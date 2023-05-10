Sirkenin bilinmeyen kullanım alanları

Sebze ve meyveleri temizlemede

Meyve ve sebzelerideki gizli kirleri, tarım ilaçlarını ve hatta küçük böcekleri yok etmek için 4 litre soğuk suyun içine 4 yemek kaşığı elma sirkesi koyun, sebze ve meyvelerinizi bunun içinde durulayın.