Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 30 ülkeden 252 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda.
Türkiye'de toplam 17 yerleşim yerinin "Sakin Şehir" ünvanı var. Türkiye'den şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, ve son olarak Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.
İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Amacı küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek.
Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.
Sakin Şehir hareketi, 1999 yılında başlamış ve ilk Sakin Şehir olarak İtalya'nın Toskana eyaletinde bulunan Chianti şehri seçilmiş.
Cittaslow'un; yavaş yaşamak, kent ruhu, sürdürülebilir kalkınma ve yavaş yemek şeklinde 4 ana felsefesi var. Tüm felsefeyi bir cümleye dökecek olursak; çok sayıda tiyatro, meydan, kafe, atölye, lokanta ve manevi açıdan değeri olan mekânların bulunduğu şehirler; dokunulmamış bir doğaya sahip, büyüleyici esnafların olduğu, mevsimlerin seyrinin yavaş gözlemlenebildiği, kendine özgü ürünleri, tatları olan şehirler "sakin şehir" ünvanı alabiliyor.
Yavaş yaşamak; dünyaya zarar vermeden hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek... Şehirde ne kadar zor değil mi? Yürürken kahve içmek yerine karşılıklı oturarak, arkadaşımızın gözünün içine bakarak sohbet edebilmektir "yavaş yaşamak".
Kent ruhu; kentin tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlardır, bir anda oluşacak bir şey değildir. O topraklarda yaşayan uygarlıkların, üretilen ürünlerin, söylenen şarkıların, yazılan şiirlerin, dostlukların, yaşananların birikimi olan bu ruh bir kenti diğerlerinden ayırır.
Sürdürülebilir kalkınma; kentin doğasına, esnafına, kültürüne, tarihine, yemeklerine, ürünlerine sahip çıkması, sosyal ve ekonomik hayatın bu nedenle hep canlı kalması ve bu şekilde kentin ayakta kalmasıdır. Böylece gençler büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmaz.
Yavaş yemek; yemek yemeyi sadece kalori almak değil, sosyal bir tercih olarak değerlendirir. Tohumu, tarlada çalışan işçileri, mutfak çalışanlarını, doğaya verilen zararı ve daha birçok unsuru etkilemektedir. Yavaş yemek iyi, temiz ve adil gıdayı tercih etmektir.
Cittaslow felsefesi; yaşamın temposundan uzaklaşıp, sakinliği, yavaşlığı ve hayatı hissederek yaşamanın önemini vurgular. Sakin Şehir hareketinin temelinde yatan en önemli eleştiri fastfood anlayışına, hızlı bir şekilde tüketmeye yöneliktir. Bu nedenle kavramdaki "slow" kelimesi, akla ilk gelen anlamından ziyade, genel olarak hayatın yavaş ve sakin yaşanmasını karşılamaktadır.
Modern yaşam tarzı insanda pek çok hastalığa sebep oldu, oluyor. Hızlı yaşayan kentler artık kendi kendine yetemiyor. Kendi kendine yetmeyen kentler, dünyanın tüm kaynaklarını ve doğayı ayağına getirerek tüketme yoluna gidiyor. İnsanların daha çok tüketmesi, bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan kentler insanları doğadan ve birbirlerinden kopartıyor.
Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği gerçeği, insanların farklı bir yaşam biçimi arayışları kentsel boyutta Cittaslow hareketini ortaya çıkarmıştır.
SAKİN ŞEHİR KRİTERLERİ NELERDİR?
Sakin şehir olmak için pek çok kriter bulunuyor. Sakin Şehir olmayı hedefleyen, nüfusu 50 binin altında, şartları uygun olan şehirler bu harekete dâhil olmak üzere başvurabiliyor. Sakin Şehir ünvanı almak için; çevre ve altyapı politikaları, kentsel kalite, yerel üretimi korumak, misafirperverlik ve slow food aktivitelerinin desteklenmesini şart koşan 70 maddelik koşul yerine getirilmeli.
