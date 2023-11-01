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        Şekeri durdurmanın yolları

        Şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek, sürekli hale geldiğinde sağlığımızı tehdit ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:07

        Şeker kelimesi tatlı, sevimli, güzel anlamlarını çağrıştırır ancak işin gerçeği, tükettiğimiz şeker vücudumuza büyük zararlar veriyor. Şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek, sürekli hale geldiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Üstelik kendimizi durdurmamız da çok zor oluyor ve kontrolü kaybediyoruz. Şeker bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?

        Neden şeker bu kadar zararlı?

        Şekerin beyinde yarattığı etkiler nedeniyle tüketimini kontrol etmek çok zorlaşabiliyor. Şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, daha fazla acıkmaya neden oluyor. Beyindeki doyma hissini engelliyor ve durdurulamaz hale gelebiliyor.

        Şeker ihtiyacı hissetmemizin genellikle nedeni fizyolojik değil psikolojiktir. Duyduğumuz şeker açlığının altında genellikle mental faktörler yatar. Bedensel şeker ihtiyacını meyve gibi doğal yollardan karşılamak mümkünken bizler çikolataya, kurabiyeye, keke ve gazlı şekerli içeceklere yöneliriz. Bu da bağımlılığın beynimizden kaynaklandığının önemli bir göstergesidir.

        Psikolojik şeker ihtiyacı ne zaman ortaya çıkar?

        Şekerli bir şeyler tüketmeye duyduğumuz ihtiyaç genelde öğleden sonra saatlerinde ve akşam yemeğinden sonra ortaya çıkar. Bu saatlerde bedensel olarak aç olmamamıza rağmen mutfakta şeker aramaya başlarız. Bu durum aslında şeker bağımlılığı ile mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü eğer şekere psikolojik ihtiyaç hissettiğimizi fark edebilirsek, durumla daha kolay başa çıkabiliriz.

        Şeker bağımlılığını durdurmanın yolları nelerdir?

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        1- Su için

        Canınız şeker istediğinde ilk önce su içmeyi deneyin. Her ne kadar şekere yönelmiş olsak da aslında susuz kalmış olabiliriz. Büyük bir bardak su içip ve birkaç dakika beklemek iyi bir fikirdir. Su aynı zamanda doyma hissi de vereceğinden şeker krizini geçirebiliriz.

        2- Atıştırmalık bulundurun

        İş yerinde çekmecenizde, evinizin mutfağında, okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Ancak şunu unutmayın, hemen tüm paketli ürünlerin içinde şeker katkısı vardır. Atıştırmalıklarınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şekersiz yulaflı ve fıstık ezmeli kolay tarifleri kullanabilirsiniz. Meyve sepetinizi dolu tutarsanız ya da yanınızdan bir elma veya bir poşet kuruyemişi eksik etmezseniz kriz anlarını atlatabilirsiniz.

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        3- Sebze tüketin

        Meyveleri tatlı olarak düşünürüz ama aslında sebzeler de doğal şeker ihtiyacımızı karşılayabilir. Havuç, salatalık, patates gibi sebzeleri dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Ayrıca yeşilliklerle hazırlanmış salataları da şeker krizlerinde kurtarıcı olarak düşünebilirsiniz. Sebzeler, enerji verir ve ne kadar enerjik olursak o kadar şeker ihtiyacımız azalır.

        4- Hareket edin

        Egzersiz her sorunun çözümü olabilir, hareketli hayatlar tercih ederek pek çok sağlık sorununa karşı kendimizi güçlü tutabiliriz. Hareket ettiğimizde vücudumuz enerji üretir ve hem duygu halimizi hem de kan şekeri seviyemiziyükseltiriz. Egzersiz yaptıkça şekere duyduğumuz ihtiyaç azalır. Bir anda yüklenmek veya çok fazla zaman ayırmak yerine günde 2-3 dakikalık küçük egzersizleri birkaç kez tekrarlayabilir, yürüyüş yapabilir ve hatta dans edebiliriz.

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        5- Uyku sürenizi artırın

        Şekerin depresyon, yorgunluk ve stres durumlarında ihtiyaç olarak hissedildiğini biliyoruz. Vücudumuz bu anlarda çok hızlı enerji almaya yöneliyor ve canımız şeker çekiyor. Günde 8 saatlik kaliteli uyku le hormonlarımızı düzenleriz, duygu halimizi düzeltiriz, stresle daha kolay başa çıkarız, vücudumuzun dayanıklılığını artırırız. Ayrıca gün içinde 10 dakikalık meditasyon veya kısa kestirmeler de son derece faydalıdır.

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        6- Bir fincan çay için

        Öğleden sonra ve akşam yemeğinin ardından ortaya çıkan şeker krizlerinin en iyi çözümü bir bardak çay olabilir. Çay, isterseniz yeşil isterseniz siyah ya da bitki çayı olsun, kan şekerini dengeler, stres hormonlarını düşürür ve sakinleştirir. Ancak çayı çok tüketmemek gerekir çünkü yüksek kafein içerdiğinden baş ağrısı ve sinirliliğe yol açabilir.

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        7- Hayatınızı tatlandırın

        Şeker krizlerimizin altında psikolojik nedenler yatıyor olabilir. Hayatımızın dengesinin bozulduğu, stresle mücadele ettiğimiz, insan ilişkileri ile ilgili sorunlar yaşadığımız dönemlerde şekere yöneliyoruz. Psikolojik şeker ihtiyacını hayatlarımızı tatlandırarak giderebiliriz. Yeni hobiler, keyif alacağımız aktiviteler, güzel sohbetler, kısa geziler ve milyonlarca fazlası… Şeker krizlerimiz, hayatımızı renklendirmemiz gerektiğinin işareti olabilir.

        #ht gastro
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