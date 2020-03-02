Restorandan pişman çıkmamak için 17 ipucu

Yemeğe dışarı çıktığımızda ipin ucunu kaçırmak biraz daha kolay oluyor, evdeki kadar kendimizi kontrol edemiyoruz.

Restoranlar bizim yemek alışkanlıklarımızın dışına çıkmamız için ellerinden geleni yapıyorlar, dekorasyondan menülere ve yemek tabaklarının görüntüsüne kadar her şey aklımızı çelmek için tasarlanıyor. Sipariş verdiğimiz yemeklerin cazibesine kapılıp faydasını zararını unutuyoruz.

Oysa bir restorana yemeğe gittiğimizde aklımızda tutacağımız birkaç basit ipucu ile sonradan pişman olacağımız şeyler yapmadan eve dönebiliriz.

Restoranların derdi yemeklerin besin değeri değil

Pek çok restoranda yemek yaparken kullanılan malzemeler de menülerin kendisi de sağlıklı beslenme kurallarına uymaz. Hemen her restorandan diyet bozmadan çıkamadığımız gibi karbonhidratın da proteinin de sağlıklısını değil lezzetlisini alırız.

Bir yemeği evde yaparken besin değeri yüksek seçenekler değerlendiririz, söz gelimi dürümü beyaz undan değil tam buğdaydan yaparız.

Ancak yine de restoranlardan da sağlıklı beslenerek çıkmak mümkündür.

İşte pişman olmamak için aklınızda tutmanız gereken 17 ipucu

1- Yemeğin servis edilen içeriğine müdahale edin

Hemen tüm restoranlarda menüde yemeğin içeriği ve yanında servis edilecek olan yan ürünlerin bilgisi bulunur. Bu içeriği kendinize göre değiştirin; salatayı yeşillikleri fazla olacak şekilde isteyin, patatesi kızarmış değil fırınlanmış söyleyin, ekmek yerine bulgur tercih edin. Yan ürünleri değiştirebilirsiniz, patates kızartması yerine mevsim yeşillikleri ya da yoğurt sipariş edin.

Restoran, elinde bulunan diğer ürünlerle menüdeki halini değiştirmeye sıcak bakacaktır, büyük bir çoğunluğu müşterilerinin mutluluğunu önemserler, tekrar gelmeniz menüden önemlidir.

2- Sebzeleri 2 katı miktarda söyleyin

Restoranlarda yan ürün olarak verilen sebzeleri, diğer malzemelerden daha fazla olacak şekilde isteyin. Mevsim yeşillikleri, sebzeler tabakta etlerin yanında garnitür olarak düşünülür ama bizim o tabakta asıl yememiz gerekenler onlardır. Dolayısıyla eti daha küçük bir porsiyon ve sebze garnitürü 2 katı olacak şekilde sipariş verebilirsiniz. Eğer garsona sebzelerin farını ödeyeceğinizi de söylerseniz bu ricanızı kırmayacaklardır. Siz de sebzelerle ilgilenirken karbonhidratlara vakit bulamamış olursunuz.

3- Yemeğin yapılışını değiştirin

Yemeğin az yağda pişmesini, içine tuz koyulmamasını, katı yağ ile pişirilmemesini söyleyin. Ev yemekleri restoranları, hazır yemek mekanları ve semt lokantaları dışında hemen her restoranda yemeğiniz siparişinizle birlikte size özel yapılır. Yemeğin içinde ne olması gerektiğini, nasıl pişirileceğini seçebilirsiniz.

4- Hafif yemekler tercih edin

Tüm o kebaplar, krepler, pizzalar ve bol soslu makarnalar çok lezzetli görünüyor olabilir. Ancak “bunu yersem pişman olacağım” düşüncesini aklınızdan çıkartmayın. Her menüde mutlaka sağlıklı, diyet yemek alternatifleri vardır. Tercihinizi görüntüye göre vermeyin.

5- Düşük karbonhidrattan kaçının

Restoranlar, özellikle de modern ve sağlıklı yiyecekler üzerine hizmet verenler, menülerinde düşük karbonhidratlı yiyeceklere yöneldiler. İlk bakışta tehlikeli bir şey gibi gelmeyebilir. Ama düşük karbonhidrat düşük kalori anlamına gelmez. Tercihinizi kalorisi düşük yemeklerden yana yapın.

