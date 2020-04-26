Su içmeyi unutmayın!

Su sadece sağlıklı bir vücut için değil, kendimizi iyi hissetmemiz için de son derece önemli. Uzmanlar, stresli durumlarda insanların su içmeyi unuttuklarını söylüyorlar. Depresyon ve aşırı kaygı durumlarında su içmek önceliğimizi olmuyor ve vücudumuzda su kaybı baş gösterebiliyor.

Su vücudumuzun ana maddesidir

Su, vücudumuzdaki tüm sistemlerin ana maddesidir. Tüm hücrelerimiz su içerir ve temel fonksiyonların yerine getirilebilmesi için en elzem ihtiyacımız da sudur. Vücudumuz susuz kaldığında halsizleşir ve güçten düşeriz.

Su konsantrasyon sağlar

Vücudumuzun sindirim, bağışıklık gibi temel sistemleri kadar beynimizin de suya ihtiyacı var. Düzenli olarak su içmek, özellikle de çalışırken su içmeyi unutmamak ayrıca önemli. Çünkü su, ruh halimizi pozitife çevirir, enerji verir ve konsantrasyonu sağlamamıza yardımcı olur. Su içtiğimizde kendimizi daha iyi hissederiz, fiziksel enerji toplarız ve yaptığımız işe daha kolay odaklanırız.

Daha fazla su için

Suyun hiçbir zaman fazlası yoktur, en az içilmesi gereken miktar belirtilir ama ne kadar içebiliyorsanız o kadar içmelisiniz.

Su içmeyi unutmamanın ötesinde, tükettiğimiz su miktarını arttırmak için de bazı kolay yöntemleri takip edebilirsiniz.

Suyu artırmanın yolları

* Her saat başı kendinize alarm kurun ve masanızda sürekli bulundurduğunuz şişeyi yeniden doldurun. Bitmiş olması gerekmiyor, yarısına kadar içmiş olsanız bile üzerine su ekleyin.

* Cep telefonunuza su hatırlatıcı aplikasyonlar yükleyin. İçtiğiniz su miktarını bu aplikasyonlardan kontrol edebilirsiniz.

* Şarkı listenizi açın ve müzik dinlemeye başlayın, her 8 şarkıda bir su molası verin. Bu arada şarkıları hareketli parçalardan seçmeyi ve müzik dinlerken dans etmeyi deneyin, hareket halinde olmanızı sağlayan eğlenceli bir aktivite seçeneği olacaktır.