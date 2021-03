Ruslar için en cazip destinasyon Türkiye

Türkiye'nin en çok turist ağırladığı Rusya'dan turistin neredeyse tamamı, deniz-kum-güneş tatili için geliyordu. Ruslar geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlatılan kültür turlarıyla artık batıdan doğuya Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini gezmeye başladı. Son zamanlarda İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, Kapadokya, Pamukkale, Efes, Mardin, Göbeklitepe, Patara gibi bölgelere kültür turları başlatıldı.

Türkiye turizminde, sayı bakımından birinci sırada olan Rusya'dan 2019 yılında 7 milyon, 2020'deki pandemi döneminde de 2 milyon 128 bin Rus turist geldi. Rus turistlerin yüzde 90'dan fazlası ise deniz-kum-güneş ve özellikle Antalya bölgesini tercih ediyor. Rusya ve BDT ülkelerinden en çok turist getiren tur operatörlerinden Pegas Touristik, geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlattığı kültür turlarıyla Rus turisti Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelleriyle de buluşturmaya başladı. 2019 yılında yüzde 90'ı Rusya'dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren Pegas Touristik'in kültür turları projesi, İstanbul ve Antalya üzerinden gerçekleşiyor.

BU YIL HEDEF 1.3 MİLYON RUS

Rusya pazarından bu yılki hedefin 2019'un da üstüne çıkarak 1.3 milyon turist olduğunu açıklayan Pegas Touristik operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici, Rus turistlere yönelik Türkiye'deki ilk kültür turunu, geçen yıl 1 Ekim itibariyle İstanbul üzerinden başlattıklarını söyledi. Halihazırda dördü Antalya'dan, beşi İstanbul çıkışlı olmak üzere dokuz kültür turu paketinin satışta olduğunu anlatan Ezici, “Ayrıca oluşturduğumuz kombineli turlarla, misafirlerimizin iç hat uçuşlarla transferini gerçekleştirip söz konusu kültür turlarını karşılıklı erişilir kılıyoruz" dedi.

ANADOLU TURUNDA NERELER VAR?

Ezici, İstanbul ve Antalya başlangıçlı turları şöyle sıraladı:

“Antalya-Kapadokya-Antalya (6 gece-7 gün). Likya Voyage (6 gece-7 gün) Antalya, Demre, Dalyan, Efes, Pamukkale. Patara Likya Dünyası (5 gece-6 gün) Kemer, Phaselis, Demre-Mira-Simena, Kaş, Patara, Antalya. Antalya-Mardin-Göbeklitepe-Antalya (5 gece-6 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Konya, Kapadokya, Ankara şehirlerini içeren Golden Ring paketi (7 gece- 8 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kapadokya şehirlerini içeren Three Wonders of the World paket (6 gece-7 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kuşadası, Efes, Edremit, Çanakkale şehirlerini içeren Contrasts of Great Empire (7 gece-8 gün). İstanbul-Kapadokya-İstanbul (4 gece-5 gün). İstanbul-Mardin-Göbeklitepe-İstanbul (5 gece-6 gün)."

RUSYA'DAKİ BÜTÜN HAVALİMANLARINDAN UÇUŞ

Ağırlıklı olarak Pegas'ın kendi havayolu şirketleri olan Nordwind ve PegasFly'a ek olarak Türk Hava Yolları, Air Astana, Ukraine International Airlines ve Royal Flight ile uçuşların gerçekleştirildiğini belirten Ezici, “Rusya'da açık tüm havalimanlarından Antalya'ya uçacağız. Süregelen operasyonlarımıza ilaveten, Mart ayı itibariyle Rusya'dan Antalya'ya yeni eklenen bölgeler ise Samara, Kazan, St. Petersburg, Perm, Rostov, Ekaterinburg, Ufa, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod. Nisan'da 20'si Rusya'dan toplamda 30 bölgeden Antalya'ya uçacağız. Kazakistan'da Almatı ve Nursultan'dan uçuyoruz. Nisan sonu itibariyle de Ukrayna ve Kırgızistan uçuşlarımız başlayacak" dedi.