Yerine getirilmesi gereken koşullardan bir kısmı şöyle;
- Nüfusun 50.000’den az olması
- Geleneksel yapıların korunması
- Trafiğin azaltılması
- Yerel ürünlerin kullanılması
- Yenilenebilir enerji kullanılması
- Fastfood dükkânları yerine yerel yemeklerin sunulduğu restoranların desteklenmesi
- Eski yapıların restore edilmesi
- Gürültü kirliliğinin engellenmesi
- Hava kalitesinin yükseltilmesi
- Organik ürün üretilmesi
- El sanatlarının korunması
Dünyada 30 ülkede 252 kentte 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda. Türkiye'de toplam 17 yerleşim yeri bu listede. Türkiye'den şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, ve en son olarak Muğla Köyceğiz ile Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.
Şimdi sakin şehir ünvanı almış beldeleri tek tek tanıyalım. Yolunuz buralara düşerse ya da bu yerleşim yerlerinden birini gezmek için tatil planlıyorsanız bu bilgiler faydalı olacaktır.
Doğaya saygılı, mimari yapısını koruyan, hizmet altyapısı güçlü, sürdürülebilir ve alternatif turizme odaklı, insanların birlik ve beraberlik içinde ortak hareket edebildiği Seferihisar ile başlayalım.
SEFERİHİSAR İZMİR
Seferihisar, 2009 yılında, küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına ve özelliklerini yok etmesine karşı çıkan birliğin belirlediği kriterlerleri yerine getirerek Türkiye’nin ilk Cittaslow’u oluyor.
Seferihisar, İzmir'e bağlı. Topraklarındaki en eski yerleşim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinir.
Mandalina bahçeleri, zeytinlikleri, bağları, enginar tarlaları ve verimli topraklarıyla Seferihisar’da ana geçim kaynağı tarım. 49 kilometrelik sahil şeridi, Sığacık kalesi ve Ürkmez bölgesinde ise turizm etkili.
En önemli değerleri arasında mandalinası, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi açısından geniş kaynakları ve tarihsel zenginlikleri sayılabilir. Seferihisar’ın son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarındaki çarpık yapılaşmadan büyük oranda etkilenmemesinin sebebi çevresinin sit alanları ve askeri alanlarla çevrili olmasıdır.
Seferihisar'a giderseniz mutlaka görmeniz gereken yerler arasında; Sığacık kalesi, Teos antik kenti, Lebedos antik kenti, Kasım Çelebi Medresesi, Beyler köyü su kemerleri, Ulamış hamamı, Çıfıt kalesi (Myonnessos),Karaköse (Krakisse),Karakoç ve Hamamönü, Sığacık Ürkmez, Ulamış, Doğanbey, Kadın emeği evleri, Sefertası lokantası, Akarca, köy pazarları, Beyler köyü, Düzce köyü, Gödence köyü, İhsaniye köyü, Kavadere köyü, Orhanlı köyü, Turgut köyünü sayabiliriz.
PERŞEMBE ORDU
Eski ismi Vona olan Ordu’nun Perşembe ilçesinin kuruluşu 1824 tarihine dayanır. Karadeniz’in üç tabi limanından biri olan Vona Limanı, deniz ticareti yapan denizcilerin fırtınalı havada barındıkları, ihtiyaçlarını giderdikleri bir yerleşim birimi olarak kurulmuştur. Cenevizliler Vona Limanı’nın kuzey tarafına bir kale yaptırmışlardır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde anlattığı küçük Kale burasıdır.
Perşembe İlçesi bitki örtüsü bakımından çok zengin bir bölgedir. Çıplak bir toprak parçası dahi görmek mümkün değildir. Yeşil her tonuyla bütün zenginliğini toprağı bir makyaj gibi süslemiştir. Çevre yolunun Perşembe’nin arkasından geçmesi ile Karadeniz’de tek bakir kalan koy ve plajlar Perşembe’de bulunmaktadır.
Kentin 15 km batısındaki “Yason Burnu” isminde bir yarımada vardır. Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği, Homeros’un Odysseia adlı eserinde geçen yer burasıdır.
2360728
Yason Burnu, batık balık havuzları, denizcilere adanmış eski kilisesi, su altındaki olağanüstü canlı çeşitliliği ile tarih, doğa ve kültür turizmi için eşsiz bir yerdir. Yasonburnu yarımadası tarihi ve doğal olarak bir cazibe merkezi konumundadır. Yarımadada onarım görmüş bir de klise vardır.
