Puf puf kabaran poğaçaların 7 sırrı

Poğaça tariflerinin kendine özel yapılış şekilleri bulunsa da mayalı hamur yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.

Hem pratik hem lezzetli mayalı poğaçalar yapmak için nasıl bir yol izlenmeli?

1. Hamurun uygun kıvamı alması için gerekli parametrelerden biri malzemelerin sıcaklığı... Bu nedenle mayalı hamur yapımına başlanmadan önce tüm malzemeler buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına uygun hale getirilmeli.

2. İstenilen kıvamda bir poğaça yapmak için un, yumurta, süt, maya dahil tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir. Özellikle açık ve evde uzun süre beklemiş un ve maya kullanımından kaçınılmalı.

3. Aktif kuru mayanın kullanıldığı durumlarda, ılık su ve mayanın bir miktar şeker ile 5 dakika bekletilmesi, hamurun kabarmasını olumlu yönde etkiler.

4. Poğaçaların piştikten sonra yumuşak olması için hamurun yeterli sürede mayalanması gerekir. Bunun için üzeri hafif nemli bir bezle örtülen hamur, ılık bir ortamda mayalanmaya bırakılır.

5. Şekil almaya ve fırına gitmeye hazır olduğundan emin olmak için hamuru parmağınızla ufak bir dokunuşla test edin. Parmağınız hamurda iz bırakmıyorsa hamur olmuş demektir.

6. Yumurta sarısı mayalanması tamamlanan hamura sürülmeli. Öncesinde sürülmesi hamurun yüzeyinde oluşabilecek kurumaya neden olur. Bu şekilde pişmesi sonucunda da yüzeyi çatlak poğaçalar elde edilir.

7. Pişirme sırasında fırın kapağının çok kez açılması ve hamura çok fazla yağ koyulması poğaçanın kabarmasını olumsuz yönde etkiler.