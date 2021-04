11 Nisan Dünya Nefes Günü, tüm dünyada 24 saat süren farklı etkinliklerle kutlanıyor. Pandemi, nefesimizin önemini, hayatın değerini, hareketin, mobil olmanın önemini bizlere halen hatırlatmaya devam ederken, 3. Karantina dönemi tüm dünyada yeniden gündemde. Bahar geldi, Nisan oldu ancak eve kapanmaya devam ediyoruz. Seyahat etmeyi, farklı ülkelere, şehirlere gidebilmeyi özledik. Ve tabi, korkusuzca, maskesiz ve sağlıklı bol nefesler almayı da…

Frankfurt’ta yaşayan Dijital danışman ve Nefes Uzmanı Anıl Altaş Brug ile Brüksel’de yaşayan video sanatçısı kardeşi Atıl Altaş, pandemi, nefes, dijital koleksiyon ve NFT ilişkisine gönderme yaparak 11 Nisan Pazar Dünya Nefes Günü’ne özel, dünyada ilk sayılan inovatif ve özgün bir çalışmaya imza attılar.

Benimle Nefes Al - World's First Collectible Canned City Air NFTs Around The Globe projesi - Şu anda dünyanın dört bir yanında en çok ziyaret edilmek istenen şehirleri görmek, deneyimlemek ve hissetmek için tasarlandı. Eğer seyahat edemiyorsak, sadece 1 adet ve size özel tasarlanmış Canned air NFT’ler ile bu deneyimi yaşamaya var mısınız? Stresi azaltmak, vatan hasretini gidermek, seyahat edebilme hissine taze bir nefes olmak ve pandeminin negatif etkilerini azaltmak için özel olarak tasarlanmış bu benzersiz NFT dijital koleksiyon olarak tasarlanan Video Kartları ile en sevdiğin şehirde benimle nefes al!



Times Square, Moulin Rouge, Covent Garden, Boğaz havası gibi detaylar da inovatif çalışmaya renk ve espri katıyor. Projenin başlangıç hikayesini Anıl Altaş Brug, şöyle anlatıyor: ‘Mart ayında, Brüksel’e uzun zamandır görmediğim kardeşimi görmeye gidiyordum ki, birden Fransa’dan gelen yeni mutasyona uğramış bir virüs haberiyle yıkıldım. Belçika sınırlarını kapama kararı aldı. Almanya da yurtdışı çıkış için bir sürü prosedür koydu. Biz de oturduk, kardeşimle uzun zamandır düşündüğümüz Nefes ve NFT projemizi camdan cana şekilnde hayata geçirdik. Aslında yıllardır konuştuğumuz bir çok kavram NFT üzerinden yerli yerine oturdu ve Breathe With Me - World's First Collectible Canned City Air NFTs Around The Globe doğdu.’





Benimle Nefes Al - Dünyanın ilk canned air cities NFT projesinde seçilen şehirler ve lokasyonlar, 40 ülkeden 1000 kişiyle yapılan ‘Şu anda herşey normale dönse ve istediğiniz kadar paranız olsa, dünya üzerinde nereye gitmek isterdiniz sorusu ile şekillenen bir araştırmanın sonucuna göre düzenlendi. Katılımcılar, genel olarak, pandemi bitince veya aşı olunca bir değil, bir çok yere gitmek istiyorlar, hatta dünya turu yapmak isteyenler çoğunlukta. Paris, Roma, Barcelona, NY ve Londra pandemi sürecinde kan kaybetse de, en çok seyahat etmek istenilen şehirler arasında popülerliğini koruyor.

Atıl Altaş, Neden NFT ve dijital koleksiyonerlik üzerinden yaratıcı süreci geliştirmeyi seçtiklerini şöyle açıklıyor:’ Dijital koleksiyonluklar, blockchain teknolojisini standart finansal uygulamaların dışında tamamen yeni alanlara taşıyor. NFT'ler fiziksel varlıkları dijital dünyada temsil etmeleriyle yalnızca blockchain ekosisteminin değil daha geniş kapsamda ekonominin önemli bir parçası olma potansiyeline sahipler. Bizim de, bu umut vaat eden teknoloji için yeni ve heyecan verici inovatif, farklı ve eşsiz ürünler yaratıyor olmamız çok heyecan verici. Yakında dünyadan ve uzaydan yeni lokasyonları da koleksiyona eklemeyi planlıyoruz. Şimdiden tüm dünyadan paylaşımlar ve mesajlar alıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor.’