6- Yemekleri ortaya söyleyin

Pek çok restoranın porsiyonu fazladır, özellikle yan yiyecekleri fazladan koyarlar ve bir tabağı bitirmek zararlı hale gelir. Yemeğinizi arkadaşınızla birlikte söyleyin, ortaya gelsin ve servisleri ayrı açtırın. Böylece yemeniz gerekenden fazlasıyla başa çıkmak zorunda kalmazsınız. Bir başka çözüm de yemeğin kalan kısmını paketletebileceğinizi aklınızda tutmaktır, tabağın hepsini bitirmek zorunda değilsiniz.

7- Aperitifleri deneyin

Menüde deniz ürünleri, sebze gibi sağlıklı aperitif seçenekleri varsa ana yemeği pas geçin, en sağlıklı olan aperitiften iki tane söyleyin. Hem başlangıçları hem ara sıcakları hem de ana yemeği almak zorunda değilsiniz, menüyü küçültün. Aperitifleri bitirmeden de ana yemek söylemeyin çünkü yemeğiniz gelmeden başlangıçlarla doymuş olabilirsiniz.

8- Önce salatayı sipariş edin

Salatayı yemekle beraber söylemeyin, önce salata siparişini verin. Salata sayesinde daha az kalorili bir seçenek yapmış ve muhtemelen ana yemeğe gerek kalmadan doymuş olursunuz.

9- Salatayı sağlıksız hale getirmeyin

Sağlıklı olmayan kremalar, mayonez ve benzeri katkılı salatalar faydalı değil zararlıdır. Coleslav salatası, makarna salatası ve diğer soslu salatalar normal bir ana yemekten çok daha fazla kalori içerir. Yeşil salata, mevsim salata ve çoban salatayı yağsız olarak, yanında yağ ile birlikte sipariş edin. En iyi salata en az süslü olan olacaktır.

10- Salata sebzelere aittir

Pek çok farklı salata karışımı yapılabiliyor, restoranların menülerinde salata listesi de bu tür değişiklik katkılı salatalarla doludur. Peynir, et ve işlenmiş unlu mamulleri salataya koymayın. Salatanızda sadece sebze türleri, yeşillikler bulunsun.

11- Gitmeden önce menüye bakın

Restorana gitmeden önce yerine, mekana ve dekorasyonuna bakıyoruz. Menü de web sitesinde bulunur, ona da gitmeden önce göz atabiliriz. Restorana gitmeden önce yemeğe karar vermek, daha sağlıklı seçenekleri değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Böylece menüdeki lezzetli ve zararlı yemekler dikkatinizi dağıtmaz. Ayrıca eğer menüde yiyebileceğiniz sağlıklı yemek alternatifleri yoksa bunu gitmeden bilmek de iyi olacaktır.

12- Menüyü okuyun

Kızartılmış, soslandırılmış, krema ile pişirilmiş, tereyağ ile tatlandırılmış gibi ifadelere dikkat edin, bunlar yemeklerin kalorisinin yükseltilerek pişirildiği anlamına gelir. Yemeklerin daha basit pişirilmesine, haşlanmış ya da buharda yapılmış olmasına dikkat edin.

13- Ekmek getirmemelerini söyleyin

Her restoranda ekmek masaya gelir, önceden ekmek istemediğinizi garsona söylerseniz geri çevirmek zorunda kalmazsınız. Yemek gelmeden önce masada bir şeyler atıştırmak istiyorsanız sağlıklı aperitifler isteyin.

14- İçecekleri basit tutun

Egzotik kokteyller, ambalajlı meyveli markalar ve gazlı içecekler içlerinde istemeyeceğiniz miktarda şeker barındırır. Su için ve menüdeki en basit içeceğini söyleyin.

15- Balık tercih edin

Kızartılmadan pişirilmiş balık, menüdeki ilk tercihiniz olabilir. Fırınlanmış ya da buharda pişirilmiş balık muhtemelen menüdeki en düşük kalorili ve en düşük tuz oranına sahip yiyecek olacaktır.

16- Yemekten önce su için

Yemeğinizi beklerken su için, bu açlığınızı yatıştıracak ve yemeği daha yavaş yemenize yardımcı olacaktır. Yemekten önce içilen bir bardak su beynin açlık sinyallerini yavaşlatacak, tabağınızı ve yemeğinizi daha doğru yemenize yardımcı olacaktır.

17- Tatlıyı sipariş etmeyin

Restoranların tatlı menüsü hem şeker hem yağ oranı yüksek, kalorisi çok fazla, una yapılmış seçeneklerden oluşur. Tatlı siparişini restoranda vermek yerine yolda bir küçük çikolata parçası ya da evde bir tabak dondurma ile tatlı hakkınızı kullanın.