Sağlıklı zayıflamak için 5 öneri

Türkiye’de 25 milyon, dünyada 2 milyar 300 binden fazla kişi aşırı kilolu. Obezite, küresel halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor ve Haşimato, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon gibi birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya ise zayıflamak için kalori saymaya gerek olmadığını söylüyor. Demirkaya, süper gıda adı verilen karalahana, turp ve şalgam tüketiminin yanı sıra patlıcan ve brokoli gibi düşük glisemik indeksli besinlerin tercih edilmesine kadar beş öneride bulunuyor.

Aşırı kilo sağlıklı yaşamı tehdit ederken birçok hastalığın da gidişatını olumsuz etkiliyor. Ancak süper gıdalardan düşük glisemik indeksli yiyeceklere kadar tüketilebilecek çeşitli besinler kilo fazlalığının önüne geçtiği gibi sağlıklı bir yaşama da katkı sağlayabiliyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, Haşimato Hastalığı, hipertansiyon ve insülin direnci gibi rahatsızlıkların uygun beslenme tedavisiyle geriletilebildiğini söylüyor. Zayıflamak için de kalori saymaya gerek olmadığını belirten Demirkaya, konuyla ilgili önerilerini sıralıyor.

Hızlı zayıflamak sağlıklı değil

Kişilerin bedenlerini tanımaları, vücutlarının çalışma sistemi hakkında fikir edinmeleri önemli. Dolayısıyla beslenmenin mantığı öğrenilerek yaşam biçimi haline getirilmeli. Böylece süreç tamamlandığında kişiler fazla kilolarından arınıyor ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip oluyor. Unutulmamalıdır ki hızlı zayıflamak veya bağışıklık güçlendirilmeden diyet yapmak sağlığa yararlı değil. Diyet yaparken güçlü bağışıklık için yulaf, yumurta, avokado ve zencefili beslenme listenize ekleyebilirsiniz.

Çikolata kaçamağı diyeti bozmaz

Diyeti bırakmanın en yaygın sebeplerinden biri aslında “Kaçamak yaptım ve her şey bozuldu” diyerek ipin ucunu daha da kaçırmak olduğu yıllardır gözlemlenen bir gerçek. Birkaç parça istenmeyen bir gıda tüketildiğinde, bu, diyetin bozulduğu ve kişinin kilo verme sürecinin olumsuz açıdan etkileneceği anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir başarı tam olarak burada devreye giriyor. Birkaç parça çikolata veya biraz mayalı içecek diyete zarar vermiyor.

Süper gıdalar metabolizmayı güçlendirir

Herkesin metabolizması farklı çalışıyor. Bu konuda yaş, hareket, stres, vücut kitlesi, uyku düzeni ve cinsiyet gibi birçok özellik etkin rol oynuyor. Dolayısıyla kalori hesabı yapan diyetler yanlış sonuçlar verebildiği için vücuda en uygun beslenme tarzını belirmek gerekiyor. Fakat beslenme planına karalahana, şalgam, turp, domates ve fındık gibi süper gıdaların dahil edilmesi metabolizmayı güçlendirmek için önemli.

Lif içeriği yüksek besinler

İdeal kilo, kişinin kendini en iyi hissettiği kilodur. Sıfır bedene ulaşmak uğruna sağlıksız yaşamak birçok rahatsızlığa kapı aralıyor. Ayrıca diyet yemekler lezzetli hale getirilebiliyor. Pratik tariflerle hazırlanan bu yemekler içeriği her evde bulunan besinlerden oluşuyor. Karnabahar, kabak, patlıcan, brokoli, bulgur gibi düşük glisemik indeksli ve lif içeriği bakımından zengin bitkisel besinleri beslenme planına ekleyebilirsiniz.

Probiyotik ve prebiyotik

Diyete kepekli tahıllar, pırasa, keten tohumu ve elma gibi yiyeceklerde bulunan prebiyotikler ile fermente peynirler, süt, kefir ve ayran gibi gıdalarda bulunan probiyotikler eklenebiliyor. Beslenme modeli yapılacak analizlerden sonra belirleniyor. Yeri geldi mi eliminasyon diyeti uygulanabiliyor. Bu modelde bazı yiyecekler beslenmeden çıkarılıyor ve hangisinin semptomları tetiklediğini öğrenmek için tek tek beslenmeye ekleniyor.