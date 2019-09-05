KANTERMA MEZRASI HANI

Kesin bir tarihi bilinmeyen yapı yöre halkı tarafından “Selçuklu Hanı ” olarak isimlendirilmiştir. Avlu ve kapalı bölümden oluşan karma tipte bir han olduğu kalıntılarından anlaşılmaktadır. Süsleme ögelerinin kullanılmadığı büyük boyutlu kesme taşlardan inşa edilen tarihi yapının malzeme ve teknik özellikleri orta çağa ait bir han olduğunu düşündürür.

AZİZ NERSES KİLİSESİ (RUMKALE İÇİNDE)

12 Yüzyı lın sonlarında Rumkale de ölen Patrick Nerses(Nerses Şnorhali) tarafından veya onun anısına inşa edilmiştir. Urfanın İmadeddin Zengi tarafından ele geçirilmesi üzerine yazdığı Manzum mersiyesi ile tanınan Bu kişi 1166–1173 arasında Rumkale Ermeni Katalikosluğu görevinde bulunmuştur. Sur içinde, kalenin güneyinde yer alan kilise, 1292’ye kadar Ermeniler tarafından Katolikosluk makamı olarak kullanılmıştır.

BARŞAVMA MANASTIRI (RUMKALE İÇİNDE)

13 yüzyılda Rumkale de yaşayan Yakubi Azizi Barşavma tarafından kendi adına inşa ettirdiği manastırdır. Yapının birbirine bitişik iki yapısından bazı bölümler günümüze kadar gelebilmiştir. Manastırın inşasında büyük bloklar halinde kesme taşlar, düzgün kesme taşlar, kemer ve örtü sisteminde ise tuğla görünümü verilmiş kesme taşlar kullanılmıştır. Manastırın içinde ayrıca bir kuyuda bulunmaktadır.

GÜRKUYU (NORHUT) KİLİSESİ

Tarihsel bulgulara göre Nohrut ismi adını orda yaşamış ve yaşamakta olan halkın verdiği bir isimdir(Ermenice bir isimdir). Ve burada yaşayan halk (ermeni) ve diğer halklar(Kürtler) olsun, birbirilerine hoşgörülü ve inançlarına saygılı bir şekilde yaşamışlardır. En belirgin kanıtlarından birisi de bu kilisedir. Yaklaşık 1600 yüz yıldır ayakta duran muhteşem mimarisiyle göz kamaştıran tarihi Gürkuyu kilisesi siz ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.