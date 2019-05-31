Mutfakla ilgili 19 pratik bilgi

Yemeklerle ilgili tüyolar

1. Tohumları sebzelerden nasıl hızlı ayıklarım?

Kabakların ve salatalıkların tohumlarını hızlı bir şekilde çıkarmak için dondurma kaşığını kullanın. Keskin kenarı, sebzelerdeki tohumları kolaylıkla sıyırır. Dondurma kaşığını ayrıca ince dilimlenmiş bir salata yapmak için de kullanabilirsiniz.