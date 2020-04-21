Portakaldan daha fazla C vitamini bulunan 10 besin

Orta büyüklükte bir portakal, 69,7 mg C vitamini içerir. Pek çok meyve ve sebzede portakaldan daha fazla C vitamini bulunur.
İşte portakalın geçemediği 10 C vitamini deposu meyve ve sebzeler.
Acı kırmızı biber
Şili biberi olarak da bilinen acı kırmızı biberi doğrayıp bir bardağın yarısına kadar doldurduğunuzda, toplamda 107,8 mg C vitamini elde edebilirsiniz. Ayrıca acı kırmızı biberde bulunan ve biberin acı olmasına neden olan kapsaisin adındaki bileşik, kas ağrılarını iyileştirme, eklemleri rahatlatma özelliğine de sahiptir.
Tatlı kırmızı biber
Bir bardak doğranmış tatlı kırmızı biberde yaklaşık olarak portakalın 3 katı, 190 mg C vitamini bulunur ve aslında C vitamini şampiyonudur. Tatlı kırmızı biber, A vitamini de içerir ve göz sağlığına son derece faydalıdır.
Dolmalık yeşil biber
Dolma sevenlere güzel bir haber... Tatlı ve kırmızı kardeşi kadar olmasa da dolmalık yeşil biber de C vitamini açısından zengindir. Bir bardak doğranmış dolmalık yeşil biber, 120 mg C vitamini içerir, portakalın iki katı...
Dolmalık biberin bir başka önemli faydası ise lif kaynağı olmasıdır.
Kara lahana
Hem çorbasını hem de sarmasını yaptığımız kara lahana yaprakları, günlük A vitamini ihtiyacının iki katını, günlük K vitamini ihtiyacının tamamını karşılar ve 80,4 mg C vitamini içerir. Kara lahanayı daha sık tüketmek için bir diğer neden ise mineraller ve yağ asitleri açısından son derece zengin olmasıdır.
Brokoli
Turpgillerden olan brokoli, 132 mg C vitamini içeriyor. Lif kaynağı ve kansere karşı koruyucu özelliği olan brokoliyi daha sık tüketmemiz tavsiye ediliyor.
Çilek
Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan çilek, süper besinler arasında, yani faydaları saymakla bitmez. Diş sağlığına bile iyi geliyor. Çileğin içinde de portakaldan daha fazla C vitamini var, bir bardak doğranmış çilekten 84,7 mg C vitamini alabiliriz.
Karnabahar
Çocukların çok sevmediği ancak yaş ilerledikçe tadından daha fazla keyif almaya başladığımız karnabahar, tam bir vitamin ve lif deposu. Tek bir küçük baş karnabaharda 127,7 mg C vitamini, 5 gram lif ve 5 gram protein bulunuyor. Özellikle fırında yapıldığında son derece lezzetli oluyor.
Brüksel lahanası
Boyu ufak tefek olsa da faydaları boyundan büyük olan Brüksel lahanası, kanseri önlüyor, lif içeriyor ve 74,8 mg C vitamini bulunuyor. Brüksel lahanasının acımtrak tadını aşmak için çok sayıda farklı tarif var.
Ananas
İçerdiği bromelain adındaki madde, sayesinde mide ve bağırsaklarda oluşan gazı azaltan ananas, sindirim enzimlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Bromelainin bir diğer faydası ise enfeksiyonlara karşı doğal savunma sağlaması. Ananas, hastalıklardan daha hızlı iyileşmemize yardımcı oluyor, 78,9 mg C vitamini içeriyor.
Kivi
2 adet kivide 137,2 mg C vitamini bulunur. Potasyum ve bakır içeren bu süper besin, bağırsakların çalışmasına da yardımcı oluyor.
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