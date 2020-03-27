Şeflerden koronavirüse karşı #togetherathome hareketi

Global Citizen, Dünya Sağlık Örgütünü #togetherathome kampanyası ile destekliyor

Global Citizen'in, koronavirüs ilgili farkındalığı arttırmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına destek vermek amacı ile başlattığı akımın amacı self izolasyonda olduğumuz bu günlerde hep birlikte omuz omuza hareket ederek zor günlerin üstesinden birlikte gelmek.

Aksiyon kapsamında Chris Martin, Charlie Puth, John Legend gibi sanatçılar sosyal medya hesaplarından sanal konserler vererek harekete dahil oldu.

Birleşmiş Milletler’in toplam 17 olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) arasındaki 2 numaralı amaç olan Zero Hunger başlığı altında, Paul Newnhman önderliğinde çalışmalarını sürdüren Chefs Manifesto Chefleri 22 Mart itibari ile Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen işbiriliğ ile birlikte hareket ederek kampanyanın Chef serisini başlattılar.

Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından, kitlesel etki ve farkındalık yaratmaya katkı sağlayabilecek şefler; lütfen evde sağlıkla kalın mesajını verirken, kendi mutfaklarından sağlıklı ve kolay hazırlanabilecek yemek tarifleri paylaşacaklar. Sürecin yiyecek sektörüne ve çiftçiye etkisine değinilecek yayınlarda ayrıca biyoçeşitlilik, yerel üreticilerin önemi ve temiz tarım uygulamalarına dikkat çekilerek hepimizin iyi gıda hakettiği vurgulanmaya çalışılacak.

Seri kapsamızdan ülkemizden canlı yayını Chef Rudolf Van Nunen ve ben, instagram uzerinden ve mutfağimizdan gerçekleştireceğiz. Yayın 31 Mart Perşembe Türkiye saati ile 17.00 itibari ile @rudolfvannunen Instagram hesabindan yayinlanacak. Hepinizi bekliyoruz.