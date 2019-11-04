Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Saman Dağları’nın eteklerinde bulunan Maşukiye bölgesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sonbaharın da gelmesi ile ormanları kahverengine bürünen bölge Ankara, İstanbul, Sakarya başta olmak üzere çevre illerden gelen yerli ve Arap turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Maşukiye bölgesine adeta akın ediyor.
Kayak merkezileri ile kış tatilcilerinin yoğun olarak tercih ettiği bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, yoğa yürüyüşü, ATV turu, zeplin yaparak doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Sonbaharın da gelmesi ile farklı bir renge bürünen bölgede tatilin keyfini çıkartan vatandaşlar, fotoğraf çekip öz çekim yapıyor. Kahverengi ve yeşilin buluştuğu bölge havadan görüntülendi.
"İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum"
İstanbul’un şehir hayatından uzaklaşmak için ilk defa geldikleri Maşukiye’yi çok beğendiklerini söyleyenler doğa ile iç içe güzel bir gün geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. Herkesin burada güzel vakit geçirebileceğini söyleyen bir ziyaretçi “Böyle bir ortam beklemiyordum. Bana çok değişik geldi. İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Hem insanı, hem de yemekleri başta olmak üzere her şeyden çok memnun kaldım. Ben burayı herkese tavsiye ederim. Herkes gelebilir. İstanbul’da olanlar kesinlikle buraya gelsinler. Hafta sonu kaçamağı için muhteşem bir yer” dedi.
“Yaz sezonunda ve sonbaharda buraya ciddi bir ilgi var”
Yıllardır Maşukiye’yi ziyaret edenler için tur rehberliği yaptığını belirten Pelin Selen, sonbaharın gelmesi ile yabancı ve il dışından gelen turistlerin bölgeye olan ilgisinin arttığını ifade ederek, “Ağırlı olarak Sakarya, Kartepe, Maşukiye bölgesinde çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi ağırlayıp, onlara çeşitli bilgiler vererek yöremizi tanıtıyoruz. Özellikle yaz sezonunda ve sonbaharda buraya ciddi bir ilgi var.
Özellikle yurt dışından gelen Arap turistler, İstanbul’dan buraya günü birlik geliyorlar. Turizm turları doğrultusunda konaklama da yapıyorlar. Özellikle İstanbul ve Ankara bölgesinden gelen yerli turistlere hem de Arap misafirlere ağırlandığı bir nokta. Ciddi anlamda bir yoğunluk var. Bazı günlerde yoğunluğa yetişemiyoruz. Buraya gelenler yürüyüş, çeşitli aktiviteler yaparak ve kış mevsiminde de kayak merkezini kullanarak zaman geçirebilirler” diye konuştu.
“Ben bu güzel yeri herkesin görmesini tavsiye ederim”
Hafta sonu tatilini geçirmek için Ankara’dan bölgeyi ziyaret eden bir ziyaretçi, doğası ve bölgede bulunan eğlence merkezlerini çok beğendiklerini ifade ederek, “Devamlı buranın güzelliğini duyuyorduk. Doğal güzelliklerinden ve gezilecek yerlerinden sürekli olarak bahsediliyordu. İlk defa geldim. Çok da hoşumuza gitti. Ben burayı herkese öneririm. Doğası çok güzel, çok güzel aktiviteler var. Biz de bu aktivitelere katlıyoruz. Ben bu güzel yeri herkesin görmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!