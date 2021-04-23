Pandemide 23 Nisan

Bizim çocukluğumuzdaki güzellikleri tadamayan bir nesil yetişiyor adeta. Doğadan uzak, apartmanda büyüyen ve odalarından çıkmayan çocuklar git gide yalnızlaşıyorlar. Dünyayı, hayatı sanal âlemden öğreniyorlar. Artık her şey parmaklarının ucunda. Dokunarak, koklayarak, öğrenerek değil; hayatı, dostluğu, arkadaşlığı buradan öğreniyorlar. Bugün 23 Nisan odalardan çıkma vakti… Şarkılar, şiirler, danslar en kıymetli izleyicimiz olan annelere ve babalara yapılsın. Yapılsın ki belli değerler yaşatılsın.

Hem bakın Çocuk ve Ergen Psikiyatristi uzmanı Prof.Dr. Eyüp Sabri Ercan “Ailece yapılacak aktiviteler de ruh sağlığımızı korumak için çok yararlı olabilir” diyor.

Evlerde olduğumuz bu süreçte ailece ruh sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

Ailece yapılacak aktiviteler de ruh sağlığımızı korumak için çok yararlı olabilir. Anne babayla oyun oynamak, resim yapmak, kitap okumak ya da birlikte yemek hazırlamak gibi aktiviteler çocuklarımızın kaygıdan uzak kalmasına ve anı yaşamalarına yardımcı olabilir.Sabah akşam yüzlerce kaynaktan haber takip etmektense çocuklarımızla birlikte kaliteli vakit geçirmek çocuklarımızı olduğu kadar anne babaları da bir nebze olsun rahatlatacaktır. Özellikle “özel saat uygulaması” ile çocuklarla ebeveynin çocuğun yönlendirdiği bir oyun (20-30 dakika) oynamaları çok yararlı olabilir.Özel zaman, çocuğun kaygı ve korkularını ifade etmesini sağlayabilir, ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirebilir.

Akşam yemeği birlikte yenmelidir.

Evde herkesin katıldığı, televizyon ve teknolojik materyallerin açık olmadığı kitap okuma saatleri düzenlenebilir.

Ailece kutu oyunları, adam asmaca, isim-bitki-hayvan, kelime oyunları, sessiz sinema gibi oyunlar oynanabilir.

Ailece egzersiz yapmak eve kapandığımız günlerde hem ruh sağlığı, hem de hareketsiz kalınan bu dönemde beden sağlığına olumlu katkıda (obeziteyi önleme) bulunacaktır.

Bu özellikle hareketli ve dikkat sorunları olan çocuklarda (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) daha da önemli olabilir. Kısa süreli ve basit egzersizlerle başlayıp, tüm aile bireylerini katarak oyun haline çevrilen aktiviteler terapi görevi yapacaktır.

Çocuklarımızın gözünden baktığımızda yaşanan bu pandemi sürecini nasıl görürüz?

Çocukların pandemi sürecini algılamaları ve değerlendirmeleri yaşlarına ve içinde bulundukları ortama göre değişkenlik gösterir.Pandeminin ilk günlerinde, hepimiz için sadece Çin’de uzaklarda olan bizi ilgilendirmeyen bir durumdu Covid-19.Ülkemizde, şehrimizde, sokağımızda ve hatta en yakınlarımızda görülmeye başlandıkça ciddiyetinin farkına vardık; aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Covid 19’u yakınlarında yaşayan çocukların pandemi algısıyla, yakınlarında ve çevrede pek yaşamayanların algısı aynı değildir.Yakınlarında korona virüse bağlı ağır hastalıklar görülen ve hatta kayıplar yaşayan çocukların yaşamında önemli bir travmaya yol açtı ve bu salgın yaygınlaştıkça neredeyse tüm çocuklarda az ya da çok ruhsal olumsuzluklara neden oldu. Çocukların gözünden bakıldığında pandeminin en zor yanı somut olarak görünmeyen bir tehlikenin onların tüm yaşantısını alt üst etmesidir.

