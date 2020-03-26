Salgın döneminde stoklamanız gereken 7 şey

Uluslararası doğal afet hazırlık kılavuzları, salgın gibi durumlarda birkaç haftalık elzem malzemelerin toplanmasını tavsiye ediyor. Salgın dışında da evinizde bulunduruyor olmanız gereken acil durum ihtiyaçları, muhtemel zorunlu izolasyon durumunda süreci zorlanmadan geçirmenizde yardımcınız olacak.
Bozulmayan gıdalar
Temel afet malzeme stoklarının, hanedeki her birey için üç günlük bozulmayan gıda içermesi önerilir; ancak mevcut durumun ciddiyeti, hazırlığı birkaç haftalık yapmaya zorlayabilir. Bozulmayan acil durum gıdaları genelde şu şekilde sınıflandırılmakta:
- Konserve gıdalar
- Makarna
- Mısır gevreği
- Krakerler
- Granola bar
- Kuru meyveler
Bu gıda maddelerini depolarken gerektirdikleri malzemeleri de düşünmek gerekiyor. Örneğin konserve gıdalar için konserve açacağı gibi. Alışveriş yaparken aldığınız her şeyin son kullanma tarihini kontrol edin; kriz geçtikten sonra dahi tüketilebileceklerinden emin olun. Aile bireylerinizin damak zevklerini de göz önünde bulundurun ki stoklarınız çöp olmasın. Gıda alerjileri de dikkat edilmesi gereken noktalardan; ürünlerin içerik etiketlerini titizlikle kontrol edin ve kaçınmanız gereken bileşenlere sahip ürünlerden almayın.
Şişe su
Çeşme suyunuz içilemeyecek yapıdaysa ya da arıtma sisteminiz yoksa eğer, içme suyu almak şart. Uzmanlar her güne kişi başı 3 l. su hazırlığı yapılmasını öneriyorlar; ancak çocuklar, hamile kadınlar ya da hastalar için daha fazla suyun gerekebileceğini unutmayın. Şişe suların da son kullanma tarihleri vardır; bu yüzden alışveriş yaparken bu noktayı gözden kaçırmamaya dikkat edin.
Reçeteli ilaçlar
Doktorunuza ya da eczacınıza danışarak reçeteli ilaçlarınızdan ne kadar alabileceğinizi öğrenin ki ilerleyen zamanlarda stokları yenilemek adına dışarı çıkmak durumunda kalmayın. Özellikle de korona risk grubundaki yaşlı ya da farklı hastalıklara sahip kişiler açısından bu duruma özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
Evcil hayvan gıdaları ve ilaçları
Sizinle birlikte yaşayan evcil hayvanlarınız varsa eğer, karantina süreci boyunca idare etmenizi sağlayacak kadar gıda ürünü almanızda fayda var. Su hazırlığı sırasında da hayvan dostlarınızı aklınızın bir kenarında bulundurun. Evcil hayvanınızın ilaç gerektiren bir durumu varsa eğer, veterinerinizle konuşarak ilaç depolama yollarını öğrenin. İlaçların ve gıdaların son kullanma tarihlerini kontrol etmeyi unutmayın ve panikleyip ihtiyaçtan fazla stoklama yapmaya kalkışmayın.
Banyo gereksinimleri
Evde fazladan tuvalet kâğıdı ve el sabunu bulundurmak, makul bir önlem; ancak mantık sınırları dışına çıkmayın. Bir yıllık tuvalet kağıdına ihtiyacınız yok; muhtemelen bunları depolayabilecek alanınız da yok. Birkaç haftalık ihtiyacınızı karşılamanız yeterli. Panik halinde stoklama yapmak, sizin dışınızdaki aileleri zor durumda bırakmaktan başka bir işe yaramaz. Tuvalet kâğıdı dışında diş macunu, şampuan, saç kremi, lens solüsyonu, deodorant gibi banyo gereksinimlerinizi de düşünün.
Diğer temel ihtiyaçlar
Birkaç hafta boyunca evde olmak durumunda olursanız eğer, şu ihtiyaçlarınızı da gidermek isteyeceksiniz:
- Bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı
- Bebeğiniz varsa eğer bebek malzemeleri
- Kâğıt havlu
- Çöp poşeti
- Reçetesi ilaçlar
- Çamaşır makinesi deterjanı
- Temizlik ürünleri
Nakit para
İçerisinde bulunduğumuz durum, birçok insanın işten çıkarılmasına sebep oldu ve önümüzdeki haftalarda işlerin daha da sarpa sarması olası. Önümüzdeki belirsiz günlerin en kritik gereksinimlerinden biri ise banka hesaplarındaki nakit miktarı. Şimdilik lüks harcamaları bir kenara atın ve yalnızca zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışarak birikim yapmaya çalışın. Bir ihtimal meslek hayatınız sekteye uğrarsa eğer, kenarda en azından bir sürelik temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek kadar nakit para olmalı.
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