Türkiye'deki sakin şehirler

Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamak... Kulağa nasıl güzel geliyor değil mi? Şehirde mümkün mü sizce? Sakin Şehir (cittaslow) nedir? Sakin Şehirler bu unvanı almak için ne yaptı? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? Bu haber gittiğiniz gitmediğiniz pek çok yeri yeniden keşfetmenize yarayacak.
Necmiye Uçansoy

Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 30 ülkeden 252 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda. 

Türkiye'de toplam 17 yerleşim yerinin "Sakin Şehir" ünvanı var. Türkiye'den şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, ve son olarak Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Amacı küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek.

Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.

Sakin Şehir hareketi, 1999 yılında başlamış ve ilk Sakin Şehir olarak İtalya'nın Toskana eyaletinde bulunan Chianti şehri seçilmiş.

 

  • Cittaslow'un; yavaş yaşamak, kent ruhu, sürdürülebilir kalkınma ve yavaş yemek şeklinde 4 ana felsefesi var. Tüm felsefeyi bir cümleye dökecek olursak; çok sayıda tiyatro, meydan, kafe, atölye, lokanta ve manevi açıdan değeri olan mekânların bulunduğu şehirler; dokunulmamış bir doğaya sahip, büyüleyici esnafların olduğu, mevsimlerin seyrinin yavaş gözlemlenebildiği, kendine özgü ürünleri, tatları olan şehirler "sakin şehir" ünvanı alabiliyor.

  • Yavaş yaşamak; dünyaya zarar vermeden hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek... Şehirde ne kadar zor değil mi? Yürürken kahve içmek yerine karşılıklı oturarak, arkadaşımızın gözünün içine bakarak sohbet edebilmektir "yavaş yaşamak". 

    Kent ruhu; kentin tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlardır, bir anda oluşacak bir şey değildir. O topraklarda yaşayan uygarlıkların, üretilen ürünlerin, söylenen şarkıların, yazılan şiirlerin, dostlukların, yaşananların birikimi olan bu ruh bir kenti diğerlerinden ayırır. 

  • Sürdürülebilir kalkınma; kentin doğasına, esnafına, kültürüne, tarihine, yemeklerine, ürünlerine sahip çıkması, sosyal ve ekonomik hayatın bu nedenle hep canlı kalması ve bu şekilde kentin ayakta kalmasıdır. Böylece gençler büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmaz.    

    Yavaş yemek; yemek yemeyi sadece kalori almak değil, sosyal bir tercih olarak değerlendirir. Tohumu, tarlada çalışan işçileri, mutfak çalışanlarını, doğaya verilen zararı ve daha birçok unsuru etkilemektedir. Yavaş yemek iyi, temiz ve adil gıdayı tercih etmektir.

  • Cittaslow felsefesi; yaşamın temposundan uzaklaşıp, sakinliği, yavaşlığı ve hayatı hissederek yaşamanın önemini vurgular. Sakin Şehir hareketinin temelinde yatan en önemli eleştiri fastfood anlayışına, hızlı bir şekilde tüketmeye yöneliktir. Bu nedenle kavramdaki "slow" kelimesi, akla ilk gelen anlamından ziyade, genel olarak hayatın yavaş ve sakin yaşanmasını karşılamaktadır.

  • Modern yaşam tarzı insanda pek çok hastalığa sebep oldu, oluyor. Hızlı yaşayan kentler artık kendi kendine yetemiyor. Kendi kendine yetmeyen kentler, dünyanın tüm kaynaklarını ve doğayı ayağına getirerek tüketme yoluna gidiyor. İnsanların daha çok tüketmesi, bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan kentler insanları doğadan ve birbirlerinden kopartıyor.

    Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği gerçeği, insanların farklı bir yaşam biçimi arayışları kentsel boyutta Cittaslow hareketini ortaya çıkarmıştır.

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