Çocuklar Pandemi’yi ne kadar biliyor?

Çocuklar her ne kadar bizler kadar pandemi haberlerini izlemeseler de olanın bitenin tam olarak farkındalar. TV başında saatlerce haber ve tartışma programı dinlemedikleri halde bizlerin pandemi hakkında bildiklerini onlar da bir şekilde dolaylı olarak öğreniyorlar. Belki tek tek sorulsa tam olarak ifade edemeseler de pandemi süreci ve korunma yolları hakkında gerekli bilgilerin çoğuna sahipler.

Bu süreçte çocuklarımıza ne oldu?

Bu süreçte çocuk ve ergenlerde önemli değişiklikler oldu ancak bu değişikliklerin ne düzeyde olduğu ve ne kadar kalıcı olacağı belirsizliğini korumayı devam ediyor. Çocuğun pandemiden önceki ruhsal durumu, salgın öncesi aile ilişkilerinin düzeyi, çocuğun biyolojik yapısının ruhsal travmalara dayanıklılık düzeyi ve pandemi sürecinde ailenin ve toplumun sağladığı destek bunların en önemlileridir.

Çocukların pek çoğunda korkularda artış, yalnız yatamama, ev içerisinde bile başka odalara tek başına gidememe, anne veya babaya (çoğunlukla anneye) aşırı yapışma şeklindedir. Ergenlerde ise, sinirlilik, odasından pek çıkmayıp yalnız kalma,derse ilgide azalma,sürekli sosyal medyada olma gibi durumlara neden oldu. Elektronik kullanımı tehlikeli düzeyde arttı. Çocukların elektrik kullanıma bahaneleri ders yapmak olurken, anne babalar için işi takip etmek haberleri izlemek oldu.

“Online Sosyallik”: Çocuk ve gençler yüz yüze arkadaşlıklar yerine oyun eşliğinde online toplanmaları tercih ediyorlar. Arada yüz yüze görüşmeler için fırsat olduğu dönemlerde bile çocuklar bu rahatlığı fazlasıyla benimsemiş olduklarından online buluşmaları tercih ediyorlar. çocuk ve gençlerin bu rahata alışıp “online sosyallikten” kopmamaları ilerisi için kaygı verici olabilir. Çocukların çoğu okullar ilk kapandığında okulu özlerken, süreç uzadıkça evde kalmaktan memnun olanlar arttı, etkinliklere ilgi azaldı ve hareketlilik azaldığı için pek çok çocuk ve ergen kilo aldı.

Pandemi sonrası çocukları ve anne babaları ne bekliyor?

En büyük risk; eve dönük çocuklar, cansız arkadaşlar, olan arkadaşlarla yüz yüze değil online iletişim süreci. Pandemi son hızıyla devam ederken çocuklarımız için, pandemi sonrası yaşama şimdiden hazırlıklı olması gerekiyor. Geçirdikleri bu süreci, zorlu pandemi günlerinin verdiği zararları aşmaları çok daha zor olacak.

Bu günlerden başlayarak neler yapmalıyız ki çocuklarımız pandemiden en hafif düzeyde etkilensin ve pandemi sonrası yaşama daha kolay uyum sağlasın?

Çocuklara Pandemi hakkında doğru bilgiler verin, gerçekleri saklamayın…Çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmalı, belli rutinleri korumalıyız. Birlikte ders ve ödev yapmak hem anne babalar hem de çocuklar için daha yararlı olabilir. Her çocuğun kaygı düzeyi ve stresle baş etme becerileri birbirinden farklı.Ergenler ise karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi küçümseme eğiliminde olabilir. Uygun bilimsel verileri ergen-gençlerle paylaşmak, okumalarını sağlamak kendilerine ayrı bir birey olarak değer verildiğini hissettirerek daha uyumlu ve salgın karşısında daha uygun tepkiler vermesini sağlayabilir.