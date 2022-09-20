Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada komik bir paylaşım gördüm. Sonbahar mevsiminin ülkemizde ve dünyada nasıl yaşandığını yan yana iki ayrı fotoğrafla anlatıyordu. İlk fotoğrafta sarıdan kırmızıya çalan ıslak yaprakların büyülü atmosferini yansıtan bir manzara, ikinci fotoğrafta ise ters çevrilmiş domates kavanozları vardı. Evet, dünyada sonbahar sarı yaprakları, mis gibi yağmur kokusu, sevgiliyle sıcak içeceklerle romantik yürüyüşler demekken, bizde domatesinden bamyasına, barbunyasından fasulyesine konserve, biber, patlıcan kurusu, salatalık turşusu, tarhana demekti…
Sonbahar mevsimini diğer ülkelerden çok daha farklı yaşadığımızı gösteren bu paylaşımı hepimize tanıdık geldiği için çok sevdim, farklı coğrafyalarda insanlar sararmış̧ sonbahardı, yapraktı fotoğrafları çekedursun, bizler mutfakta kış masalarımızı yaz lezzetleri ile donatalım.
İklim ve tarım bakımından zengin ülkemizde yazın tezgahlarda görmeye alıştığımız mevsim sebzelerinin lezzetini kışa taşımak için memleketin dört bir yanından şahane tariflerimiz var. Hummalı bir hazırlığın yaşandığı şu sıralarda sebze meyve hem daha ekonomik hem de çok çeşitli Ayrıca, ‘Her meyve ve sebze mevsiminde yenmeli’ prensibini de aynen uyguluyoruz...
Sağlıklı yiyeceklere ulaşmanın en basit yolu
Yaz mevsiminde yetişen yiyecekleri saklayabilmenizi sağlayan bu hazırlıklar aynı zamanda doğal olanı korumak, zehirsiz gıdaya ulaşmak, yerel küçük üreticileri desteklemek, ev ekonomisini korumak ve karbon ayak izini düşürmek için de önemli. Unutmayın, mevsiminde yetişmemiş meyve-sebze, doğa şartlarıyla iş birliği yapılarak değil, doğayla mücadele ederek üretiliyor. Dolayısıyla hibrit tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre kullanım oranının yükseldiği bu besinler sağlıklı olmaktan da uzaklaşıyor.
Neler yapabiliriz?
Artık günümüzde, kış mevsiminde bile domates, patlıcan gibi bazı sebzeler kolaylıkla bulunabilse de yaz mahsulünü tadı bir başka oluyor, Bu yüzden işe domatesli ve patlıcanlı tariflerle başlayabilirsiniz. Kış aylarında kullanılacak bin bir çeşit domates sosları, domates ve biber salçası, kahvaltılık soslar, köz patlıcanlar, salata ve yemekler için garnitürler hazırlayabilirsiniz.
Turşu, erişte ve tarhanalar olmazsa olmaz… Dondurucuya atılan yiyecekler ise kış hazırlıklarının en önemli parçasıdır. Her sebze özenle paketlenir, dondurucuya atılır. Bezelye, yeşil fasulye ve barbunya gibi yiyecekleri ağzı kapalı, hava almayacak şekilde poşetleyerek rahatlıkla saklayabilirsiniz.
Yine biber, patlıcan ve domatesleri ipe dizerek, nane ve fesleğen gibi otları da yere sererek kurutabilirsiniz.
Ayrıca sebze ve meyveleri konserve yöntemi ile saklayabilirsiniz. Koruk ekşisi, nar ekşisi, sumak ekşisi gibi ekşiler ya da pekmezler, reçeller, şerbetler, şuruplar yapabilirsiniz. Yaprak ve zeytinleri basarak salamuralar, süt ürünlerinden tereyağı, sadeyağ, çökelekler, pestiller, sirkeler, baharatlar, et ürünleriyle ise sucuk ve pastırma gibi lezzetler hazırlayabilirsiniz.
Özetle hepsi sizin hayal gücünüze, bütçenize ve damak zevkinize kalmış… Aynı zamanda pekçoğu kolayca hazırlanabilen bu tariflerle kış aylarında yemek hazırlamak hem pratik hem de lezzetli olacak.
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