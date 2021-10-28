Şırnaklı çift hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi

Artuç, seyahati çok sevdiklerini, tek hedeflerinin farklı kültürleri tanımak olduğunu, farklı ülkeler ve kültürler görmenin ufuklarını açtığını belirterek, "(Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir.) diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz" dedi.