DALAMAN VE BODRUM DA BAŞLAYACAK

Türkiye için Dalaman ve Bodrum'dan da operasyonların başlatılacağını dile getiren Ezici, bu yaz ve kış dönemleri ile önümüzdeki yıl için de Isparta gül ve lavanta bahçeleri, Trabzon Sümela Manastırı, Kars Ani harabeleri, Adıyaman Nemrut, Diyarbakır ve Gaziantep gibi yöreler üzerinde de planlama çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Pegas olarak Rusya'dan Tanzanya, Küba, Sırbistan ve Hırvatistan'a uçtuklarını da dile getiren Ezici, Kazakistan'dan Mısır ve Dubai'ye, Ukrayna'dan Mısır'a uçtuklarını da ekledi.

TÜRKİYE RUSLAR İÇİN EN CAZİP DESTİNASYON

Rusya lideri Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için yaptığı açıklamanın Türkiye turizmi açısından sevindirici olduğunu da söyleyen Ezici, “Putin'in açıklamaları beklentilerimiz doğrultusundaydı ve yeni sezon için de umut verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rus turistler için Türkiye hala en cazip tatil destinasyonlarina sahip. Biz de Rusya'dan en çok misafir ağırlayan acentelerden biri olarak tüm önlemlerimizle hazırız. Aşılamanın hızlanmasıyla da durumun pozitif olarak değişeceğini düşünüyorum diye konuştu.

Kekova'da Rus turist hareketliliği

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazı andıran günler yaşanmaya başladı. Bölgeye gelmeye devam eden Rus turistler de yat turlarıyla hem bölgenin güzelliklerini görme hem de denize girme fırsatı buldu.

Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, özellikle Rus turistlerin yoğun biçimde geldiği bölgelerin başında yer alıyor. Rus turistler Demre'de önce kendileri için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret ediyor. Ardından Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni gezen Ruslar, yoğun olarak Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan ve Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıkıyor. Turizm sezonunun başlamamasına rağmen Demre'de Rus turist hareketliliği sürüyor.

Mart ayında tatil için Demre'yi tercih eden Rus turistler, yatlarla önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Batık Kent'te yatın üstünde suyun içindeki ve kıyısındaki tarihi izleyen turistler, burada bol bol fotoğraf ve video çekti. Ardından yatın üzerinden Simena Antik Kenti'ni izleyen turistler, yat Kekova'nın nefis koylarından birinde mola verdiğinde ise 17 derece hava sıcaklığı ve 16-17 derece dolayındaki su sıcaklığına rağmen denize girdi. Bol bol yüzen Ruslar, kendi ülkelerinde hala yoğun kış yaşanırken, Kekova'da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Denize girmeyen Rus turistler de yatın üstünde güneşlendi. Yat turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

İlk kez Kekova'ya gelen Rus Andrey Vlaschenkov, "İnanılmaz bir gün yaşıyorum. Kekova beni ve eşimi büyüledi. Bu mevsimde denize girmek bizim için bir rüya. Deniz gerçekten harikaydı. Türkiye'ye ilk kez geldim. Ama daha çok kez geleceğim. Dostlarımı da getireceğim" dedi.

Rus Roman Vahitov, "İlk kez Türkiye'ye ve Kekova'ya geldim. Benim geldiğim şehirde sıcaklık eksi 20 dereceydi. Burada bugün yaz mevsimini yaşadım. Denizde yüzdüm. Tarihin, doğanın ve denizin içinde inanılmaz bir gün geçirdim. Burası gerçekten bir cennet. Deniz ve su harika idi. Tekrar geleceğim" diye konuştu.

Rus Rim Buranbdev de şöyle dedi: "Hava sıcaklığı benim şehrimde gündüz eksi 13 dereceydi. Burada şu andaki hava bizdeki yaz mevsimi. Burada doğa, deniz, tarih içi içe. Suyun içinde bir tarih yatıyor. Bu mevsimde denize girip, yüzüyorsun. Benim için bu mevsimde denize girmek bir rüya. Her şey çok güzeldi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Kısa sürede yine geleceğim."