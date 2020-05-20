Sultan patlıcanı

MALZEMELER

2 adet bostan patlıcan

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

500 gr kıyma

2 adet domates rendesi

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyo

Karabiber

Toz biber

Muskat

1 yemek kaşığı salça

Kavurmak için zeytinyağı

Beşemel sos için

5 yemek kaşığı uN

Süt

Tereyağı

Üzeri için

Rendelenmiş kaşar peyniri

Maydanoz

NASIL YAPILIR?

Öncelikle bostan patlıcanları yuvarlak halka halinde bir parmak kalınlığında kesiyoruz.

Daha sonra fırın tepsisine yerleştirip üzerine zeytinyağı ve tuz serpip 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Patlıcanlar fırınlanırken iç harcını hazırlıyoruz. Soğanı ve biberi ince ince doğrayıp kavuruyoruz. Patlıcanın küçük kalan kısımlarını da ince ince doğrayıp kavrulan soğanlara ekliyoruz.

Daha sonra domates ve salçayı da ekleyip en son kıymasını ekleyerek pişirmeye devam ediyoruz.

İç harcımız suyunu çekince damak zevkinize göre baharatları ekliyoruz.

Ben karabiber, toz biber, kekik ve kimyon ekledim. Tuzunu da ekleyerek altını kapatıyoruz.

Fırından çıkartığımız patlıcanları kaşık yardımı ile ezerek hazırlamış olduğumuz harcı üzerine koyuyoruz.

Beşemel sos için; tencere de tereyağını eriterek unumuzu ekliyoruz.

Unun kokusu çıkana kadar kavurup üzerine yavaşça süt ekliyerek kıvam almasını sağlıyoruz. Bu aşamada içine bir miktar muskat rendeleyebilirsiniz.

Beşemel sosu patlıcanların üzerine koyup en son rendelenmiş kasar peyniri ve maydanoz koyarak tekrar fırına koyuyoruz.

Yaklaşık 7-8 dakika tutup kaşarlar eriyince fırından çıkartıyoruz.

Rokalı semiz otu salatası

Erken gelen yaz akşamları için hem hafif hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir salata tarifimiz var. Yukarıdaki yemeğin yanına bu salata çok iyi gider.

MALZEMELER

• 1 demet roka

• ¼ demet semiz otu

• 1 adet avokado

• 3 domates

SALATA SOSU İÇİN

• 1 limon

• 1 yemek kaşığı elma sirkesi

• 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı mayonez

• 1 diş sarımsak

• Tuz

NASIL YAPILIR?