Ramazan ayında oruç tutmanın etkisiyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi mide-bağırsak problemlerinin görülme sıklığı artabiliyor. Uzman Diyetisyen Tuğçe Gençel, ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yemek yeme süresini uzatmak gerekiyor

"Öğün sayısının azalması ve öğünler arası açlık süresinin uzun olmasından kaynaklı, boş mideye bir anda yüklenmek ve çok hızlı yemek, bazı sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabilir. Bu nedenle; hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ağrısına engel olmak için yemek yeme süresini uzatmak ilk dikkat etmemiz gereken noktadır" diyor.

Yemek yerken su tüketmeyin

Uzman Diyetisyen Tuğçe Gençel; "Su tüketimi çok önemlidir. İftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre (8-10 bardak) su tüketmeye özen gösterelim. Su tüketimini yemek esnasında yapılmamalı. Yemekle su içmek, mide asidini seyrelttiğinden ve mide kapasitesini zorladığı için sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Bu anlamda aralarda su içmek daha doğru olacaktır. Suyun yanı sıra iftarda çorba, ayran, yoğurt, şekersiz komposto tüketimi de bize kaliteli sıvı desteği sağlamaktadır" dedi.

Ramazan ayında oruç nedeniyle gün içinde su içememek, baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik gibi sıkıntılara yol açabiliyor. İnsan vücut ağırlığının büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve yaşam için vazgeçilmez bir beslenme ögesi olan suyun idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklem kayganlığının sağlanması ve cildin kurumasının önlenmesi gibi birçok işleve sahip olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Hafif etkili susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yorgunluk ve böbrek sorunları belirtileri görülebiliyor. Dolasıyla Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için iftardan sahura kadar en az 2 litre su içilmeli” açıklamasında bulundu.

Susuzlukla baş edebilmek, hatta çok fazla susamamak için oruçluyken enerjiyi tasarruflu harcamanın önemli olduğunu hatırlatan Atasoyu, “Ramazan’da oruç nedeniyle gün içerisinde tüketilemeyen sıvı, iftar ile sahur arasında kalan süreçte mutlaka yerine koyulmalı. İftardan sonra vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamak biraz güç olsa da ortalama 2 litre sıvı tüketmeye özen gösterilmeli. Aşırı miktarlarda çay-kahve tüketmekten de uzak durulmalı. Bu içecekler suyun yerini tutmadıkları gibi vücudun su kaybetmesine de yol açıyor” dedi.

Sahura kalkmak çok önemli

"Sahurda, tok tutan, lif ve su oranı yüksek, düşük glisemik indeksli, kaliteli enerji sağlayan, uykuya yeniden geçişte problem yaratmayacak besinleri tüketmek gerekiyor. Kızartma, hamur işleri, tatlı, gazlı içecekler, çok tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması lazım. Yumurta, kaliteli protein içeriği sayesinde tok tutar"

İftarda yemek arasında 15 dakika mola

"İftar açılırken bir anda boş mideye yüklenmek ve ağır yiyeceklerle açılış yapmak yanlıştır. 1-2 bardak su ile açılış yapabilirsiniz. Limonlu su veya ev yapımı elma sirkeli su ile orucunuzu açmanız mide asidini arttırarak sindirimi kolaylaştırır. Akabinde 1-2 adet hurma veya zeytin tüketebilirsiniz ve 1 kâse hafif bir çorba ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada, uzun süre açlık sonrası mideyi dinlendirmek ve olası sindirim sistemi problemlerinden korunmak için 15-20 dakika mola vermek önemlidir"

İftardan sonra bir porsiyon meyve

"İftardan sonra ara öğün yapmak zorunda değilsiniz. Ancak, ara öğün ihtiyacınız olursa iftardan 2 saat sonra, 1 kâse yoğurt/ kefir/ çiğ kuruyemiş (fındık, badem, ceviz vb.) yanında 1 porsiyon taze meyve tüketebilirsiniz. Alternatif olarak meyveli tarçınlı yoğurtlu kâse/ kefirli meyveli smoothie/ fit ev yapımı meyve tatlıları veya tarifler ve haftada 1 günü geçmemek koşuluyla sütlü tatlı veya dondurma tüketebilirsiniz"

Ramazan ayı boyunca lif alımı kabızlığı önlüyor

Ramazan sürecinde iştah kontrolünü sağlamak ve kabızlığı önlemek için lif alımı çok önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Tuğçe Gençel, "Kırmızı pancar, avokado, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bal kabağı, çiğ kuruyemişler, öğütülmüş keten tohumu gibi besinlere sofranızda yer vermeniz gerekiyor" dedi.