Sakin Şehir (cittaslow) belgesine sahip Perşembe, doğal güzelliği ve sunduğu huzurlu ortamla her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Gezilebilecek yerler arasında; Oçboynuzu (Kral) yolu, Medreseönü Afırlı Camii, Yason Burnu, Hoynat Adası, Yasonburnu Feneri, Yalancıyason, Çaka Kumsalı, Mersin Köyü Balıkçı Barınağı, Çam Burnu, Çeşmeönü, Kışlaönü, Aktaş plajı, Efirli plajı, Şenyurt Şelalesi, Kurşunçal şelaleleri ve su altı mağaraları, Babalı Mahallesi Kaya Mezarı, Belicesu, Medreseönü, Büyükağız sayılabilir.
AKYAKA MUĞLA
Akyaka’ya Muğla’dan geliyorsanız, cenneti görmeye hazır olun. Deniz seviyesinden 671 metre yükseklikteki Sakar geçidinden aşağı inerken muhteşem bir manzara ile karşılacaksınız. Yol sizi kıvrıla kıvrıla, yemyeşil çam ormanları ve Gökova körfezinin dantel gibi işlenmiş koylarının arasından aşağıya, Akyaka'ya kadar götürecek.
Doğal güzelliklerinin yanında, binlerce yıldır Güney Batı Anadolu’da yaşayan çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu, değişik mimarisi, denizden her daim esen ılık meltem rüzgarları büyüleyecek sizi. Sırtını yasladığı dağların eteğinde Gökova Ovası ile kucaklaşarak Gökova Körfezi ile buluşan Akyaka, bu konumu ile mutlaka görülmesi gereken bir huzur sığınağı.
Mimarisi son derece özellikli. Akyaka evlerinin her biri diğerinden güzel bahçelere sahip. Begonvillerin sarmaladığı bu şirin evler dantel gibi işlenmiş ahşap oymalarla süslü. Akyaka evlerinin mimari tarzı Ulalı Sanatçı Nail Çakırhan’a ait.
Doğayla uyum içinde yaşam süren ve Akyaka’nın en büyük özelliklerinden biri olan bu şirin evlerde kendinizi bir masal diyarında hissediyorsunuz.
Akyaka’nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi’ne akan Kadın Azmağı doğal bir akvaryum gibi. Buraya yürüyerek veya teknelerle de ulaşıp, gezmeniz mümkün. Azmağın serinliği, şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri yörenin doğal dokusunu yaşatıyor.
Azmak kenarında birbirinden güzel ve şirin çeşitli restoranlar bulunuyor. Sabah kahvaltısından başlayarak gece geç saatlere kadar hizmet veren bu restoranların tabii ki olmazsa olmazı deniz ürünleri. Gökova ovasının sazlıklarına gelen değişik türdeki göçmen kuşlar, leylekler, flamingolar ve pelikanlar size ömür boyu unutamayacağınız bir görsellik sunuyor. Bu sazlıklar bahar aylarında kuş gözlemi yapan meraklıların akınına uğruyor.
Akyaka’nın incecik, sapsarı ve tertemiz kumlu plajında sakin bir tatil günü geçirmeye niyetlendiyseniz kumsalın hemen arkasındaki çeşitli kafe ve restoranlardan yiyecek ve içeceğinizi temin edebilirsiniz. Sahilden itibaren 2 yüz metre sığlığı devam eden masmavi denizini kulaçlarken bir Akdeniz Fokuna rastlamanız ve birlikte yüzmeniz de mümkün. Bu plajın hemen yanında Orman içi dinlenme tesisleri ve biraz ilerisinde Akyaka’nın gözdesi Çınar plajında da kendinizi Gökova Körfezi’nin masmavi sularına bırakabilirsiniz. Çınar plajının Akyaka ile arası yaklaşık 3 kilometre. Çınar plajı yolu takip edildiğinde Akbük Koyu’na oradan da Ören (Gereme Keramos)’a ulaşılabilir.
