çok daha taze kaldıklarını göreceksiniz.
- Dondurmanız sulu olursa buzluktan çıkartıp karıştırın ve içine bisküvi kırın, ayrıca tarçın ve hindistan ceviziyle, hatta badem, fıstık, ceviz gibi alternatif kuruyemişlerle besleyin ve buzluğa geri koyun. Birkaç saatte bir kontrol edin, kıvamını aldığını görene kadar arada bir karıştırın. Buzlanmış bir dondurmayı kurtardınız. Tebrikler!
- Yemeğiniz sulu mu oldu? Bir çorba kaşığı tereyağ ve yarım kaşık unu kavurup yemeğin suyuyla karıştırın ve sonra karışımı yavaş yavaş tencereye dökün, yemeği karıştırın. Yemeğiniz hem toparlanacak, yani kıvamını bulacak, hem de hazırladığınız meyane elinizin lezzetine lezzet katacak.
- Kızartmalarınız için hazırladığınız domates ve sarımsaklı sosa bir fiske toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar sirke koyduğunuzda sarımsak tadının ön plana çıktığını,sirke ve şeker karışımının kızartmanızın her yerine nüfuz ettiğini göreceksiniz.
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Dondurmanız sulu olursa buzluktan çıkartıp karıştırın ve içine bisküvi kırın, ayrıca tarçın ve hindistan ceviziyle, hatta badem, fıstık, ceviz gibi alternatif kuruyemişlerle besleyin ve buzluğa geri koyun. Birkaç saatte bir kontrol edin, kıvamını aldığını görene kadar arada bir karıştırın. Buzlanmış bir dondurmayı kurtardınız. Tebrikler!
- Temiz su bile kullansak çaydanlıklarımızın içi kireç tutabiliyor. Çaydanlığa bir küçük paket limon tuzu ve kirecin geldiği yere kadar su koyup kaynatın. Bu yöntem, özellikle kimyasal içermediği için en iyisi. Hem ellere zarar vermiyor hem de kötü koku yaymıyor.
- Bulaşık makinenizin parlatıcı gözüne aldığı kadar beyaz sirke koyun. Tabakları, çatal, bıçak ve kaşıkları parlatmak için sirke birebir. Elma ve üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Özellikle üzüm sirkesinin koktuğunu söyleyenler var ancak temiz bulaşıkları makineden çıkardıktan sonra üzüm sirkesinin de kokusunun kalmadığını söyleyebiliriz. Yine de kokusu burnuma geliyor diyorsanız beyaz sirke en iyi çözüm!
- Maydanoz ve dereotunu bozulmadan uzun süre saklamak için sadece bir cam kavanoza ihtiyacınız var. Tek yapılması gereken, demetler ıslaksa bir kâğıt havlu veya peçete yardımıyla kurulamak. Ardından cam kavanoza koyup kapağını kapatabilirsiniz. Yeşillikleriniz buzdolabında uzun süre tazeliğini koruyacak. Saplarını kullanmıyorsanız yapraklarını ayırıp cam kavanoza o şekilde de koyabilirsiniz. Demetleri kullanacağınız zaman, ihtiyacınız kadarını kavanozdan alıp kalanı yine buzdolabına koyabilirsiniz.
- İşkembe çorbasında yumurta kokusundan rahatsız olanlar için de bir çözüm var. Çorbayı yaptığınız ilk gün yumurta kokusu gelmeyebilir ancak ikinci gün ısıttığınızda koku duyabilirsiniz. İlk yapımda bir kaşık yoğurt ve bir miktar çorbayı bir kâsede karıştırıp çorbaya dökmek de işinizi görecektir. Yani yumurtaya ihtiyacınız yok!
- Kokoreci domatesli sevenlerdenseniz, domatesi ayrı bir tavada suyunu çekene kadar pişirmenizi, ardından pişmiş kokorece eklemenizi öneririz. Kokoreç tavada domatesle birlikte piştiğinde yumuşuyor, dışarıda yediğimiz o közlenmiş kıvamı pek bulamıyor. Bu şekilde hem domatesten mahrum kalmayacaksınız, hem de köz kokorecin o güzel tadını alacaksınız!
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