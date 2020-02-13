Alta Nişantaşı

Eğer 14 Şubat’ta yeni bir yer keşfetme niyetindeyseniz, size güzel bir önerimiz var. Alta Nişantaşı, mahallenin yeni şef restoranı olarak emrinize amade!. Mevsimsel tazeliğe göre üç ayda bir değişen, dünya mutfağından özel lezzetlerin şefin dokunuşlarıyla yorumlandığı, kendine has kokteylleri, iyi müziği, sakin atmosferiyle “Mahallenin yemek sever mekânı”, 14 Şubat’ a özel menüsünde pancarlı humus, ızgara enginar, avokadolu çim çim karides ve kök sebze salatasıyla farklı bir deneyim sunuyor. Ana yemek olarak ızgara levrek veya uzun fırınlanmış dana gerdanı seçebilir, pannacotta ile hafif ama lezzetli bir kapanış yapabilirsiniz. 14 Şubat menüsünün kişi başı fiyatı 220 TL.