Akyaka’da her türlü motorsuz su sporu, tarih ve doğayla kucak kucağa orman yürüyüşleri, kaya tırmanışları yapabilir, bisikletle çevreyi gezebilir, Sakar Tepe’de yamaç paraşütünün adrenalin dolu büyüsünü tadabilir, azmak sularında tatilinize kano heyecanını yaşayacağınız bir gün ekleyebilir, Bisiklet turlarıyla çevre köylerdeki yerel kültürü keşfedebilirsiniz. Günlük gezi teknelerinin düzenlediği turlarla da İncekum ve Sedir Adası’na gidip, Gökova Körfezi’nin unutulmaz güzelliklerini yaşamınıza katmayı sakın unutmayın.
EĞİRDİR, ISPARTA
Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir halkı tarafından Atatürk’e verilen Can adası, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, Türkiye’nin en önde gelen Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçedir.
Eğirdir kentinin Lidya’nın son hükümdarı Kroisos (M.Ö.560-547) tarafından kurulduğu ve ilk adının da “Krozos” olduğu sanılıyor. Romalılar döneminde ilçe Prostanna diye anılmıştır. Selçuklular, sayfiye yeri olarak kullandıkları Eğridir’e doğal güzelliklerinden dolayı Cennetâbad ismini vermişlerdi. 1423’te Eğirdir Osmanlı topraklarına katıldı.
Isparta-Konya-Adana devlet yolu üzerindeki Eğirdir ilçesine yurdun her yerinden kolayca ulaşılmaktadır. İzmir-Aydın Demiryolunun bir uzantısı olan Isparta Demiryolu Eğirdir’e kadar uzanmaktadır. Tarifeye bağlı olarak Pamukkale Ekspresi, Göller Ekspresi, Posta Treni, Mototren çalışmaktadır.
En yakın havalimanı Keçiborlu ilçe sınırlarındaki Süleyman Demirel Havalimanıdır.
Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir halkı tarafından Yüce Önder Atatürk’e verilen Can adası, Türk Silahlı kuvvetlerinin Dağ Komando Okulu, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, Türkiye’nin en önde gelen Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçedir.
Eğirdir denince ilk akla gelenler; Eğirdir Gölü, elmanın farklı yemeklerde kullanıldığı bir mutfak, Kovada Gölü Mili Parkı, Yeşil Ada, Prostanna Antik Kenti, Altınkum Plajı, Rüyapark, Eğirdir Kalesi, Eğirdir Kervansarayı, Canada, Bedre koyu.
GÖKÇEADA ÇANAKKALE
2011 yılı Haziran ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, nostaljik evleri, doğal yaşamı, organik ürünleri ve alternatif spor olanakları ile son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline geldi.
“Çorak topraklarda bereket” tanrısı olarak adlandırılan Imbrasos’un bolluk diyarı olarak bilinen İmroz, bugünkü adıyla Gökçeada, Homeros’un İlyada destanında deniz tanrısı Poseidon’un adası olarak geçer.
Bozulmamış bir doğa, her adımda tarihin en hoş anları ve organik ürünlerle harmanlanmış, çok kültürlülüğün ahengini sonuna kadar duyumsayacağınız bir tatil için Gökçeada eşsiz bir seçenek olabilir.
Ada, 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar Bizans hakimiyetindeydi. Balkan Harbi sırasında İtalyanlar’ın, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin, kısa bir süre de Yunanistan’ın egemenliğine geçmiştir. Lozan Antlaşması neticesinde 22 Eylül 1923’te Türkiye Cumhuriyeti topraklarına fiilen katılmıştır. Bu tarih Gökçeada’nın kurtuluşu olarak kutlanır. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile İmroz olan adanın ismi Gökçeada olarak değiştirilmiştir.
Adada denize girilebilecek koylar Gizli Liman, Yıldızkoy, Aydıncık Koyu, Güzelcekoy, Kapıkaya, Laz Koyu, Mavi Koy ve Yuvalı’dır. Türkiye’nin en batısında yer alan Avlaka Burnu’nunda yer alan Gizli Liman günbatımının en güzel izlenebileceği noktalardan biridir.
Gökçeada'da ne yapılır?
- Günbatımını Yukarı Kaleköy’den seyredin.
- 15 Ağustos’ta Tepeköy’de yapılan Meryem Ana Şenliklerine katılın.
- Gökçeada’nın lezzetli etlerinden yapılan yemeklerden tadın. Kuzu haşlama, kuzu kapama gibi.
