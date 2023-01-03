Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

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Salça tüketilmeden önce küflenmesi oldukça can sıkıcı olabiliyor. Küflenmenin önüne geçebilmek için uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntem ile daha uzun ömürlü tüketim sağlayabilirsiniz. İşte, salçanın küflenmesini durduracak yöntemler…
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ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı hemen hemen her soruna çözüm olarak kullanılabiliyor. Az bilinen ama en etkili yöntemlerinden birisi ise bozulmayı önlemesidir. Salçanın üzerine iki parmak kadar koyacağınız zeytinyağı kavanozun hava almamasını sağlar.
Zeytinyağı yapısal olarak hava geçirmediği için salçanın içerisine hava girmesini engeller. Zeytinyağı ekledikten sonra üzerini sıkıca kapatın böylece daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.
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BUZ KALIPLARINDA SAKLAMAYI DENEYİN
Salçayı cam kavanozlara koymak yerine buz kalıplarına koymayı deneyebilirsiniz. Buzlukta saklayacağınız salça daha uzun ömürlü dayanır.
Alternatif olarak soğuktan zarar görmeyen kalıplara da koyabilirsiniz. Ancak cam kavanozları buzluğa koymayın çok soğuktan çatlayabilirler.
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TUZ
Eğer hazır salça kullanıyorsanız küflenmesini engellemek için bir miktar kaya veya sofra tuzu kullanabilirsiniz.
Salçayı açtıktan sonra içerisine 1 kaşık kadar tuz atın böylece daha geç küflenecektir. Ağzını kapatmayı unutmayın.
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