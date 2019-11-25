Sirha İstanbul'un teması artizan ekmek

Sirha İstanbul 15.314 kişiyi ağırladı

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas ve HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul, 7. organizasyonunda da sektör profesyonellerini firmalarına vizyon katacak yenilikler ve teknolojilerle buluşturdu.

Gıdadan pişirme kipmanlarına, otel ve servis sektöründen paketlemeye kadar sektörün her alanından katılımcı firmayı ağırladı. Geleceğin trendlerini de öne çıkaran Sirha İstanbul, yeni teknolojiler, malzeme ve ekipmanları tanıtarak yeni iş modelleri konusunda ilham verici etkinlikler gerçekleştirdi.

Sirha İstanbul bu yıl şampiyonluğa ev sahipliği yaptı

Sirha İstanbul bu yıl şeflerin olimpiyatı Bocuse d‘Or ve dünyanın en önemli kahve organizasyonu SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada şefler olimpiyatı olarak bilinen Bocuse d’Or Türkiye seçmelerinde kazanan şef Serhat Eliçora oldu. Eliçora, 28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde Türkiye’yi Estonya’da düzenlenecek Bocuse d’Or Avrupa finallerinde temsil edecek.

SCA’nın Türkiye Şampiyonasında ise; 2020 yılında Varşova’da düzenlenecek World Coffee Events’te Türkiye’yi Cezve / İbrik kategorisinde Deniz Tombuloğlu, Cup Tasters kategorisinde Ethem Manav, Latte Art kategorisinde ise Onur Reyhan temsil etmeye hak kazandı.

“Tüm sektör profesyonellerine bir vizyon ve tecrübe sunuyoruz”

GL events Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, Sirha İstanbul 2019’u değerlendirdi. İçinde barındırdığı dünya çapındaki çok prestijli etkinlikler sayesinde Sirha’nın bir fuardan çok daha fazlasını sunduğunu belirten Erkanlı, “Ülkemizin özellikle önemli ekonomik kazanç noktalarından turizm gelirlerini ve ihracatını artırması, bunu da gastronomi etrafında şekillendirebilmesi, Sirha’nın kuşkusuz en önemli fırsat noktalarından biri. Gıda, ekipman ve HORECA sektörüne yönelik tüm

ürünlerin ihracatını artırmak adına gereken bağlantıları sunmasının yanı sıra, uluslararası bir networkün bir parçası olması Sirha’yı kuşkusuz farklı kılan bir özellik. İşin turizm bacağında ise gastroturizmi teşvik edecek unsurları ön plana çıkarması, bu bağlamda özellikle şeflerin olimpiyatı Bocuse d’Or ve mutfakta yaratıcılık festivali Omnivore gibi tüm dünyada gastronominin en elit etkinlikleri olan yarışmaları Türkiye’de de düzenleyerek bu konuda yetişmek ve ilerlemek isteyen tüm sektör profesyonellerine bir vizyon ve tecrübe sunabilmesi önemli bir fark.” dedi.

Sirha İstanbul’da, sadece uluslararası düzeyde ticaret bağlantıları sunulmakla kalınmıyor, aynı zamanda da ülkemizi gastronomi haritasında dikkat çekecek bir yere oturtuyor.

Bu yılki tema artizan ekmek oldu

Sirha İstanbul’un bu yılki teması RATIONAL işbirliğiyle gerçekleştirdiği, usta şeflerin yer aldığı artizan ekmek oldu. Son yıllarda sayıları giderek artan artizan ekmek üreticileri arasından tanınmış markaların ve usta fırıncıların yer aldığı Artizan Ekmek alanında ziyaretçiler yüzlerce farklı çeşidi olan artizan ekmekleri tadıp; tahılın üretiminden mayasına, ölçü ve formülasyonlardan pişirme tekniklerine kadar özel yapım ekmeklerin öyküsü hakkında bilgi sahibi oldu.

Sirha İstanbul – GL events‘in fuarı olan Sirha İstanbul, restoran, otel ve yiyecek içecek sektörlerini bir araya getiren ve işletmelerin ihtiyaçlarının tamamına cevap veren Türkiye‘nin en prestijli uluslararası HORECA fuarı olma özelliğini taşımaktadır. Sektöre yönelik düzenlenen fuarlar arasında gıda, gıda dışı ürün ve hizmetlerin bir arada sunulduğu tek platform olan Sirha İstanbul, sektörün karar vericilerini tedarikçilerle buluşturan üst düzey bir etkinlik olarak büyük ilgi görmektedir. Sirha İstanbul, uluslararası düzeyde etkinlikler olan Şeflerin Olimpiyatı Bocuse d‘Or ve Mutfakta Yaratıcılık Festivali

Omnivore’un İstanbul ayağına da ev sahipliği yapmakta, gastronomi trendlerini öne çıkarak tematik aktiviteler düzenlemektedir.