- Aydıncık Plajında sörf yapanları seyredin, hatta siz de özel ders alın!
- Zeytinli’de taş dibekte dövülen dibek kahvesini tadın.
- Gökçeada Dalış Merkezi’nden dalış dersleri alın. Kurslara katılmasanız bile bir kerelik keşif dalışı yapabilirsiniz. Unutmayın Türkiye’nin ilk sualtı milli parkı Gökçeada’da.
- Gökçeada bir organik tarım cenneti. Organik bulduğunuz her şeyi alın, özellikle zeytinyağı… Türkiye’nin tek organik süt ürünleri markası Gökçeada’dan, bunu iyi değerlendirin.
- Sakızlı muhallebi, efibadem, dibek kahvesi ve cicirya mutlaka tadılmalı!
- Genelde Gökçeada’daki organik üretim sertifikalı bağlardan toplanan üzümlerden üretilen ada şaraplarını tadın.
- Ada içerisinde bulunan eski köyleri ziyaret edin, tarihte bir seyahate çıkmış izlenimine kapılacaksınız.
- Aydıncık, Gizli Liman ya da Lazkoyu’nda denize girin. Berrak ve serin sular, sıcak yaz günleri için büyük bir cazibe noktası.
- Marmaros Bölgesinde çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapın.
Gökçeada, denizinin masmavi rengi ve berraklığıyla dalış tutkunlarından ilgi görüyor. İlçede toprağın üstü kadar suyun altı da insanları cezbediyor.
Kuzulimanının hemen solunda yer alan Kaşkaval Burnu, peynir kayalıkları diye çağrılan ilginç kaya oluşumlarına sahiptir. Üstüste dizilmiş peynir kalıplarını andırdığı için bu isim verilmiştir. Bu kayalar ancak denizden tekne ile görülebilmektedir.
Ege denizindeki sörf sporu için en ideal noktalardan biri olan Gökçeada, özellikle son yıllarda çeşitli ulusal ve uluslar arası organizasyonlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
Türkiye'nin 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük adası konumundaki "sakin şehir (cittaslow)" unvanına sahip Gökçeada, sörf tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turistten ilgi görüyor. Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında da duyuran Gökçeada, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten yerli turistin akınına uğruyor.
GERZE SİNOP
Masmavi denizin, dantel gibi koyların ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu, Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi; Gerze. Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde eden Gerze, bu başarısını canla başla sahip çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanların sizi beklediği misafirperverliğine borçlu.
İlçeye adımınızı attığınız an, evlerin bahçelerindeki çiçeklerin kokusu karşılayacak sizleri. Hala tertemiz kalabilmiş havasını solurken, kalabalık bir şehir hayatının gürültüsünü değil, sakin bir balıkçı kasabasının dinginliğini hissedeceksiniz.
Her Cuma günü köylülerin ürünlerini Gerze halkına ve misafirlere sergilediği Üretici Pazarında doğal olarak yetiştirilen tarım ürünlerini bulabilir, sizi gülümsemeyle karşılayacak mekânlarımızda yöresel yiyeceklerimizin tadına varabilir, bunun yanı sıra ahşap oyuncak, model gemi, çini ve peşkir atölyelerimizi ziyaret edip kültürümüzün ve geçmişimizin nasıl yeniden yaşatıldığına şahitlik edebilirsiniz. Gerze, sosyal ve kültürel gelişmişliğiyle, herkesin şehir yaşamından kaçıp yerleşmeyi düşlediği, insanların birbirleriyle iletişim kurabildiği, evlerin bahçelerindeki güllerin bülbüllerle sohbet ettiği küçük ve şirin sahil kasabasıdır. Gerze hayallerinizin yaşandığı bir ilçe ve sizi de bunun bir parçası olmaya davet ediyor.
Gezilebilecek önemli yerler arasında Derecuma Camii, Yakupağa Konağı, Yelken Tepe, Sorkun Şelalesi, Çeçe Sultan Türbesi, Taş Han, Sökü Yaylası, Köşk Höyüğü, Deniz Feneri, Tümülüs Mezar, Esmazade Mustafa Paşa Camii (İskele Camii),Değirmenli Şelale'yi sayabiliriz.
