Reyhanlı patlıcan ve sürprizi

Size fırında yapabileceğiniz pratik ve sağlıklı, sonunda sürpriz bir hareket yaparak bir taş ile iki kuş vurabileceğiniz reyhanlı patlıcan tarifi vermek istiyorum.

MALZEMELER

4-5 adet kemer patlıcan

1 su bardağı domates püresi

1 avuç reyhan, doğranmış

1 iri diş sarımsak

Zeytinyağı

1 çay bardağı su

Tuz

SÜPRİZ: Misket köfte (buzluğunuzda varsa)

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alaca soyup, minik küpler halinde doğruyor ve acısı çıksın diye tuzlu suyun içinde beklemeye alıyoruz.

Domates püresi, sarımsak, reyhan, tuz, zeytinyağı ve bir çay bardağı suyu karıştırarak bir sos hazırlıyoruz.

Patlıcanları süzdükten sonra avucumuzda sıkarak iyice acısının çıkmasını sağlıyoruz.

Hazırladığımız sos ile patlıcanları iyice harmanlayıp bir fırın kabına alıp yaklaşık 40 dakika kadar fırında pişiriyoruz.

40 dakikanın sonunda fırından çıkarıp varsa buzluktaki, yoksa yemeğin başında kendi damak zevkinize göre hazır edeceğiniz köfteleri patlıcanların üzerine dizip tekrar bir 20 dakika kadar daha pişiriyoruz.



Afiyet olsun...