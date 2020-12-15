Bu aksilikler için çözüm önerilerimiz var. Bazı tüyoları hemen hemen hepimiz biliyoruz ama her gün yeni bir şey de öğreniyoruz. Mutfak tüyoları listesinin ilkine buyurun o zaman…

Kalamarı kızartmadan önce süte batırmayı deneyin, daha yumuşak olacak.

“Balığı aldığım gün yerim,” diye ısrarcı değilseniz, buzluğa koymadan önce bir de balıkları tuzlamayı deneyin; çok daha taze kaldıklarını göreceksiniz.

Makarnanın haşlama suyuna az miktarda süt koyarsanız makarnanızın yumuşak olduğunu göreceksiniz.

Yemeğiniz sulu mu oldu? Bir çorba kaşığı tereyağ ve yarım kaşık unu kavurup yemeğin suyuyla karıştırın ve sonra karışımı yavaş yavaş tencereye dökün, yemeği karıştırın. Yemeğiniz hem toparlanacak, yani kıvamını bulacak, hem de hazırladığınız meyane elinizin lezzetine lezzet katacak.

Kızartmalarınız için hazırladığınız domates ve sarımsaklı sosa bir fiske toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar sirke koyduğunuzda sarımsak tadının ön plana çıktığını göreceksiniz.

Dondurmanız sulu olursa buzluktan çıkartıp karıştırın ve içine bisküvi kırın, ayrıca tarçın ve hindistan ceviziyle, hatta badem, fıstık, ceviz gibi alternatif kuruyemişlerle besleyin ve buzluğa geri koyun. Birkaç saatte bir kontrol edin, kıvamını aldığını görene kadar arada bir karıştırın. Buzlanmış bir dondurmayı kurtardınız. Tebrikler!