GÖYNÜK BOLU
Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsuların geçtiği vadilerde, karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabasıdır.
Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı’dan günümüze dek korumayı başaran ve “Sakin Şehir” unvanı alan Göynük’te halen geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılıyor. Göynük Anadolu’daki Türk yaşayış şeklinin hala devam ettiği ender ilçelerden biridir. Mimari dokusu da tarihle harmanlanarak günümüze kadar bozulmadan ulaşmıştır. En eskisi yaklaşık 700 yıllık konut, işyeri, hamam, türbe, hazire, tarihi çınar ağaçları gibi tarihi değerlerle süslü olan Göynük’te bu eserler halen işlevlerini sürdürmektedirler. 1987’de Kentsel SİT alanı ilan edilen ilçe tarih, kültür, doğa, inanç ve termal turizmi ile bir marka şehir.
Doğallığı bozulmamış, yapılaşmanın bulunmadığı Sünnet ve Çubuk Gölleri heyelan set gölleridir. Çubuk Gölü etrafında film platosu olarak yapılan yel değirmenleri fotoğrafçıların ilgi odağı. İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri’nin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Caminin bahçesinde ziyaretçilerini bekliyor. Göynük’e hakim tepede Sakarya Zaferi’ni müjdelercesine yükselen Zafer Kulesi de kentle özdeşleşen yapılardan sadece biri. Özgün mimarisi, yöresel el sanatları ve geleneksel yemekleri ile Göynük 21’inci yüzyılda bozulmamış, değişmemiş bir orijinaliteye sahip.
HALFETİ, ŞANLIURFA
Halfeti ilk Romalılar tarafından Ekamia adı ile kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarına katana kadar da, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler hakimiyetine girmiş ve dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır, bu nedenle de tarihi pekçok değerlere kültüre ev sahipliği yapmış küçük sakin bir ilçedir.
2000 yılında yapılan Birecik Barajıyla ilçenin 3/5 kısmı sular altında kalmıştır. Kalan kısımda yeni yerleşim yerleri oluşturulmuştur. Bu tarihten sonra saklı cennet olarak turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Tekne ile Fırat nehri üzerinde Çekem Mahallesi, Beresül (Savaşan) köyü ve Rumkale (Aziz Nerses kilisesi, Barşavma Manastırı, su sarnıçları ve su kuyuları) turu yapılıyor. Su altında kalan evler, ağaçlar, camiler, mağaralar (kız mağarası),çay bahçeleri ve mağara cafeler tekne turu sırasında görülebilir.
Bisiklet parkurları ya da doğa yürüyüşleri sırasında kanyonlar, kuşlar, endemik bitkiler (siyahgül) ve endemik böceklerle dolu bir yolculuk yapabiliyorsunuz.
Fırat nehri üzerinde bulunan yüzer restaurantlarda yöreye özgü çeşit çeşit yemek ve tatlılarla tanışabilirsiniz: şabut balığı kebabı, patlıcan kebabı, domatesli kebap, haşhaş, urfa, soğanlı kebap, Çağırtlak Kebabı, dolma eziği, adana, erik tavası, incir kebabı, mukaşşerli pilav, tarhana çorbası, sargı burma tatlısı, sütlaç, peynir helvası, semsek vb. envai çeşit mezeler
İlçeye özgü ev yapımı nar ekşisi, biber, kabak, patlıcan ve bamya kurutması, ülke çapında ünlü isot biberi, damıtma usulü ile yapılan Zahter suyu, kurutulmuş üzüm, kayısı ve yörenin en ünlü ürünü olan fıstık Halfeti Kaymakamlığı Turizm Satış Noktalarında satılmaktadır.
Su kenarlarında bulunan kesme taş butik otellerde, konuk evlerinde konaklayabiliyorsunuz. Halfeti, çok özel bir kent, sadece 13 ayrı tür ‘kuş evi mimarisi’ ne sahip. Geçmişi 16. Yüzyıla dayanan kuş evleri mimarisi genelde serçe, kırlangıç, saka gibi kuşların kendilerini güvende, insan ellinin ulaşamadığı, rüzgârın değmediği, güneşi gören tarafta usta bir incelikle yapılmıştır.
