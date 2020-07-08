HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Pestolu levrek

Fırında patatesiyle beraber pişen bir pestolu levrek tarifi vereceğim size.
Gülşah Dedeoğlu

MALZEMELER

  • 2 adet levrek
  • 4-5 adet bebek patates
  • kiraz domates
  • yarım kırmızı soğan
  • fesleğen
  • 3 diş sarımsak
  • zeytinyağı
  • tuz
  • karabiber

NASIL YAPILIR?

  • Fesleğen, tuz, sarımsak ve zeytinyağı rondodan çekerek basit bir pesto hazırlıyoruz.
  • Patatesleri kabukları ile kullanacağımız için iyice yıkayıp temizliyoruz.
  • Fırında pişmesi uzun süreceği için, önceden suda biraz haşlıyoruz.
  • İyice yumuşamalarına gerek yok. Ön pişirme yaptığımız patatesleri dilimleyip pestonun olduğu kabın içine alıyor, iyice
    karıştırıyoruz.
  • Pestoya bulanmış patatesleri fırın kabımızın dibine yayıp, üzerine levrekleri yerleştiriyoruz.
  • Piyazlık doğradığımız kırmızı soğanları ve kiraz domatesleri üzerine serpiştiriyoruz. Biraz karabiber serpip, biraz da zeytinyağı döktükten sonra fırında veriyoruz.
  • 180 °C de 30 dakika pişiriyoruz.

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