Ramazanda nasıl kilo alınmaz?

Ramazan ayının ardından bayramda da kişiler daha fazla yeme eğilimine giriyor. Ay boyunca yavaşlayan metabolizma, kilo alımındaki en büyük etkenlerden biri oluyor. Ancak alınacak bazı önlemler ile bu süreç, beslenmeye bağlı sıkıntılar yaşanmadan rahat bir şekilde geçirilebiliyor. Diyetisyen M. Refik Sezgin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Ramazan ayında sağlıklı kalmak elinizde
Ramazan ayında uzun süreli açlık metabolizma hızını yavaşlatır. Beslenme programının ve öğünlerin değişmesi, oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımına neden olabilir. Bu durum da Ramazan ayı geçtikten sonra kişilerde psikolojik olarak mutsuzluğu beraberinde getirebilmektedir. Bu dönem sona erdikten sonra, kişiler bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları, 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yönelebilmektedir. Metabolizma hızı Ramazan ayı boyunca yavaşlasa bile oruç tutarken dengeli beslenmek ve kilo alımını engellemek mümkündür.
Ramazan beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalar
1. Sindirim ağızda başlar. O nedenle uzun süreli açlık sonrasında yemekleri yavaş ve çiğneyerek tüketmek çok önemlidir.
2. Özellikle akşam saatine doğru, yemeğe yaklaşıldığının bilincinde olunması açlık duygusunu artırır. Hazırlanan yemek kokuları ile birlikte mide salgıları da artmaya başlamaktadır. Bu nedenle ilk gıda alımlarının çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.
3. Kısmi açlık süresi nedeni ile ilk gıda alımları sıvı-yumuşak yemeklerle olmalıdır. Oda ısısında bir iki bardak su, çorba ve şekersiz komposto ile iftara başlanılabilir.
4. İlk gıda alımından sonra minimum 5-10 dakika arası küçük bir mola verilmelidir. Bu ara namaz kılanlar için akşam namazı arası olabilir. Bu sayede kan şekeri yükselmeye başlamışken devam eden gıda alımları da daha kontrollü olacaktır ve kilo alımının önüne geçecektir.
5. Ana yemeklerde sağlıklı bir menü planlanmalıdır.
6. Gıda alımından sonra yoğun egzersiz tercih edilmemelidir. Yemekten 1-1,5 saat sonra hafif bir yürüyüş sindirim sürecini rahatlatmaya iyi gelir.
7. Yürüyüş sonrasında meyve yoğunluklu bir öğün alınabilir. Kivi, muz, ananas, elma, armut, çilek gibi aroması yüksek meyveler dilimlenip, üzerine çok az bal ve fındık-badem rendelenerek tüketilebilir.
8. Sahurda olabildiğince imsak vaktine yakın uyanmaya çalışılmalıdır. Bu öğün çok erken bir kahvaltı gibi düşünülmelidir. Gün boyunca çok aç kalınacağı düşünülerek aşırı gıda alımının hiçbir faydası olmamaktadır. Çünkü ne yenirse yensin belirli bir saat sonra mide boşalacaktır.
9. Sahur sonrasında 1 bardak kefir veya fonksiyonel yoğurt tüketimi bağırsak sorunlarını engellemeye yardımcı olur.
10. İftar ve imsak arasında, vücut ağırlığının her kg’ı için 20 mL sıvı tüketimi ihmal edilmemelidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!