KANTERMA MEZRASI HANI
Kesin bir tarihi bilinmeyen yapı yöre halkı tarafından “Selçuklu Hanı ” olarak isimlendirilmiştir. Avlu ve kapalı bölümden oluşan karma tipte bir han olduğu kalıntılarından anlaşılmaktadır. Süsleme ögelerinin kullanılmadığı büyük boyutlu kesme taşlardan inşa edilen tarihi yapının malzeme ve teknik özellikleri orta çağa ait bir han olduğunu düşündürür.
AZİZ NERSES KİLİSESİ (RUMKALE İÇİNDE)
12 Yüzyı lın sonlarında Rumkale de ölen Patrick Nerses(Nerses Şnorhali) tarafından veya onun anısına inşa edilmiştir. Urfanın İmadeddin Zengi tarafından ele geçirilmesi üzerine yazdığı Manzum mersiyesi ile tanınan Bu kişi 1166–1173 arasında Rumkale Ermeni Katalikosluğu görevinde bulunmuştur. Sur içinde, kalenin güneyinde yer alan kilise, 1292’ye kadar Ermeniler tarafından Katolikosluk makamı olarak kullanılmıştır.
BARŞAVMA MANASTIRI (RUMKALE İÇİNDE)
13 yüzyılda Rumkale de yaşayan Yakubi Azizi Barşavma tarafından kendi adına inşa ettirdiği manastırdır. Yapının birbirine bitişik iki yapısından bazı bölümler günümüze kadar gelebilmiştir. Manastırın inşasında büyük bloklar halinde kesme taşlar, düzgün kesme taşlar, kemer ve örtü sisteminde ise tuğla görünümü verilmiş kesme taşlar kullanılmıştır. Manastırın içinde ayrıca bir kuyuda bulunmaktadır.
GÜRKUYU (NORHUT) KİLİSESİ
Tarihsel bulgulara göre Nohrut ismi adını orda yaşamış ve yaşamakta olan halkın verdiği bir isimdir(Ermenice bir isimdir). Ve burada yaşayan halk (ermeni) ve diğer halklar(Kürtler) olsun, birbirilerine hoşgörülü ve inançlarına saygılı bir şekilde yaşamışlardır. En belirgin kanıtlarından birisi de bu kilisedir. Yaklaşık 1600 yüz yıldır ayakta duran muhteşem mimarisiyle göz kamaştıran tarihi Gürkuyu kilisesi siz ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.
RUM KALE
Rumkale, Halfeti’nin kuzeyinde, Fırat Nehri’nin kıyı kesiminin Şanlıurfa yoluna bakan bir tepe üzerindedir ve Birecik’i kuzeyinden ve kuzeydoğusundan sınırlar. XX. yüzyılın başlarında bir kaza halinde idi ve kazanın merkezi de Halfeti kasabası idi. Rumkale, Asurlular döneminde Şitamrat ismiyle tanınmıştır.
YENİPAZAR, AYDIN
Pidesiyle ve yerel yiyecekleriyle ün salmış Aydın'ın en küçük ilçesi. Yolunuz düşerse Sümer pide salonuna uğramalısınız.
Yenipazar, şu anda evi müze haline getirilmiş Yörük Ali Efe'nin de memleketi. Yörük Ali Efe, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli sembollerinden biri. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak tüm vatanseverleri düşmana karşı mücadeleye çağırmasından sonra Batı Anadolu’da işgale karşı ilk örgütlü direnişe giren kendisi oldu. Mezarı, bugün müze olarak kullanılan evinin bahçesindedir.
Yenipazar'ın bir de gastronomi ve pide şenlikleri var. Ünlü şeflerin davet edildiği şenlikte pideler ve diğer yerel yiyeceklerin sergilendiği standlar hazırlanıyor. Yenipazar'ın kalkınması için yapılan şenlik boyunca göl kenarında resitaller ve belediye meydanında halk konseri yapılıyor.
Aşağı Dip Gölü Tabiat Parkı; Büyük Menderes nehrinin yatak değiştirmesiyle oluşmuş bir yay göldür.
Doğu tarafında seyir terası, balık tutma platformları, kuş gözlem kulesi ve yürüyüş yollarının yapımı tamamlanmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!