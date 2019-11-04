"İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum"

İstanbul’un şehir hayatından uzaklaşmak için ilk defa geldikleri Maşukiye’yi çok beğendiklerini söyleyenler doğa ile iç içe güzel bir gün geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. Herkesin burada güzel vakit geçirebileceğini söyleyen bir ziyaretçi “Böyle bir ortam beklemiyordum. Bana çok değişik geldi. İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Hem insanı, hem de yemekleri başta olmak üzere her şeyden çok memnun kaldım. Ben burayı herkese tavsiye ederim. Herkes gelebilir. İstanbul’da olanlar kesinlikle buraya gelsinler. Hafta sonu kaçamağı için muhteşem bir yer” dedi.