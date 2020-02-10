Kaş'ta deniz keyfi

Kaş’ın Gömbe Yaylası’ndaki Akdağ’ın zirvesinde kar görülürken, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı.

Şubat ayı olmasına rağmen bazıları denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi ve sahilde yürümeyi tercih etti. Meteoroloji verilerine göre, Kaş’ta hafta sonuna kadar üç gün boyunca sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi. Geçtiğimiz hafta yağışların etkili olduğu Kuşadası, Şubat ayını güneşli günlerle karşıladı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Güzelçamlı Plajı'nda denize girip güneşlendi.

Şubat ayı olmasına rağmen termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle halk sahil bandına akın etti. Atatürk Bulvarı'ndaki çay bahçeleri ve parklar çocuklarıyla birlike güzel havanın tadını çıkarmak isteyen aileleri ağırladı.

Foça

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu. Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu. İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Tarihi Beşkapılar Kalesi ve surları çevresinde gezenler ise gün batımını izlemek için sahile geldi.

Antalya

Antalya’da şubat ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkınca, haftasonunu değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.

Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya’da bahar havası yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 61 olarak ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları piknik yapmayı ve güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi.

İstanbul’dan gelen Mehmet Ali Karakaya, “Su fıstık gibi. Burası İstanbul’a göre harika. Biz bu memleketin insanıyız, Allah da bize öyle bir memleket vermiş ki; bir tarafında kar, bir tarafında deniz. Bizlere böyle bir vatan verdiği için rabbime şükür ediyorum.” dedi.

Antalya’da yaşayan Musa Soygül de, “Dünyada hiçbir şehir yok ki, şehir merkezinden böyle denize girilsin. Bu Allah’ın bir lütfu. Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Şubat ayında millet denize giriyor. Teleferikle yukarıya çıkıyorsun kayak yapıyorsun, aşağı iniyorsun denize giriyorsun. Böyle bir yer dünyada yok. Onun için bu memleketin kıymetini bilmemiz lazım.” diye konuştu.