Süt peynir buzdolabında nasıl saklanmalı?

Süt ürünleri, doğal yapılarından kaynaklanan nedenlerle hızlı bozulabilme özelliğine sahip. Bu nedenle tüketilinceye kadar da doğru yöntemlerle saklanmalı.

Buzdolabı sıcaklığı, süt ve süt ürünleri için 4 ile 6°C derece arasında olmalı.

Ambalaj büyüklüğüne göre ürünler tüketilirken porsiyonlara ayrılmalı ve o şekilde servis edilmeli.

Buzdolabı içerisinde etkileşimde bulunabilecek gıdalar ayrı raflarda bulundurulmalı.

Özellikle teneke ambalajlı süt ürünü, orijinal ambalajı açıldıktan sonra saklama kaplarında muhafaza edilmeli.

Krem peynirler kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalı.

Buzdolabında kullanılan kaplar, koku çekmemeleri ve ortamda bulunan mikrobiyolojik yükten etkilenmemeleri için, kesinlikle hava geçirgenliği olmayan kaplardan seçilmeli.

Farklı nitelikli ürünler aynı kap içinde saklanmamalı.

Taze süt ürünü gıdalarla; et, balık gibi çiğ gıdalar birbirine yakın veya temas edecek şekilde muhafaza edilmemeli, çapraz bulaşma engellenmeli.