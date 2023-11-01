Haberler Gastro Keşfet Şekeri durdurmanın yolları nelerdir?

Şekeri durdurmanın yolları Şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek, sürekli hale geldiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:07 facebook

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Şeker kelimesi tatlı, sevimli, güzel anlamlarını çağrıştırır ancak işin gerçeği, tükettiğimiz şeker vücudumuza büyük zararlar veriyor. Şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek, sürekli hale geldiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Üstelik kendimizi durdurmamız da çok zor oluyor ve kontrolü kaybediyoruz. Şeker bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?

Neden şeker bu kadar zararlı?

Şekerin beyinde yarattığı etkiler nedeniyle tüketimini kontrol etmek çok zorlaşabiliyor. Şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, daha fazla acıkmaya neden oluyor. Beyindeki doyma hissini engelliyor ve durdurulamaz hale gelebiliyor.

Şeker ihtiyacı hissetmemizin genellikle nedeni fizyolojik değil psikolojiktir. Duyduğumuz şeker açlığının altında genellikle mental faktörler yatar. Bedensel şeker ihtiyacını meyve gibi doğal yollardan karşılamak mümkünken bizler çikolataya, kurabiyeye, keke ve gazlı şekerli içeceklere yöneliriz. Bu da bağımlılığın beynimizden kaynaklandığının önemli bir göstergesidir.

Psikolojik şeker ihtiyacı ne zaman ortaya çıkar?

Şekerli bir şeyler tüketmeye duyduğumuz ihtiyaç genelde öğleden sonra saatlerinde ve akşam yemeğinden sonra ortaya çıkar. Bu saatlerde bedensel olarak aç olmamamıza rağmen mutfakta şeker aramaya başlarız. Bu durum aslında şeker bağımlılığı ile mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü eğer şekere psikolojik ihtiyaç hissettiğimizi fark edebilirsek, durumla daha kolay başa çıkabiliriz.

Şeker bağımlılığını durdurmanın yolları nelerdir?

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1- Su için Canınız şeker istediğinde ilk önce su içmeyi deneyin. Her ne kadar şekere yönelmiş olsak da aslında susuz kalmış olabiliriz. Büyük bir bardak su içip ve birkaç dakika beklemek iyi bir fikirdir. Su aynı zamanda doyma hissi de vereceğinden şeker krizini geçirebiliriz. 2- Atıştırmalık bulundurun İş yerinde çekmecenizde, evinizin mutfağında, okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Ancak şunu unutmayın, hemen tüm paketli ürünlerin içinde şeker katkısı vardır. Atıştırmalıklarınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şekersiz yulaflı ve fıstık ezmeli kolay tarifleri kullanabilirsiniz. Meyve sepetinizi dolu tutarsanız ya da yanınızdan bir elma veya bir poşet kuruyemişi eksik etmezseniz kriz anlarını atlatabilirsiniz.

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3- Sebze tüketin Meyveleri tatlı olarak düşünürüz ama aslında sebzeler de doğal şeker ihtiyacımızı karşılayabilir. Havuç, salatalık, patates gibi sebzeleri dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Ayrıca yeşilliklerle hazırlanmış salataları da şeker krizlerinde kurtarıcı olarak düşünebilirsiniz. Sebzeler, enerji verir ve ne kadar enerjik olursak o kadar şeker ihtiyacımız azalır. 4- Hareket edin Egzersiz her sorunun çözümü olabilir, hareketli hayatlar tercih ederek pek çok sağlık sorununa karşı kendimizi güçlü tutabiliriz. Hareket ettiğimizde vücudumuz enerji üretir ve hem duygu halimizi hem de kan şekeri seviyemiziyükseltiriz. Egzersiz yaptıkça şekere duyduğumuz ihtiyaç azalır. Bir anda yüklenmek veya çok fazla zaman ayırmak yerine günde 2-3 dakikalık küçük egzersizleri birkaç kez tekrarlayabilir, yürüyüş yapabilir ve hatta dans edebiliriz.