Şehirler arası ulaşım ücretleri ortada. Ancak günlük tempodan sıyrılıp biraz olsun bu güzel havaların tadını çıkarmak isteyen herkes için çeşitli seçenekler mevcut.
Yaşadığınız yerden ve ekonomik durumunuzdan bağımsız olarak, beş gün için eğlenceli, bilgilendirici, dinlendirici ve hatta lezzetli bir mola vermeniz mümkün.
Kendi şehrinizde turist olun
Ülkemizin dört bir köşesinde de kültürel, doğal ve tarihi zenginlikler mevcut. Girişi ücretsiz olan ören yerlerini, müzeleri, sergileri bir tık ile bulabilir ve gidip gezebilirsiniz. Bunların yanında her zaman ücretsiz olan yeşil alanlarda ve parklarda temiz hava alarak geçireceğiniz bie gün de mükemmel bir dinlenme olanağı sunacaktır.
Fotoğraf avına çıkın
Hepimizin elindeki akıllı telefonlar, aslında oldukça donanımlı birer fotoğraf makinesi. Her gün yürüyüp geçtiğiniz sokağınızdaki kedileri, penceresinin önünde oturan komşu teyzeyi ve kaldırımın kenarında usulca renklenmiş olan çiçekleri farklı bir gözle görmeyi ve çerçevelendirmeyi deneyin.
Nerede o eski bayramlar...
Apartmanınızda ya da mahallenizdeki yaşlıların bayramını kutlamak için bir kerecik kapılarını çalmak hiç zor değil. Bazen gülümseyen genç bir yüz, onlara sonsuz neşe verebiliyor. Kısacık da olsa bir bayram ziyareti yapmak, hal hatır sormak, eski bayramlara duydukları hasreti bir nebze olsun azaltırsa ne mutlu size.
Öğrenci işi bayram
Ulaşım ücretlerinde sıkıntı yaşayan ve memlektine gidemeyecek olan öğrenciler de bu sene tatili nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Yurtta ya da öğrenci evinde kalanlar için aileleri uzak olsa da arkadaşlarla geçirilebilecek bir bayram da neşeden uzak olmak zorunda değil. Hep birlikte yemekler yapılabilir, oyunlar oynanıp gezilebilir.
Sağlıklı yaşam için bir adım
Tatiller, sonunda dinlenebilmek için bir fırsat gibi görünse de sağlıklı alışkanlıklara vakit ayırmak için de çok uygun zamanlar. Tempolu, güzel melodiler eşliğinde yürüyüş yapmak ve bolca güneş ışığıyla yıkanmak için bu beş günü değerlendirmek size çok iyi gelecektir.
Mutfakta dinlenmek, eğlenmek ve keşfetmek
Yoğun iş ya da okul temposunda, yiyip içtiklerimize çok fazla özen gösteremiyoruz. Bu boş vaktinizde, hem yeni tarifler deneyebilir, hem de gelecek olan yoğun tempoya hazırlık yapabilirsiniz. Öğünlerinizi daha sağlıklı ve düzenli hale getirmek için kaçırılmaz bir fırsat.
Online eğitimlerle kendinizi geliştirin
Evinizin bir köşesinde unuttuğunuz gitarı sonunda çalmaya başlayabilir, yeni bir dil öğrenmek için ilk adımları atabilir ya da kişisel gelişimle ilgili kurslara göz atabilir ve ilginizi çeken herhangi bir konuyu öğrenmek için bu tatili değerlendirebilirsiniz.
Neşe ve umut, hepimizin içinde yeşermek için yalnızca bizim sulamamızı bekleyen birer tohum. Koşturmacaya ara vereceğimiz bu beş günü, kendimize iyi gelen şeylere ayırarak, içimizdeki bahçeyi renklendirmek mümkün.
Öyleyse bayram size, bize, hepimize kutlu olsun!
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