Pandemi hayatını değiştirdi

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mahmut Sami Yıldırım, pandemi döneminde tavuk edinip doğa ile iç içe yaşamayı tercih edince hayatı değişti. Bir anda yeni bir meslek edinen Mahmut Sami Yıldırım, şimdi yumurta siparişlerine yetişmez hale geldi.
Şehirde yaşamasına rağmen çocukluğundan bu yana evcil hayvan beslediğini ve 43 yaşına kadar çalışma hayatındaki yorgunluğunu doğa ile iç içe yaşayarak atan Mahmut Sami Yıldırım, herkesin hayatını olumsuz etkileyen Korona virüsü kendisi için fırsata çevirdi. Bir anda kendisini tavuklarla iç içe bir hayatın içinde bulduğunu belirten Yıldırım yeni hayatından oldukça mutlu olduğunu belirterek “Evde sıkılmamak için başlamıştım, artık hiç sıkılmıyorum” dedi.
“Çiftçilerin özgürlüğüne imrendim”
Korona virüs sürecine kadar çeşitli kollarda ticari işlerinin olduğunu belirten Mahmut Sami Yıldırım, “Sokağa çıkma yasağı başlayınca evde çok sıkıldım. Bu bende ciddi stres oluşturdu. Stresten kurtulmak ve sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için ovada bir yer kiralayıp tavuk, hindi ve kuzu bakmaya başladım. Hayvanlarım sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Amacım para kazanmak değil hobi ve özgürlük idi. Bir anda işin boyutu değişti. Tavukların sayısını arttırıp Tarım Bakanlığı’ndan onaylı kümes oluşturup yumurta paketleme tesisi kurdum. Organik gazen tavuk yumurtası üretmeye başladım. Bayilerimiz oldu. Stresten uzak bir yaşama sahip oldum. Kar amaçlı başladığımız bir iş değildi, daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sevimli hayvanlarla stresten uzak bir uğraş edindik” diye konuştu.
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