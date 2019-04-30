Mutlu eden besinler

Her insan zaman zaman kendini mutsuz, kaygılı ve enerjisi düşük hissedebiliyor. Stres gibi birçok faktör serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini azaltıyor, ayrıca insanların ruh halleri tüketilen besinlerden de etkileniyor. Ruh halimizi olumlu etkileyen besinler ise şöyle sıralanıyor: