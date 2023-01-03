Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı hemen hemen her soruna çözüm olarak kullanılabiliyor. Az bilinen ama en etkili yöntemlerinden birisi ise bozulmayı önlemesidir. Salçanın üzerine iki parmak kadar koyacağınız zeytinyağı kavanozun hava almamasını sağlar.

Zeytinyağı yapısal olarak hava geçirmediği için salçanın içerisine hava girmesini engeller. Zeytinyağı ekledikten sonra üzerini sıkıca kapatın böylece daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.