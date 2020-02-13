Alta Nişantaşı
Eğer 14 Şubat’ta yeni bir yer keşfetme niyetindeyseniz, size güzel bir önerimiz var. Alta Nişantaşı, mahallenin yeni şef restoranı olarak emrinize amade!. Mevsimsel tazeliğe göre üç ayda bir değişen, dünya mutfağından özel lezzetlerin şefin dokunuşlarıyla yorumlandığı, kendine has kokteylleri, iyi müziği, sakin atmosferiyle “Mahallenin yemek sever mekânı”, 14 Şubat’ a özel menüsünde pancarlı humus, ızgara enginar, avokadolu çim çim karides ve kök sebze salatasıyla farklı bir deneyim sunuyor. Ana yemek olarak ızgara levrek veya uzun fırınlanmış dana gerdanı seçebilir, pannacotta ile hafif ama lezzetli bir kapanış yapabilirsiniz. 14 Şubat menüsünün kişi başı fiyatı 220 TL.
Atelier Real Food
Sevgililer Gününü Boğaz manzarası eşsizliğinde kutlamak isterseniz Ritz Carlton İstanbul’da bulunan Atelier Real Food akşam yemeği, canlı müzik, spa ve konaklama seçenekleri ile romantizm dolu bir program hazırlamış. “Love Up Duo” ikilisinin Latin, Caz, Türkçe ve yabancı nostaljik parçalar içeren akustik performansının eşlik ettiği Sevgililer Günü yemeğinde karides ceviche, ev yapımı pancarlı ve sürk peynirli ravioli, patlıcan püresi ile hazırlanan kuzu bonfilesi gibi pek çok leziz tat var! Karşılama kokteyli ile başlayan Sevgililer Günü yemeğinin çiftlere özek fiyatı 750 TL.
Banyan, Ortaköy
14 Şubat’ı en güzel şekilde geçirmek isteyenler için Asya baharatlarını dünya mutfağı ile harmanlayarak yarattığı çok özel lezzetlerle Banyan Restaurant doğru adreslerden birisi. İstanbul silüetini en güzel şekilde seyredebileceğiniz Banyan, şıklık ve romantizmin birleştiği restoranlar arasında yer alıyor. Banyan’ın 14 Şubat’a özel olarak hazırladığı menüsünde sizi öncelikle “Hoşgeldin Kokteyli” karşılıyor. Devamında zencefilli wonton, zencefil soslu tavuk yakitori, balkabağı püreli antrikot ve gül şarap soslu milföy ile aşk tazeliyor, gecenin keyfini çıkarıyorsunuz. Enfes sushiler, Uzakdoğu lezzetleri ve nefis kokteylleri deneyimlemek isteyen herkese duyurulur! 14 Şubat’a özel içkisiz fix menü kişi başı 350 TL ya da 2 kadeh şarap ile 450 TL.
The Galliard Brasserie – EMAAR &Vadistanbul AVM
Siz de kaliteye önem veren ve risk almak istemeyenlerdenseniz The Galliard tam size göre. Fransız, İtalyan ve İspanyol mutfağından esintilerle Türk füzyon lezzetleri hazırlayan TheGalliard’ın menüsü tantuniden kuzu kıtlamaya, truffle piruhiden dülger balığı soteye kadar bir sürü çeşit içeriyor. Ayrıca 300 adet şaraptan oluşan şarap kavı ve lezzetli kokteylleri de denemek isteyenler için birebir. Her Cuma, Modernize Türk Füzyon Brunch’ı sunan The Galliard’ın en iyi 14 Şubat planları arasına gireceğine eminiz!
Kaen Sushi
İstanbul’un Anadolu yakasında bir plan arayışındaysanız ve lezzetli bir sushi yemeyeli uzun zaman olduysa, Kaen Sushi tam size göre. Uzakdoğu mutfağında 20 yılı aşkın tecrübesi olan şef Hasan Karabazar’ın hazırladığı birbirinden leziz seçenekler, mekânın Uzakdoğu esintilerini barındıran atmosferiyle birleşince başarılı bir gastronomi deneyimine dönüşüyor. Özel günlerde VIP odada veya bahçede sevdiklerinizle keyifle vakit geçirebilirsiniz.
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