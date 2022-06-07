Protein alabileceğiniz kaynaklar

En iyi protein kaynakları nelerdir?
Protein insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli besinlerden biridir. Tükettiğiniz protein, amino asitler adı verilen yapı taşlarından oluşur ve aminoasitler esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler olarak ikiye ayrılabilir. Vücudunuz tarafından üretilmediği için esansiyel amino asitleri dışarıdan almak mecburidir ancak, tüm proteinler bu bakımdan aynı olmayabilir. Bazı besinler bu açıdan eksiksizken, bazıları ise yeterli olmayabilir.
Hangi protein kaynağını tüketmelisiniz?
Tam ve kaliteli bir protein, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tümünü sağlayan proteindir. Genel olarak, süt ürünleri, sığır eti, domuz eti, hindi, yumurta, tavuk, et ve balık gibi hayvansal protein kaynakları tüm gerekli amino asitleri içerir ve bu gıdalar eksiksiz ve iyi protein kaynakları olarak kabul edilir. Bununla birlikte, fındık ve tohumlar, tofu, kepekli tahıllar, pirinç ve baklagiller gibi bitki bazlı proteinler eksik protein kaynaklarıdır ancak sadece bazı temel amino asitlerden yoksun olmaları, daha az besleyici veya daha kalitesiz oldukları anlamına gelmez.
Veganlar için protein kaynakları
Et tüketmeden protein ihtiyacını karşılamak mümkün mü?
Hayvansal ürünleri sevmeyen veya vegan olan kişilerin bu temel aminoasitleri karşılamak için endişelenmesine ise gerek yok, çünkü iki veya daha fazla protein kaynağını birlikle tüketmek, ihtiyacınız olan tüm temel amino asitleri almanıza yardımcı olabilir. Soya proteini ise sıkça kullanılan, erişilebilir ve tüm gerekli amino asitleri içeren eksiksiz bir protein kaynağıdır. Vegan veya vejeteryan diyetlere sıkça dahil edilebilse bu, yüksek karbonhidrat içerikli oluşunu değiştirmez.
İki eksik protein birlikte tam bir protein oluşturabilir. Örneğin, pirinç ve mercimek kombinasyonu, protein açısından zengin tam bir yemek yapar. Pirinç treonin bakımından düşüktür, fasulye ise metionin ve triptofan bakımından düşüktür. Bunları birlikte yerseniz, tüm gerekli amino asitleri içeren lezzetli ve besleyici bir yemek elde edebilirsiniz. Tamamlayıcı proteinlerin diğer bazı kombinasyonları arasında tahıllar ve tohumlar, tahıllar ve baklagiller, fındık yağı ve tam buğday ekmeği, sözde tahıllar ve soya sütü, siyah fasulye ve mısır ve badem bulunur.
Referans: “Are All Proteins The Same? Not Really! Know Which Is The Best Protein For You”. Şuradan alındı: https://www.ndtv.com/health/are-all-proteins-the-same-not-really-know-which-is-the-best-protein-for-you-1979463 (01.08.2019)
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